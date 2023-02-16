Crea-ES libera edital de concurso com 51 vagas; confira os detalhes

Sede do CREA, Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

As inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) poderão ser feitas de 28 de fevereiro a 2 de maio de 2023. O processo seletivo vai oferecer 51 vagas em cargos de níveis médio e superior. O edital de abertura da seleção foi divulgado na manhã desta quinta-feira (16).

Os salários variam de R$ 1.793,58 a R$ 11.718,00, além de vales alimentação e refeição de R$ 1.500 e outros benefícios como 80% do plano de saúde nacional da Unimed. As provas serão aplicadas no dia 25 de junho de 2023, na Grande Vitória.

O último concurso da entidade foi realizado há quase 20 anos.

Confira os detalhes do edital

Vagas

51 para cargos de níveis médio e superior, além da formação de cadastro de reserva.

Cargos

Motorista

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 2.355,64

R$ 2.355,64 Requisitos: Ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação na categoria “D”, em vigência

Fiscal

Vagas: 10, mais cadastro de reserva

10, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 2.074,61

R$ 2.074,61 Requisitos: Ensino médio completo e CNH na categoria “B”, em vigência

Técnico de serviços operacionais

Vagas: 12, mais cadastro de reserva

12, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 1.793,58

R$ 1.793,58 Requisito: Ensino médio completo

Administrador

Vaga: 1, formação de cadastro de reserva

1, formação de cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 6.852,15

R$ 6.852,15 Requisitos: Ensino superior completo e registro no CRA

Analista de sistemas

Vagas: 2, mais cadastro de reserva

2, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 4.603,89

R$ 4.603,89 Requisitos: Ensino superior completo ou cursando - Análise de Sistemas, Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação, Sistema de Informação, Ciências da Computação (Bacharel) ou formação compatível

Analista jurídico

Vagas: 2, mais cadastro de reserva

2, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 3.479,77

R$ 3.479,77 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Direito

Arquivista

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 3.198,74

R$ 3.198,74 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Arquivologia e Registro no DRTMT

Consultor de arquitetura

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 11.718,00

R$ 11.718,00 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia e registro no Crea ou bacharel em Arquitetura e registro no CAU

Consultor de tecnologia

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 6.852,15

R$ 6.852,15 Requisitos: Ensino superior de curta duração - Tecnólogo em qualquer área e registro no Crea

Consultor engenheiro

Vagas: 4, mais cadastro de reserva

4, mais cadastro de reserva Carga horária: 30 horas

30 horas Remuneração: R$ 7.812,00

R$ 7.812,00 Requisitos: Ensino superior completo, bacharel em Engenharia Agronômica ou Geociências, mais registro no Crea

Consultor engenheiro agrônomo/engenheiro florestal

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 11.718

R$ 11.718 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Agronômica ou Engenharia Florestal, mais registro no Crea

Consultor engenheiro ambiental

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 11.718

R$ 11.718 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Ambiental, mais registro no Crea

Consultor engenheiro civil

Vagas: 2, mais cadastro de reserva

2, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 11.718

R$ 11.718 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Civil, mais registro no Crea

Consultor engenheiro eletricista

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 11.718

R$ 11.718 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Elétrica, mais registro no Crea.

Consultor engenheiro geologia/química/minas/petróleo e gás

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 11.718

R$ 11.718 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Geológica, Química, de Minas ou Petróleo e Gás, mais registro no Crea

Consultor engenheiro mecânico

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 11.718

R$ 11.718 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Mecânica, mais registro no Crea

Contador

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 5.165,96

R$ 5.165,96 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Ciências Contábeis, mais registro no CRC

Fiscal engenheiro - eletricista

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 11.718

R$ 11.718 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Elétrica, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência

Fiscal engenheiro

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 11.718

R$ 11.718 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em qualquer área da Engenharia, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência

Fiscal engenheiro de segurança do trabalho

Vaga: 1, mais cadastro de reserva.

1, mais cadastro de reserva. Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 11.718

R$ 11.718 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia, agronomia ou geociências com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência.

Fiscal engenheiro - agrônomo

Vaga: cadastro de reserva

cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 11.718

R$ 11.718 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Agronômica, registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência

Fiscal engenheiro civil

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 11.718

R$ 11.718 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Civil, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência

Fiscal engenheiro - ambiental

Vaga: cadastro de reserva

cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 11.718

R$ 11.718 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Ambiental, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência

Fiscal engenheiro - minas/petróleo e gás/geologia

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 11.718

R$ 11.718 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia de Minas, Petróleo e Gás ou Geologia, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência

Fiscal engenheiro - mecânico

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 11.718

R$ 11.718 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Mecânica, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência

Fiscal engenheiro - química/alimentos

Vaga: cadastro de reserva

cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 11.718

R$ 11.718 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Engenharia Química ou de Alimentos, mais registro no Crea e CNH na categoria “B”, em vigência.

Jornalista

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 6.852,15

R$ 6.852,15 Requisitos: Ensino superior completo - bacharel em Jornalismo, mais registro MTB

Procurador

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

1, mais cadastro de reserva Carga horária: 40 horas

40 horas Remuneração: R$ 7.414,21

R$ 7.414,21 Requisito: Ensino superior completo - bacharel em Direito, mais registro na OAB, conhecimento da legislação do sistema CONFEA/Crea, legislação pátria, experiência de no mínimo 8 anos na área do direito.

Inscrições

Taxa de inscrição

R$ 80 para os cargos de nível médio e de R$ R$ 100 para os de ensino superior.

Isenção

Podem pedir a isenção de taxa os candidatos:

Hipossuficientes econômicos;

Doadores de medula óssea;

Eleitores convocados e nomeados, pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo, que prestaram serviços no período eleitoral;

Pessoa física que se declare isenta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física

Pessoa com deficiência;

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, membros de família de baixa renda.

A solicitação pode ser feita de 28 de fevereiro a 1º de março de 2023, no site da inscrição.

Etapas

O concurso contará com prova objetiva, para todos os cargos; avaliação discursiva, para as funções de nível superior; e exame prático, somente para os motoristas.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 25 de junho de 2023, na Grande Vitória.

Para os candidatos inscritos nos cargos de nível médio, consultor, contador e procurador, os testes começam às 8 horas. Já para os analistas, fiscais e jornalistas será a partir das 14 horas.

O que cai na prova

Nível médio

Língua Portuguesa (5 questões)

Raciocínio Lógico/Matemático (5)

Informática (5)

Conhecimentos Gerais: Atualidades (5)

Legislação (10)

Conhecimentos Específicos (10)

Nível Superior – Exceto para procurador e analista jurídico

Língua Portuguesa (5)

Raciocínio Lógico/Matemático (10)

Informática (10)

Conhecimentos Gerais: Atualidades (5)

Legislação (10)

Conhecimentos Específicos (10)

Nível Superior – exclusivo para analista jurídico

Direito Constitucional (10)

Direito Administrativo (10)

Direito Civil (10)

Direito Processual Civil (10)

Legislação Específica (10)

Nível Superior – Exclusivo para procurador

Direito Constitucional (5)

Direito Administrativo (5)

Direito Civil (5)

Direito Processual Civil (5)

Direito Empresarial (5)

Direito Tributário (5)

Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho (5)

Legislação Específica (15)

Locais de trabalho

Os aprovados vão trabalhar na sede do Crea-ES, em Vitória, e nas inspetorias da entidade em várias regiões do Estado como Vila Velha, Guarapari, Cachoeiro, Colatina, Linhares, São Mateus e Aracruz.

Cronograma