Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quer emprego?

Confira as oportunidades de emprego disponíveis no ES

Há oportunidades para profissionais de vários níveis de escolaridade; interessados devem cadastrar currículo nos sites das empresas

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 18:04

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 abr 2019 às 18:04
Oportunidades para quem quer emprego com carteira assinada Crédito: Divulgação
Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades abertas nesta semana. Há chances para vários níveis de escolaridade em todo o Espírito Santo. Os interessados devem fazer o cadastro nos sites das empresas.
> Confira outras notícias sobre concurso e emprego
UNIMED SUL
A Unimed Sul Capixaba está com vagas abertas para coordenador de Sistemas, coordenador de Infraestrutura, analista de Desenvolvedor Web Júnior e analista de Infraestrutura Júnior. Os interessados devem ter ensino superior completo em Sistemas de Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Cadastro: Os interessados podem se inscrever na seção Trabalhe Conosco, do site www.unimedsulcapixaba.com.br.
GRUPO MERIDIONAL
O Grupo Meridional está com vagas de emprego abertas para vários cargos. Quem tem nível superior pode se inscrever na os cargos de analista de RH (1), médico auditor (1), supervisor de recursos de glosas (1), assistente de hotelaria (1) e analista da qualidade assistencial (1). Os profissionais vão trabalhar na Grande Vitória.
Cadastro: Para se candidatar a uma das vagas basta enviar seu currículo para o e-mail: [email protected] 
CENTER RH
As oportunidades são para os cargos de assistente de vendas (1), motorista (2), assistente administrativo (1), auxiliar administrativo (1), consultor técnico (1), entregador (1), estoquista (1), instalador e reparador (1), motorista (1), programador júnior (1) e vendedor (1).
Cadastro: no site www.centerrh.com.br.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”
Imagem de destaque
EUA abordam navio com petróleo iraniano, e Trump autoriza tiros contra minas no estreito de Ormuz
Imagem de destaque
'Humilhação e constrangimento': o que diz ex-funcionária brasileira que acusa empresa de MrBeast de assédio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados