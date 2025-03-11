Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Conselho de Medicina Veterinária abre concurso com 90 vagas no ES
Oportunidade

Conselho de Medicina Veterinária abre concurso com 90 vagas no ES

Oportunidades são para os cargos de advogado, analista administrativo e analista fiscal, com salário de até R$ 5,2 mil; inscrições vão até o dia 22 de abril

Publicado em 11 de Março de 2025 às 18:36

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

11 mar 2025 às 18:36
Conselho Regional De Medicina Veterinária Do Estado Do Espírito Santo lança edital com 90 vagas
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo lança edital com 90 vagas Crédito: Divulgação
O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES) lançou edital de concurso nesta terça-feira (11). As inscrições já estão abertas e os interessados têm até o dia 22 de abril para realizarem a candidatura. São 90 vagas, sendo 1 para contratação imediata e 89 para cadastro de reserva, divididas em nível médio e superior. A remuneração pode chegar até R$ 5.241.
As oportunidades para nível médio têm jornada de trabalho de 40 horas semanais. O cargo de agente administrativo conta com 50 vagas, sendo 1 efetiva e o restante cadastro de reserva para nível médio com remuneração de R$ 2.175. 
O edital também prevê 20 vagas para formação de cadastro de reserva para o cargo de agente fiscal. Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo e carteira de motorista categoria B ou superior. Nessa função, os aprovados vão desempenhar funções como elaborar mapas e planilhas para o procedimento de fiscalização, preparar relatórios e entender sobre a legislação da medicina veterinária e zootecnia. O salário é de R$ 3.565.
Outras 20 vagas, também para formação de cadastro de reserva, são para o cargo de advogado, com jornada de trabalho de 20 horas semanais e salário de R$ 5.241. É preciso ser formado em direito e possuir registro ativo e carteira funcional expedidos pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Além do salário, os aprovados no concurso vão receber auxílio alimentação no valor de R$ 924,69, auxílio refeição de R$ 752,76, auxílio creche de R$ 400,00, plano de saúde e vale-transporte.
A prova terá duração de 4 horas e vai contar com 50 questões que vão avaliar conhecimentos básicos e específicos de cada função. A avaliação está prevista para acontecer no dia 18 de maio deste ano. Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site https://www.institutoibest.org.br/.

Correção

12/03/2025 - 8:36
A versão anterior informava que o concurso oferecia 90 vagas imediatas, sendo que o correto é 1 vaga imediada e 89 para formação de cadastro de reserva. O texto foi corrigido e a publicação, atualizada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados