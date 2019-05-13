De padeiro a farmacêutico: 680 vagas de emprego em todo o ES

Sine da Serra abre a semana com 130 vagas Crédito: João Paulo Rocetti

A semana começa com boas notícias para quem está procurando um emprego com carteira assinada. Em todo Espírito Santo, estão abertas 680 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Há chances para funções como vendedor, padeiro, motoboy, mecânico, garçom, carpinteiro, nutricionista, fonoaudiólogo, entre outras.

Os interessados devem procurar uma das agências de emprego de todo o Estado, sem esquecer de levar documentos pessoais como Carteira de Identidade, comprovante de residência e Carteira de Trabalho. É bom lembrar que as oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, são 221 vagas para Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Nova Venécia, São Mateus, Linhares, Colatina, Barra de São Francisco e Cariacica.

De acordo com as unidades, há chances para cargos como servente de obras, churrasqueiro, auxiliar de compras, consultor de vendas, cozinheira e técnico em secretariado.

A Agência do Trabalhador de Cariacica começa a semana com 331 vagas de emprego disponíveis, sendo 113 destinadas à Portadores de Necessidades Especiais (PNE). No local, também é possível se candidatar para vagas de estágio de níveis médio, técnico e superior.

Na Serra, o Sine oferta 130 vagas de emprego. As funções com mais demanda são vendedor porta a porta, representante comercial autônomo e pintor de alvenaria, além de chances para auxiliar de limpeza, borracheiro, vendedor, gerente comercial, pedreiro, entre outras.

Já em Vitória, a Agência do Trabalhador inicia essa semana com oito vagas abertas. Os interessados nos cargos oferecidos devem ter experiência de seis meses, com exceção da oportunidade para estágio em comunicador de mídias sociais.

CONFIRA AS VAGAS





SINE DE ARACRUZ

Vagas: Montador de andaimes (10), analista de administração de pessoal (1) e vendedor (1).

SINE DE CACHOEIRO

Vagas: Representante comercial (4), padeiro confeiteiro (1), técnico em secretariado (1) e vendedor (1).

SINE DE SÃO MATEUS

Vagas: Auxiliar de cozinha (7), recepcionista (7), garçom (7), vendedor ambulante (5), auxiliar de logística (1), barman (1), cabeleireiro (1), encarregado de estoque (1), eletricista automotivo (1), estoquista (1), líder de produção (1), manicure de unha em gel (1), mecânico automotivo (1), mecânico de motores a diesel (1), professor de alemão (1), professor de espanhol (1), professor de francês (1), professor de inglês (1), professor de italiano (1), professor de mandarim (1), servente de obras PCD (1), trabalhador rural (1) e vendedor externo (1).

SINE DE COLATINA

Vagas: Ajudante de via permanente (10), assistente administrativo (2), servente de obras PCD (2), motorista de micro ônibus (2), técnico de segurança no trabalho (2), ajudante de obras rodovias PCD (2), vendedora comércio varejista (2), auxiliar de compras (1), encarregado de produção em padaria (1), supervisor comercial de padaria (1), vigia diurno (1), motorista de caminhão munk (1), auxiliar administrativo financeiro (1), operador de máquinas pesadas (1), instrutor de trânsito (1), auxiliar de estoque (1), consultor de vendas (1), garçom (1), auxiliar de cozinha (1), cozinheira (1) e atendente de lanchonete (1).

SINE DE ANCHIETA

Vagas: Ajudante de obras (6), armador de ferragens (6), vendedor externo (3), garçom (2), atendente de farmácia (2), cozinheiro geral (1), auxiliar de cozinha (1) e ajudante de carga e descarga de mercadoria (1).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Garçom (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de produção (1), auxiliar de produção PCD (1), cozinheiro em geral (1), empregada doméstica (1), operador de empilhadeira (1), operador de pá carregadeira (1), pizzaiolo (1), recepcionista (1) e salgadeiro (1).

