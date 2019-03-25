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Vendas

Cursos a partir de R$ 10 para ganhar dinheiro na Páscoa

Renda extra com sabor de chocolate! Há cursos para brigadeiro gourmet, ovos de artesanais, amigurumi, entre outros

Publicado em 25 de Março de 2019 às 20:21

Publicado em 

25 mar 2019 às 20:21
Qualificação para a Páscoa: cursos a partir de R$ 10 Crédito: Marcelo Prest
Ovos simples, recheados com inúmeros sabores ou de colher. Seja qual formato for, dificilmente alguém resiste às delicias produzidas na Páscoa. Entretanto, o período não é apenas de saborear um bom chocolate. Há quem veja na data uma chance para aumentar a renda familiar. Com um mercado cada vez mais diversificado, a capacitação se torna cada dia mais necessária para apresentar produtos atrativos para os clientes. Por isso, listamos 240 vagas abertas (a partir de R$ 10) em cursos de qualificação para a Páscoa, comemorada no dia 21 de abril. 
A confeiteira Elivânia Costa trabalha na área há cinco anos, mas ainda não tinha capacitação voltada para ovos de Páscoa. Esse ano, ganhou mais uma habilidade: dos ovos de colher. Após a alta demanda no ano passado, decidiu se especializar. "Meus clientes e outras pessoas me procuravam e eu só indicava outros profissionais. Faço cursos sempre, de atualização. Então, decidi aperfeiçoar em algo que não tinha", relata.
A confeiteira Elivânia Costa decidiu se capacitar para atender as demandas Crédito: Marcelo Prest
A especialização escolhida por Elivânia, dos ovos de colher, abrange os tradicionais e gourmet. Entre os sabores estão kinder bueno, ninho com nutella e brigadeiro gourmet. Além das encomendas fixas, a partir do dia 5 de abril a confeiteira começa na produção de ovos. Para dar conta das demandas, Elivânia vai alternar a rotina. "Já tenho nove clientes apenas de Páscoa. O curso foi ótimo para aumentar a renda", afirma a profissional, que tem dois filhos.
Para a coordenadora de cursos da Celga, Eliana Donato, a época é excelente para quem comercializa peças. De acordo com ela, a loja tem uma procura grande de alunos que querem novidades para vender produtos diferentes. "Tem pessoas, também, que querem fazer para dentro de casa. Para presentar a família", relata. Há curso para suporte de ovos, que são feitos em E.V.A, feltro e biscuit.
O coordenador de cursos da Dallas Embalagens, Kaio Moura acrescenta que os alunos aprendem a trabalhar com diferentes tipos e qualidade de chocolate e aprende novos recheios. "Tem bastante procura pelos desempregados e por quem quer aumentar a renda", relata. 
VEJA A LISTA DE OPORTUNIDADES
Senac
Brigadeiro gourmet
Carga Horária: 08h
Valor: R$ 180,00
Unidades que oferecem o curso: Senac Vitória e Venda Nova do Imigrante.
Brownies
Carga Horária: 04h
Valor: R$ 100,00
Unidades que oferecem o curso: Senac Vitória
Docinhos, bombons e trufas
Carga Horária: 30h
Valor: R$ 378,00
Unidades que oferecem o curso: Senac Vitória e Santa Teresa.
Ovos de páscoa artesanais
Carga Horária: 08h
Valor: R$ 195,00
Unidades que oferecem o curso: Senac Vitória, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.
Inscrições: podem ser feitas no site www.es.senac.br ou na unidade em que o curso é ofertado. 
Prefeitura de Vitória
Oficina de Bombons
O curso é oferecido pelo Núcleo Afro Odomodê e as inscrições serão pode ordem de chegada. 
Vagas: 15
Valor: Gratuito
Horário: 13h30 às 16h30
Local: Sede Odomodê - Rua São Bartolomeu, nº 121, Bairro do Quadro
Celga
E.V.A
Data: às quintas-feiras, de 13h às 16h
Valor: R$ 150,00
Arte em Feltro
Data: há duas turmas. Às quintas-feiras, de 9h até 12h e 13h às 16h
Valor: R$ 140,00
Patchwork
Data: há duas turmas. às segundas-feiras, de 9h até 12h e 13h às 16h
Valor: R$ 180,00
Amigurumi
Data: há duas turmas. às segundas-feiras, de 9h às 11h e terças-feiras, de 9h às 11h20
Valor: R$ 130,00
Biscuit
Data: às terças-feiras, 9h às 11h20
Valor: R$ 150,00
Scrapbook
Data: às sextas-feiras, de 13h Às 17h
Valor: R$ 200,00
Inscrições: os interessados devem ir até às unidades e fazer a inscrição. 
Unidades: Em Vitória, na rua Aleixo Netto, 434 - Praia do Canto, Vitória - ES. Telefone (27) 2122-9255; Em Vila Velha, no Shopping Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 2418, loja 2045. Telefone: 3010-3257. 
Dallas Embalagens
Festival de Ovos de Colher
Novas turmas serão abertas em abril. 
Data da aula: Sexta-feira, 29 de março
Horário: 14 às 17h
Valor: R$ 10,00
Endereço: Dallas Festas, na Rua Italina Pereira Mota, 601 - Jardim Camburi, Vitória/ES
Inscrições: É necessário chegar meia hora antes e fazer a inscrição, na unidade do curso

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