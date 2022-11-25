Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • DER e Procuradoria-Geral do ES definem organizadoras de concurso
Nível superior

DER e Procuradoria-Geral do ES definem organizadoras de concurso

Com as empresas definidas, órgão já podem publicar o edital; oportunidades são para profissionais formados em Engenharia, Arquitetura e Direito

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 15:32

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 nov 2022 às 15:32
Sede da Procuradoria Geral do Estado do ES
Sede da Procuradoria Geral do Estado do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Dois órgãos do governo do Espírito Santo definiram as empresas que vão organizar seus concursos públicos. Com isso, os editais poderão ser divulgados em breve. Os postos devem ser destinados a profissionais que tenham o nível médio.
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) escolheu o Idecan para conduzir o certame. A expectativa é de que sejam oferecidas 46 vagas para técnico superior operacional, que abrange a área de engenharia e arquitetura. Também haverá formação de cadastro de reserva.
O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial do estado desta sexta-feira (25). Com a banca definida, o próximo passo é assinar o contrato com a instituição. Depois disto, será elaborado um cronograma das atividades e a publicação do edital.
O último concurso do DER-ES foi realizado em 2013. Na ocasião, a oferta foi de 135 vagas para candidatos de níveis médio, médio/técnico e superior. Os salários variaram de R$ 1.664 e R$ 5.616.

Procuradoria-Geral do Estado

O Cebraspe será o responsável pela organização do concurso público da Procuradoria-Geral do Espírito Santo (PGE). Serão oferecidas 8 vagas para o cargo de procurador, além da formação de cadastro de reserva.
Na última semana de julho, o regulamento foi publicado oficialmente e confirmou informações relevantes acerca do próximo concurso. Para participar, o candidato precisa ter nível superior na modalidade bacharelado, além de inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
O subsídio correspondente ao cargo de procurador do estado de 1ª Categoria será de R$ 22.016,07. O processo seletivo contará com Prova preambular (objetiva), provas escritas (teóricas e práticas), prova oral, avaliação de títulos, a investigação social; e exame de saúde física e mental.

LEIA MAIS 

Incaper publica edital de concurso com 100 vagas no ES

Mais de 18 mil vagas em 173 concursos e seleções pelo país

Como ficam os concursos públicos federais com a eleição do Lula?

Concurso abre 200 vagas para analista do Executivo do ES

Tribunal de Contas do ES abre concurso com salário de até R$ 33 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos espírito santo PGE DER-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados