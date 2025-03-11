Conselho de Medicina Veterinária abre concurso com 90 vagas no ES

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo lança edital com 90 vagas Crédito: Divulgação

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES) lançou edital de concurso nesta terça-feira (11). As inscrições já estão abertas e os interessados têm até o dia 22 de abril para realizarem a candidatura. São 90 vagas, sendo 1 para contratação imediata e 89 para cadastro de reserva, divididas em nível médio e superior. A remuneração pode chegar até R$ 5.241.

As oportunidades para nível médio têm jornada de trabalho de 40 horas semanais. O cargo de agente administrativo conta com 50 vagas, sendo 1 efetiva e o restante cadastro de reserva para nível médio com remuneração de R$ 2.175.

O edital também prevê 20 vagas para formação de cadastro de reserva para o cargo de agente fiscal. Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo e carteira de motorista categoria B ou superior. Nessa função, os aprovados vão desempenhar funções como elaborar mapas e planilhas para o procedimento de fiscalização, preparar relatórios e entender sobre a legislação da medicina veterinária e zootecnia. O salário é de R$ 3.565.

Outras 20 vagas, também para formação de cadastro de reserva, são para o cargo de advogado, com jornada de trabalho de 20 horas semanais e salário de R$ 5.241. É preciso ser formado em direito e possuir registro ativo e carteira funcional expedidos pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Além do salário, os aprovados no concurso vão receber auxílio alimentação no valor de R$ 924,69, auxílio refeição de R$ 752,76, auxílio creche de R$ 400,00, plano de saúde e vale-transporte.

A prova terá duração de 4 horas e vai contar com 50 questões que vão avaliar conhecimentos básicos e específicos de cada função. A avaliação está prevista para acontecer no dia 18 de maio deste ano. Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site https://www.institutoibest.org.br/