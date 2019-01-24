Confira as oportunidades de emprego disponíveis nesta quinta (24)

O profissional que está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades abertas nesta semana. Há chances para vários níveis de escolaridade e até para quem quer trabalhar em outro Estado.

As vagas são para estagiário de administração, estagiário de comunicação, estágio de TI, engenheiro de planejamento de lavra (MG), supervisor de planejamento controle e mineração (MG), analista de produto (analista de importação), analista desenvolvedor, programador pleno, auxiliar financeiro, assessor de imprensa, analista de importação, analista de publicidade, consultor financeiro, coordenador de laboratório (químico), vendedor de blocos, analista de negócio, desenvolvedor back end, desenvolvedor front end, desenvolvedor mobile, assistente administrativo PCD, executivo de soluções e negócios, inspetor de blocos, secretária executiva bilíngue, analista de mídia digital, assistente de exportação, designer publicitário, diretor de arte, faturista, entre outras.