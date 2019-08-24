De publicitário a soldador: semana começa com 677 vagas de emprego

Oportunidade para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Jefferson Rudy /Agência Senado

Motofrentista, analista contábil, motorista, auxiliar de cozinha, publicitário, soldador e vendedor. Essas são apenas algumas oportunidades de emprego disponíveis nas agências do Sine do Espírito Santo nesta segunda-feira (26). Ao todo, são 677 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Há chances para trabalhadores com ou sem experiência. Os candidatos que atenderem aos requisitos das empresas são encaminhados para entrevista. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Já no Sine da Serra, a semana começa com 97 vagas, enquanto que em Vila Velha, com 86. As agências do Trabalhador de Cariacica e Vitória têm 183 e 68 vagas, respectivamente.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Atendente de telemarketing PCD (40), estoquista PCD (1), mecânico de automóvel (2), motofretista (4), motorista de automóveis (4), motorista de furgão ou veículo similar (4), operador de caixa PCD (1), analista fiscal (1), atendente de agência (1), professor de inglês (1), esteticista corporal (1), motorista entregador (4), analista contábil (2) e técnico de rede (2).

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Eletricista de manutenção industrial (6), mecânico de manutenção de aparelhos de climatização e refrigeração (1), operador de rolo compactor (2), recepcionista atendente (7), garçom (7) e auxiliar de cozinha (7).

SINE DE ARACRUZ

Vagas: Técnico eletricista (1), analista departamento pessoal (1), plaqueiro (1), auxiliar mecânico ar cond. e refrigeração (1), farmacêutico (1) e técnico de segurança do trabalho (1).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Açougueiro (1), analista de exportação e importação (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de produção PCD (1), consultor de vendas (1), cozinheiro em geral (1), garçom (1), técnico agrícola (1), técnico em segurança no trabalho (1), tecnólogo em gestão ambiental (1) e vendedor pracista (2).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Açougueiro (3), auxiliar de faturamento (1), confeiteiro (1), controlador de pragas (2), designer gráfico (1), mecânico eletricista diesel (1), montador de máquinas (1), padeiro (1) e técnico em informática (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Borracheiro (3), enfermeiro PCD (2), fresador (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), mecânico eletricista de automóveis (1), nutricionista PCD (1), pedreiro (2), psicólogo clínico PCD (1), técnico de enfermagem PCD (2), técnico em radiologia PCD (1), técnico de garantia da qualidade (1), técnico em segurança do trabalho (2) e vendedor porta a porta (2).

SINE DE COLATINA

Vagas: Ajudante de motorista (3), atendente de farmácia (3), acabador mármore e granito (1), auxiliar de cozinha PCD(1), auxiliar administrativo (3), caixa de loja (1), capoteiro (1), consultor de vendas (4), confeiteiro (1), costureira de malha (1), costureira jeans (1), diretor administrativo (1), encarregado de marmoraria (1), gerente de loja (1), motorista de caminhão (3), operador de estação de tratamento de água e esgoto E.T.A E.T.E (1), e servente de obras (1).

SINE DE LINHARES

Vagas: Acabador de mármore (1), ajudante de bombeiro (2), ajudante de eletricista (2), auxiliar de técnico PCD (2), auxiliar de serviços PCD (1), auxiliar de eletricista PCD (1), arte-finalista (1), almoxarife (1), almoxarife primário (2), analista de ti (1), atendente com experiência (1), bombeiro encanador (3), caldeireiro (1), conferente de expedição (1), costureira (2), costureira de máquina overloque (1), costureira de máquinas industriais (25), eletricista montador (2), eletricista predial (3), eletricista de equipamentos (1), encarregado de infraestrutura (1), gerente de loja (2), instrutor de inglês (1), jardineiro (1), lanterneiro (1), líder de atendimento (1), meio-oficial (4), mecânico de mercedes (1), operador de retro-escavadeira (3), operador de transpaleteira (1), padeiro/ pizzaiolo (1), recepcionista (1), serralheiro/ajudante (1) e vendedor externo (3).

