Cursos a partir de R$ 10 para ganhar dinheiro na Páscoa

Qualificação para a Páscoa: cursos a partir de R$ 10 Crédito: Marcelo Prest

Ovos simples, recheados com inúmeros sabores ou de colher. Seja qual formato for, dificilmente alguém resiste às delicias produzidas na Páscoa. Entretanto, o período não é apenas de saborear um bom chocolate. Há quem veja na data uma chance para aumentar a renda familiar. Com um mercado cada vez mais diversificado, a capacitação se torna cada dia mais necessária para apresentar produtos atrativos para os clientes. Por isso, listamos 240 vagas abertas (a partir de R$ 10) em cursos de qualificação para a Páscoa, comemorada no dia 21 de abril.

A confeiteira Elivânia Costa trabalha na área há cinco anos, mas ainda não tinha capacitação voltada para ovos de Páscoa. Esse ano, ganhou mais uma habilidade: dos ovos de colher. Após a alta demanda no ano passado, decidiu se especializar. "Meus clientes e outras pessoas me procuravam e eu só indicava outros profissionais. Faço cursos sempre, de atualização. Então, decidi aperfeiçoar em algo que não tinha", relata.

A confeiteira Elivânia Costa decidiu se capacitar para atender as demandas Crédito: Marcelo Prest

A especialização escolhida por Elivânia, dos ovos de colher, abrange os tradicionais e gourmet. Entre os sabores estão kinder bueno, ninho com nutella e brigadeiro gourmet. Além das encomendas fixas, a partir do dia 5 de abril a confeiteira começa na produção de ovos. Para dar conta das demandas, Elivânia vai alternar a rotina. "Já tenho nove clientes apenas de Páscoa. O curso foi ótimo para aumentar a renda", afirma a profissional, que tem dois filhos.

Para a coordenadora de cursos da Celga, Eliana Donato, a época é excelente para quem comercializa peças. De acordo com ela, a loja tem uma procura grande de alunos que querem novidades para vender produtos diferentes. "Tem pessoas, também, que querem fazer para dentro de casa. Para presentar a família", relata. Há curso para suporte de ovos, que são feitos em E.V.A, feltro e biscuit.

O coordenador de cursos da Dallas Embalagens, Kaio Moura acrescenta que os alunos aprendem a trabalhar com diferentes tipos e qualidade de chocolate e aprende novos recheios. "Tem bastante procura pelos desempregados e por quem quer aumentar a renda", relata.

VEJA A LISTA DE OPORTUNIDADES

Senac

Brigadeiro gourmet

Carga Horária: 08h

Valor: R$ 180,00

Unidades que oferecem o curso: Senac Vitória e Venda Nova do Imigrante.

Brownies

Carga Horária: 04h

Valor: R$ 100,00

Unidades que oferecem o curso: Senac Vitória

Docinhos, bombons e trufas

Carga Horária: 30h

Valor: R$ 378,00

Unidades que oferecem o curso: Senac Vitória e Santa Teresa.

Ovos de páscoa artesanais

Carga Horária: 08h

Valor: R$ 195,00

Unidades que oferecem o curso: Senac Vitória, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.

Inscrições: podem ser feitas no site podem ser feitas no site www.es.senac.br ou na unidade em que o curso é ofertado.

Prefeitura de Vitória

Oficina de Bombons

O curso é oferecido pelo Núcleo Afro Odomodê e as inscrições serão pode ordem de chegada.

Vagas: 15

Valor: Gratuito

Horário: 13h30 às 16h30

Local: Sede Odomodê - Rua São Bartolomeu, nº 121, Bairro do Quadro

Celga

E.V.A

Data: às quintas-feiras, de 13h às 16h

Valor: R$ 150,00

Arte em Feltro

Data: há duas turmas. Às quintas-feiras, de 9h até 12h e 13h às 16h

Valor: R$ 140,00

Patchwork

Data: há duas turmas. às segundas-feiras, de 9h até 12h e 13h às 16h

Valor: R$ 180,00

Amigurumi

Data: há duas turmas. às segundas-feiras, de 9h às 11h e terças-feiras, de 9h às 11h20

Valor: R$ 130,00

Biscuit

Data: às terças-feiras, 9h às 11h20

Valor: R$ 150,00

Scrapbook

Data: às sextas-feiras, de 13h Às 17h

Valor: R$ 200,00

Inscrições: os interessados devem ir até às unidades e fazer a inscrição.

Unidades: Em Vitória, na rua Aleixo Netto, 434 - Praia do Canto, Vitória - ES. Telefone (27) 2122-9255; Em Vila Velha, no Shopping Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 2418, loja 2045. Telefone: 3010-3257.

Dallas Embalagens

Festival de Ovos de Colher

Novas turmas serão abertas em abril.

Data da aula: Sexta-feira, 29 de março

Horário: 14 às 17h

Valor: R$ 10,00

Endereço: Dallas Festas, na Rua Italina Pereira Mota, 601 - Jardim Camburi, Vitória/ES