SINE DE CARIACICA

Vagas: Auxiliar de limpeza PCD (5), motorista carreteiro (3), auxiliar de pessoal (1), churrasqueiro (1) e instalador de sistemas eletrônicos de segurança (1).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Carpinteiro (6), fonoaudiólogo (5), pedreiro (4), servente na construção de vias permanentes (3), auxiliar administrativo PCD (3), conferente PCD (3), churrasqueiro (2), vigia PCD (2), estampador (1), mecânico automotivo (1), técnico em refrigeração (1), técnico em alimentos (1), técnico em informática (1), operador de caixa (1), garçom (1), balanceiro PCD (1), operador de empilhadeira PCD (1), empregada doméstica (1), motoboy (1) e motorista (1).

SINE DE LINHARES

Vagas: Vendedor externo (4), técnico em segurança do trabalho (3), supervisor alpinista (2), chefe de cozinha (2), pintor hidrojatista (2), ajudante de obras (1), almoxarife (1), analista de qualidade (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de campo (1), bitolador (1), doméstica (1), impressor flexografico (1), impressor flexografico / operador de cartonagem (1), inspetor de qualidade (1), mecânico de bicicleta (1), nutricionista PCD (1), operador de furadeira (1), padeiro (1), supervisor de produção (1), serrador (1) e técnico em refrigeração (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Vendedor porta a porta (41), representante comercial autônomo (30), pintor de alvenaria (20), costureira de máquina reta (5), operador de ponte rolante (3), auxiliar de logística - estágio (2), auxiliar de limpeza (2), arrumadeira de hotel (2), vendedor de serviços (2), borracheiro (1), controlador de pragas - desinsetização (1), eletricista de instalações de veículos automotores (1), empregado doméstico (1), gesseiro (1), gerente comercial (1), lanterneiro de automóveis (1), mecânico de empilhadeira (1), repositor de mercadoria (1), pedreiro pleno (1), técnico de manutenção de máquinas (1) e vendedor no comércio (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Ceramista (5), zelador (2), assistente administrativo (1), atendente de loja (1), operador de caixa (1) e operador de movimentação e armazenamento de carga (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Representante de atendimento (40), operador de telemarketing ativo (30), consultor de vendas (15), motorista de ônibus (15), motorista carreteiro (15), instalador de TV, internet e telefone (15), operador de empilhadeira (10), estágio de ensino médio (7), vendedor (4), consultor de vendas júnior (3), costureira (3), estágio superior de administração (3), vendedor externo (3), auxiliar administrativo (2), fiscal de piso (2), fiscal de prevenção e perdas (2), mecânico veicular (2), técnico de enfermagem (2), açougueiro (1), ajudante de cozinha (1), ajudante de mecânico (1), almoxarife (1), aplicador de insulfilm (1), arte finalista (1), artífice de manutenção predial (1), assistente administrativo (1), auxiliar de cabeleireira - colorista (1), auxiliar de estoque (1), auxiliar de expedição (1), auxiliar de farmácia (1), auxiliar de lanternagem (1), auxiliar de manutenção predial (1), avaliador de veículos (1), balanceiro (1), camareira de hotel (1), confeiteiro (1), copeiro (1), eletricista de carretas (1), encarregado operacional (1), enfermeiro (1), engenheiro de produção (1), estágio de técnico em administração (1), estoquista (1), farmacêutico (1), fiscal de controle patrimonial (1), instalador de redes de proteção (1), instalador de som e acessórios (1), mecânico de veículo pesado (1), montador de estruturas de carretas (1), motorista de entrega (1), nutricionista (1), operador de máquina - pá carregadeira (1), operador de telemarketing (1), padeiro (1), pintor de carreta (1), pizzaiolo (1), plotador de veículos (1), recepcionista bilíngue (1), repositor (1), salgadeira (1), serralheiro (1), supervisor de manutenção (1), técnico de segurança do trabalho (1), terapeuta ocupacional (1), tosador (1), vendedor de veículos (1), vendedor interno de peças de moto (1) e zelador (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Representante de atendimento (45), auxiliar de serviços administrativos (20), operador de telemarketing ativo (20), auxiliar de produção (4), operador de telemarketing (2), auxiliar (2), auxiliar administrativo (2), auxiliar de cozinha (2), promotor de vendas (2), auxiliar de armazém (1), auxiliar de estoque (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de transportes (1), empacotador (1), motorista (1), operador de máquina de sorvete (1), técnico financeiro (1) e vendedor externo (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA