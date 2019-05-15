Defensoria Pública abre seleção para estagiário com bolsa de R$ 800

A Defensoria Pública da União em Vitória (DPU-ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de estagiários de Direito. Os interessados devem estar cursando a partir do 2º semestre letivo ou o seu equivalente, na hipótese de curso atual.
A seleção vai preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão. A jornada de trabalho é de 4h diárias com bolsa mensal no valor de R$ 800,00. O estudante recebe ainda auxílio-transporte de R$ 8,00.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 31 de maio de 2019, no site www.ciee-es.org.br. Para a conclusão da inscrição, o candidato deverá encaminhar o Histórico Escolar atualizado com o coeficiente de rendimento obtido até o último período concluído, e deverá enviar o documento para o e-mail [email protected].
O processo seletivo contará com análise do coeficiente de rendimento contido no histórico escolar e prova dissertativa. A validade da seleção é de seis meses, prorrogável uma vez por igual período.