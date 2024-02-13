De prefeitura do ES a Banco Central: 26 mil vagas em 203 seleções

Passado o período da folia de Momo, chega a hora de programar qual concurso público e processo seletivo disputar para assumir cargos efetivos ou temporários. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade de Norte a Sul do país. São 26 mil vagas, distribuídas por 203 seleções.

As candidaturas podem ser feitas para trabalhar em câmara municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.

O salário pode chegar a R$ 32.993 na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. São 51 vagas e os interessados têm até 28 de fevereiro para se inscrever.

Banco Central e a Secretaria do Tesouro Nacional estão com certames abertos para contratar 100 e 40 profissionais de nível superior, respectivamente. A remuneração é de R$ 20.924. O prazo para garantir a participação no BC termina no dia 20 de fevereiro e na secretaria, no dia 4 de março.

Prefeitura de Vitória entra na semana final de inscrições do concurso com 100 vagas para professor. As inscrições podem ser feitas até 15 de fevereiro e os ganhos chegam a R$ 6.353.

Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) recebe candidaturas para o processo seletivo de monitor de ressocialização prisional até 14 de fevereiro. Os candidatos precisam ter o ensino médio. O salário é de R$ 4.717.

A Prefeitura de Dores do Rio Preto, município que fica na região do Caparaó, lançou edital de concurso com 114 vagas para postos de todos os níveis de escolaridade. Os ganhos chegam a R$ 3.977 e o prazo segue até 7 de março.