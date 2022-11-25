DER e Procuradoria-Geral do ES definem organizadoras de concurso

Sede da Procuradoria Geral do Estado do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Dois órgãos do governo do Espírito Santo definiram as empresas que vão organizar seus concursos públicos . Com isso, os editais poderão ser divulgados em breve. Os postos devem ser destinados a profissionais que tenham o nível médio.

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) escolheu o Idecan para conduzir o certame. A expectativa é de que sejam oferecidas 46 vagas para técnico superior operacional, que abrange a área de engenharia e arquitetura. Também haverá formação de cadastro de reserva.

O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial do estado desta sexta-feira (25). Com a banca definida, o próximo passo é assinar o contrato com a instituição. Depois disto, será elaborado um cronograma das atividades e a publicação do edital.

O último concurso do DER-ES foi realizado em 2013. Na ocasião, a oferta foi de 135 vagas para candidatos de níveis médio, médio/técnico e superior. Os salários variaram de R$ 1.664 e R$ 5.616.

Procuradoria-Geral do Estado

O Cebraspe será o responsável pela organização do concurso público da Procuradoria-Geral do Espírito Santo (PGE). Serão oferecidas 8 vagas para o cargo de procurador, além da formação de cadastro de reserva.

Na última semana de julho, o regulamento foi publicado oficialmente e confirmou informações relevantes acerca do próximo concurso. Para participar, o candidato precisa ter nível superior na modalidade bacharelado, além de inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).