SINE DE SÃO MATEUS

Vagas: Auxiliar administrativo PCD (3), auxiliar administrativo (1), auxiliar de informática (1), auxiliar de logística (1), auxiliar de manutenção (1), auxiliar de serviços gerais (1), costureira (1), churrasqueiro (1), eletricista automotivo (1), nutricionista (1), operador de motoniveladora (1), operador de trator de esteira (2), operador de rolo compactador (1), pedreiro (1), soldador montador de produção (3), técnico de rede (1), técnico de enfermagem do trabalho (1), técnico de segurança do trabalho (2), trabalhador rural (1), vendedor (2) e vendedor externo (1).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Empregada doméstica (1), operador caixa (1), operador de copiadora (1), atendente (2), vendedor interno (1), vendedor externo (10), salgadeira (1), motorista (1), pizzaiolo (1), chapeiro (1), separador de mercadorias (1), nutricionista (1), setores diversos para PCDs (1), auxiliar financeiro (1), açougueiro (1), auditor de produtos (1), motoboy (1), auxiliar de açougue (1), auxiliar de pizzaiolo (3), professor de educação física (1).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Almoxarife PCD (1), analista de desenvolvimento de sistemas (2), auxiliar administrativo PCD (5), auxiliar de escritório (2), capoteiro (1), cortador de roupas (1), cozinheiro geral (3), empregado doméstico (1), estoquista PCD (1), estoquista PCD (3), forneiro de padaria (1), gerente administrativo (1), gerente comercial (1), instalador de aparelhos telefônicos (14), mecânico de veículos automotores a diesel (2), montador de estruturas metálicas (3), motorista entregador (3), oficial de manutenção predial PCD (1), operador de caixa PCD (1), operador de caixa PCD (1), operador de motoniveladora (1), operador de rolo compactador (1), preparador de estruturas metálicas (3), promotor de vendas (1), publicitário (1), representante comercial autônomo (1), representante comercial autônomo (2), serralheiro (2), técnico analista de materiais (3), técnico de enfermagem do trabalho (1), técnico em segurança do trabalho (1), vendedor de serviços (2), vendedor porta a porta (4) e vigilante (15).

SINE DA SERRA

Vagas: Analista fiscal (1), ajudante de cozinha (3), cabeleireiro feminino (1), caldeireiro de fabricação (6), confeccionador de toldos - montador/instalador de toldos (1), copeiro (5), consultor de vendas (4), cozinheiro geral (6), eletricista de instalações de veículos automotores (1), encarregado de manutenção (1), encarregado de telemarketing (1), motorista carreteiro (3), operador de pá carregadeira (2), operador de máquina na fabricação de artefatos de cimento (1), operador de motoniveladora (1), professor de geografia para o ensino médio (1), promotor de vendas (20), representante comercial autônomo (1), salgadeiro (1), técnico mecânico em ar condicionado (1), técnico de refrigeração (3) e vendedor de serviços (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de armazenamento (4), estoquista (1), auxiliar de linha de produção (1), embalador, a mão (20) e vendedor interno (5).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Atendente portaria (1), ajudante de entrega (1), auxiliar de limpeza hospitalar (6), auxiliar borracheiro (1), auxiliar mecânico (1), ajudante de cozinha/saladeira (1), analista de infraestrutura (1), arrematadeira (1), assistente administrativo/ financeiro (1), auxiliar de escritório (1), auxiliar de estocagem (1), auxiliar de expedição (2), auxiliar de farmácia (1), auxiliar de produção (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de vendas (1), borracheiro (3), camareira líder (3), conferente (1), costureira retista (1), cozinheiro (1), desenvolvedor de sistema .net (1), desenvolvedor java (3), desenvolvedor java-trainner (1), editor de mídias eletrônicas (1), eletricista veicular (1), eletricista (1), encarregado de sondagem (1), encarregado para equipe de linha viva (5), enfermeiro (1), estágio em economia ou administração (1), estágio de ensino médio (8), estágio métricas (1), estágio superior administração (1), estágio superior rh (1), gesseiro fundidor de placas 3d (1), gesseiro fundidor de placas de rebaixamento (5), gesseiro fundidor de sanca (1), gesseiro instalador (5), instalador de som, acessórios e insul-film (1), jatista de carretas (1), mecânico diesel (1), meio oficial cozinha (1), motociclista (1), motorista carreteiro (3), motorista de carreta (20), motorista de ônibus (5), motorista operador de munck de linha viva (5), operador de equipamentos (1), professor de inglês (1), profissional da área de qualidade (1), promotor de vendas (1), promotor de vendas com moto (1), salgadeira (1), subsea em qualquer nível- offshore/embarcado (5), técnico de enfermagem (6), técnico de manutenção (2), técnico financeiro (1), TI webdesigner (1), vendedor de autopeças (1), vendedor externo (6), vendedor externo PJ - contrato (1) e vendedor interno (2).