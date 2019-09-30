De recreador a dentista: semana começa com 965 vagas de emprego

Oportunidades para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Ana Volpe/Agência Senado

A semana começa com 965 vagas de emprego em todo o Estado. As oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem comparecer a uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

O candidato que atender aos requisitos exigidos pelas empresas serão encaminhados para entrevista. De acordo com as agências, as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, são 221 vagas. Há chances para técnico agrícola, eletricista automotivo, recreador, serralheiro, açougueiro, entre outras. Ao todo, são nove agências estaduais.

O Sine de Vila Velha começa a semana com 145 chances, enquanto que o da Serra com 277 oportunidades.

Já a Agência do Trabalhador de Cariacica tem 310 vagas disponíveis nesta semana e a de Vitória, 12.

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Confeiteiro (1), pintor automotivo (2), mecânico a diesel (2), eletricista automotivo (2), almoxarife (2), lanterneiro automóveis (2), montador a diesel (2) e acabador de superfície marmoraria (1).

SINE DE ARACRUZ

Vagas: Auxiliar mecânico de refrigeração (1), vendedor externo (1) e padeiro (1).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de pessoal (1), auxiliar de produção pcd (1), consultor de vendas (1), cozinheiro em geral (1), garçom (1), mecânico de manutenção de máquinas industriais (1), operador de empilhadeira (1), plaqueiro (1) e técnico agrícola (1).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Ajudante de polidor (2), cabista (1), cortador de mármore (2), costureira (1), desenhista cadista auto cad 2d (1), eletricista automotivo (2), forneiro (1), instalador equipamentos de internet (1), mecânico bobista (1), operador de fresadora (2), operador de pá carregadeira (2), recepcionista atendente pcd (5), técnico de lançamento de fibra (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de carga e descarga (1), auxiliar de montagem de tubos e chapas (1), químico de laboratórios de solos (1), recreador (1), sushiman (1), vendedor porta a porta (1) e vidraceiro colocador de vidros (1).

SINE DE COLATINA

Vagas: Ajudante de motorista (3), ajudante de confecção (1), auxiliar de serviços gerais (1), acabador mármore e granito (1), atendente de farmácia balconista (1), atendente de padaria (1), auxiliar administrativo (1), capoteiro (1), confeiteiro (1), consultor de vendas (1), costureira de máquina reta para jeans (1), encarregado de lavanderia (2), fonoaudiólogo (1), impressor serigráfico (4), motorista de caminhão pipa (3), mecânico de refrigeração (1), montador de painéis placas e outdoor (2), movimentador de mercadoria (10), mosqueador para costura jeans (1), promotor de vendas eletrônicos e acessórios (1), representante comercial (1), secretaria atendente para clínica médica (1), servente de obras (1), servente de pedreiro (5), serralheiro (1), técnico em segurança do trabalho (1), vendedor de loja (1), vendedor em comércio atacadista (1), vendedor em comércio (1), vendedor interno (5) e supervisor de armazenagem (5).

SINE DE LINHARES

Vagas: Auxiliar de padeiro/ pizzaiolo (1), auxiliar de marceneiro (2), assistente de manutenção geral (1), caixa/atendente (2), costureira de máquinas industriais (25), departamento pessoal (1), eletricista de manutenção industrial (1), estampador serigráfico (1), lanterneiro (1), marceneiro (1), maçariqueiro (1), mecânico de colhedora pcd (1), nutricionista (1), operador de empilhadeira (1), operador de máquina copiadora (1), pasteleiro (1), soldador tig (6), técnico em edificações (3), técnico de planejamento (2), vendedor interno (2) e vendedor externo (2).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Contador (1), vendedor (9), professor de educação física (1), setores diversos para pcds (2), vendedor interno (1), vendedor externo (11), salgadeira (1), vendedor interno (2), auxiliar administrativo (1), operador de caixa (1), auxiliar de cozinha (1), garçom (1) e auxiliar de limpeza pcd (1).

SINE DE SÃO MATEUS

Vagas: Barman (1), costureira (1), consultor de vendas (1), dentista (1), eletricista de veículos (1), funileiro (1), garçom (1), isolador (1), mecânico automotivo (1), líder de vendas (1), técnico de enfermagem (1) e vendedor externo (2).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Cozinheiro geral (2), manicure (1), representante técnico de vendas (1), porteiro PCD (1), auxiliar de eletrônica (1), mergulhador profissional (5), sondador de poços (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Auxiliar de vendas (1), auxiliar administrativo (1), assistente adm pos venda (2), auxiliar de serviços gerais (10), açougueiro (2), ajudante de manutenção (1), ajudante de recebimento de mercadorias (3), ajudante geral (2), analista de sistema de gestão integrado (1), arrematadeira (3), assistente de logística (1), atendente (5), atendente barista (1), auxiliar administrativo (3), auxiliar de carga e descarga (5), auxiliar de cozinha (9), auxiliar de encarregado de açougue (1), auxiliar mecânico (2), babá (1), caixa (3), caldeireiro/ caldeireiro irata (1), chefe de cozinha (1), confeiteiro (4), conferente (2), consultor comercial externo (4), coordenador de salão (1), costureira (3), cumim e garçom (21), eletricista (1), eletricista veicular (1), empregada domestica (1), encarregado de construção e montagem (1), encarregado de obra (2), sondagem (1), estágio de atendimento ao cliente (6), estágio de ensino médio (1), estágio superior de ciências contábeis (2), estágio superior em administração (3), estágio superior em direção de arte/design gráfico (3), estágio superior em engenharia química (1), estágio superior em marketing digital (4), estofador (1), estoquista (1), estoquista (3), executivo publicidade (2), faxineira/ passadeira (2), gesseiro fundidor de placas 3d (1), gesseiro fundidor de placas de rebaixamento (3), gesseiro fundidor de sanca (1), gesseiro instalador (4), instalador de som, acessórios e insul-film (1), lanterneiro (1), lavadeira (1), mecânica de empilhadeira (1), mecânico alinhador (1), mecânico de refrigeração e climatização (1), mecânico de suspensão (1), mecânico diesel (6), motorista (17), motorista de caminhão (1), motorista de carreta (10), operador de ete (1), operador de pá carregadeira (1), padeiro (2), pintor automotivo (1), pizzaiolo (5), porteiro (3), preparador de drinks (4), recepcionista de salão (3), recreador (5), recreadora (1), salgadeira (1), soldador (1), soldador / soldador irata (1), subsea em qualquer nível- offshore/embarcado (5), técnico de enfermagem (20), técnico de enfermagem (2), técnico de enfermagem/ home care (1), técnico em eletrônica ou eletrotécnico (1), técnico segurança do trabalho (1), vendedor (5), vendedor externo (6), vendedor interno (2), vendedora (2) e zeladoria (1).