Confira as oportunidades de emprego disponíveis nesta quinta (24)

O profissional que está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades abertas nesta semana. Há chances para vários níveis de escolaridade e até para quem quer trabalhar em outro Estado.
A Ariadne Beauty Nails está com duas vagas de trabalho para vendedor para atuar nas lojas no Shoppings Moxuara e Praia da Costa. Para participar, os candidatos devem ter experiência em venda de produtos para designer de unhas. Os interessados devem enviar. currículo para o e-mail [email protected] ou entregar em uma das lojas.
CONFIRA OUTRAS VAGAS
SENAI
Há uma vaga para instrutor de educação profissional técnica - mecânica (nível superior em engenharia mecânica). As inscrições podem ser feitas até 28 de janeiro de 2019, no site www.sistemafindes.org.br.
SESI
Uma oportunidade para professor de artes. O candidato precisa ter Licenciatura plena em Artes Visuais ou Educação Artística. Há ainda uma vaga para médico do trabalho para trabalhar em Aracruz. As inscrições até 28 de janeiro de 2019, no site www.sistemafindes.org.br.
RHOPEN
Os interessados podem cadastrar o currículo no site www.rhopen.com.br.
As vagas são para estagiário de administração, estagiário de comunicação, estágio de TI, engenheiro de planejamento de lavra (MG), supervisor de planejamento controle e mineração (MG), analista de produto (analista de importação), analista desenvolvedor, programador pleno, auxiliar financeiro, assessor de imprensa, analista de importação, analista de publicidade, consultor financeiro, coordenador de laboratório (químico), vendedor de blocos, analista de negócio, desenvolvedor back end, desenvolvedor front end, desenvolvedor mobile, assistente administrativo PCD, executivo de soluções e negócios, inspetor de blocos, secretária executiva bilíngue, analista de mídia digital, assistente de exportação, designer publicitário, diretor de arte, faturista, entre outras.