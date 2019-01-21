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Quer emprego?

Confira as vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (21)

Há oportunidades para vários níveis de escolaridade; chances para quem procura emprego com certeira assinada

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 14:27

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

21 jan 2019 às 14:27
Carteira de trabalho Crédito: Marcelo Casal | Agência Brasil
Os profissionais que estão à procura de emprego devem ficar atentos às oportunidades abertas nesta segunda-feira (21). Há chances para diversos cargos, em vários níveis de escolaridade. Os interessados devem fazer o cadastro no site ou mandar o currículo por e-mail, conforme a definição de cada empresa.
CONFIRA AS VAGAS
CONSULDATA SISTEMAS
Oportunidade para desenvolvedor .NET (1) e para estagiário em programação (3). Os interessados deve enviar o currículo para [email protected]
OUTBACK
A rede Outback Steakhouse abriu dez novas vagas para a função de atendente de restaurante, na Grande Vitória. O processo seletivo será online e os interessados poderão enviar os currículos pelo jobs.kenoby.com. As vagas ficarão abertas até que sejam todas preenchidas.
Para participar, necessário ter mais de 18 anos, disponibilidade de horários (inclusive, finais de semana e feriados), proatividade, dinamismo, dedicação, gostar de lidar com pessoas e ter vontade de crescer. Estudantes universitários ou com ensino médio/técnico completo têm preferência na disputa.
CENTER RH
As vagas são para os cargos de analista de departamento fiscal (1), auxiliar de recursos humanos (1), auxiliar de serviços operacionais (8), desenvolvedor júnior (2), instalador de automação (1), instalador e reparador (2) e supervisor de oficina (1).
Os interessados podem fazer o cadastro no site www.centerrh.com.br.
 

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