De Caixa a prefeitura do ES: 31 mil vagas em 203 concursos e seleções

A última semana de fevereiro começa com mais de 31 mil vagas abertas em 203 concursos públicos e processo seletivos em todo o país. Os postos contemplam profissionais de todos os níveis de escolaridade em cargos efetivos ou temporários.

Os interessados podem se inscrever para trabalhar em câmara municipais, assembleias legislativas, prefeituras, governos estaduais, secretarias de segurança, tribunais, entre outros órgãos.

O maior salário é pago pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que chega a R$ 32.993. A oferta é de 51 vagas e os candidatos têm até 28 de fevereiro para garantir a participação no certame.

O destaque da semana fica por conta do concurso público da Caixa Econômica Federal . São 4.050 chances, sendo 4 mil oportunidades para cargos de nível médio e 50 para de nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 14.915. As inscrições começam no dia 29 de fevereiro e seguem até 25 de março.

Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha Crédito: Vitor Jubini

Ainda na área bancária, o Banco do Nordeste está com inscrições abertas para o preenchimento de 710 vagas, das quais 410 são imediatas e 300 para formação de cadastro de reserva. O ganho inicial é de R$ 3.788, e os interessados podem se inscrever até 9 de março.