Confira as oportunidades de emprego disponíveis no ES

Oportunidades para quem quer emprego com carteira assinada Crédito: Divulgação

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades abertas nesta semana. Há chances para vários níveis de escolaridade em todo o Espírito Santo. Os interessados devem fazer o cadastro nos sites das empresas.

UNIMED SUL

A Unimed Sul Capixaba está com vagas abertas para coordenador de Sistemas, coordenador de Infraestrutura, analista de Desenvolvedor Web Júnior e analista de Infraestrutura Júnior. Os interessados devem ter ensino superior completo em Sistemas de Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Cadastro: Os interessados podem se inscrever na seção Trabalhe Conosco, do site Os interessados podem se inscrever na seção Trabalhe Conosco, do site www.unimedsulcapixaba.com.br

GRUPO MERIDIONAL

O Grupo Meridional está com vagas de emprego abertas para vários cargos. Quem tem nível superior pode se inscrever na os cargos de analista de RH (1), médico auditor (1), supervisor de recursos de glosas (1), assistente de hotelaria (1) e analista da qualidade assistencial (1). Os profissionais vão trabalhar na Grande Vitória.

Cadastro: Para se candidatar a uma das vagas basta enviar seu currículo para o e-mail: [email protected]

CENTER RH

As oportunidades são para os cargos de assistente de vendas (1), motorista (2), assistente administrativo (1), auxiliar administrativo (1), consultor técnico (1), entregador (1), estoquista (1), instalador e reparador (1), motorista (1), programador júnior (1) e vendedor (1).