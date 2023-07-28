Dataprev abre concurso com salário de até R$ 8 mil

Candidatos terão 3h30 para fazer as provas Crédito: Freepik

A Empresa da Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) vai abrir concurso público com 2.487 vagas, sendo 222 para preenchimento imediato e 2.265 cadastros reserva de pessoal. As oportunidades são destinadas a profissionais de níveis médio e superior.

A remuneração para as carreiras de analista de tecnologia da informação, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho é de R$ 8.747,61, enquanto que para o cargo de analista de processamento é de R$ 7.887,35. Já para as funções de nível médio, o salário é de R$ 3.713,12. A carga horária é de 40 horas semanais.

As chances são para analista de processamento, analista de Tecnologia da Informação (várias áreas), engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho e técnico de segurança do trabalho. Os postos foram distribuídos pelos Estados de Santa Catarina, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal.

As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 31 de julho até as 18 horas,de 18 de agosto, no site da banca organizadora, o Cebraspe.

A taxa de participação é de R$ 80 para quem tem nível médio e de R$ 100 para os candidatos de nível superior.

O concurso contará com provas objetivas, marcadas para serem aplicadas em 1º de outubro. A duração será de 3h30. Os exames serão realizados em Brasília, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os testes contarão com 120 questões, das quais 50 para conhecimentos gerais e 70 de conhecimentos específicos.

O prazo de validade do concurso da Dataprev será de um ano, podendo ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período.