Confira as vagas de estágio com bolsa de até R$ 1,3 mil

O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho. E quem quer aproveitar as oportunidades deve ficar atento aos processos seletivos abertos.
Já o Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES) está com 108 vagas de estágio abertas esta semana. São 84 vagas para início imediato em áreas de nível superior e 24 vagas para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.
No Portal Super Estágios, a oferta é de 24 oportunidades para que alunos do ensino médio e dos níveis técnico e superior. Os valores das bolsas de estágio anunciadas variam entre R$ 500 e R$ 1.100.
IEL-ES
Vagas: cadastro de reserva para estágios no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes)
Bolsa: R$ 1.337,50 e auxílio-transporte de R$ 150,00.
Inscrições: até 28 de junho no site do instituto
Cursos:
- Administração
- Ciências Contábeis
- Direito
- Economia
- Estatística
- Análise de Sistemas
- Sistema de Informação
- Ciência da Computação
- Engenharia da Computação
- Jornalismo
- Publicidade e Propaganda.
CIEE
Vagas: 108, sendo 84 para estudantes de nível superior e 24 para os de nível médio.
Cadastro: no site www.ciee-es.org.br ou em alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.
Bolsas: variam de R$ 400,00 a R$ 800,00 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.
Cursos:
Nível superior:
- Administração (13)
- Tecnologia em Recursos Humanos (2)
- Tecnologia em Processos Gerenciais (1)
- Ciências Contábeis (10)
- Ciências Econômicas (2)
- Gestão Comercial (1)
- Transações Imobiliárias (6)
- Tecnologia em Logística (2)
- Comércio Exterior (1)
- Direito (1)
- Enfermagem (2)
- Medicina Veterinária (1)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1)
- Ciência da Computação (4)
- Engenharia da Computação (4)
- Sistemas da informação (6)
- Tecnologia em Rede de Computadores (2)
- Engenharia de Produção (1)
- Engenharia Química (2)
- Engenharia de Automação e Controle (2)
- Engenharia Elétrica (1)
- Engenharia Mecânica (1)
- Química (2)
- Pedagogia (2)
- Educação Física (1)
- Marketing (6)
- Jornalismo (2)
- Publicidade e Propaganda (5)
- Ensino Médio Regular ou EJA (6)
- Técnico em Administração (7)
- Técnico em Contabilidade (2)
- Técnico em Logística (1)
- Técnico em Redes de Computadores (2)
- Técnico em Logística (4)
- Técnico em Mecânica (1)
- Técnico em Química (1)
- Técnico em Enfermagem (1)
Super Estágios
Vagas: 24 para estudantes de níveis médio, técnico e superior
Bolsas: variam de R$ 500 e R$ 1.100.
Cadastro: www.superestagios.com.br.
Cursos:
- Ensino médio
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Logística
- Comunicação Social
- Marketing
- Engenharia da Computação
- Sistemas de Informação
- Tecnologia da Informação
- Engenharia Civil
- Engenharia Mecânica
- Engenharia Elétrica
- Engenharia de Produção
- Análise de Sistemas
- Pedagogia
- Administração
- Gastronomia
- Ciências Contábeis