Confira as oportunidades de emprego abertas nesta quinta-feira (12)

Oportunidades para quem busca emprego com carteira assinada Crédito: Arquivo

Na Center Rh, as chances são para profissionais de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 4 mil para o cargo de analista de suporte sênior. Já a Rhopen tem oportunidades para trabalhar até em outros Estados como Minas Gerais e Pará.

A Psico Store e a Psicoespaço estão com vagas de emprego abertas em cargos de vários níveis de escolaridade.

CONFIRA AS VAGAS

Center RH

Vagas: Empacotador (2), analista de suporte sênior CCNA, auxiliar de instalação, desenvolvedor delphi, enfermeiro consultor educacional, estofador, vendedor de loja, líder operacional e marceneiro.

Cadastro: pode ser feito no site pode ser feito no site www.centerrh.com.br

Rhopen

Vagas: Ajudante de operador de multifios, analista administrativo, analista administrativo de RH PCD, analista de crédito e cobrança internacional, analista contábil, analista de desenvolvimento de sistemas, analista de gestão integrada, analista de gestão integrada pleno (2), analista de importação, analista de manutenção PL, analista de marketing, analista de segurança do trabalho, analista de qualidade sênior (2), analista de recursos humanos, analista de suprimentos, analista de suprimentos pleno, analista desenvolvedor, analista financeiro, analista operacional, analista segurança do trabalho pleno, assistente comercial, assistente de gestão de contratos, assistente de departamento pessoal, assistente fiscal, assistente de importação, arqueólogo, auxiliar administrativo, auxiliar crédito/cobrança, caldeireiro, consultor de recrutamento e seleção, consultor de vendas (2), coordenador administrativo financeiro, coordenador de governança, risco e compliance, coordenador de sistemas, coordenador de qualidade, desenvolvedor frontend, desenvolvedor de software, eletricista (4), eletricista especializado, eletricista - jovem aprendiz - pcd, engenheiro, engenheiro master (3), engenheiro pleno (7), executivo de vendas, gerente administrativo financeiro, gerente comercial (2), gerente de vendas, gerente para casa de shows, geólogo geotécnico pleno, inspetor de operação ferroviária, laboratorista, mecânico (6), mecânico especializado (2), médico do trabalho, operador de controles ambientais, operador de equipamentos, operador equipamentos instalações (2), operador de máquinas, operador mantenedor eletromecânico, operador de ponte rolante, programador front end, soldador (3), supervisor de suprimentos, supervisor de vendas, supervisor técnico administrativo, supervisor usina de tratamento, técnico automação, técnico controle processo (2), técnico de higiene ocupacional, técnico de planejamento prog manutenção, técnico eletroeletrônico (4), técnico enfermagem do trabalho (2), técnico enfermagem do trabalho - PCD, técnico especializado manutenção, técnico mecânico, técnico de planejamento e programação manutenção (2), técnico segurança trabalho (2), técnico em telemetria, trainee de vendas - inglês, topógrafo, vendedor e vendedor de chapas.

Cadastro: pode ser feito no site www.rhopen.com.br pode ser feito no site





Psico Store

Vagas: Advogado, agente de vendas externas, analista de compras, analista de departamento pessoal, analista de programação, analista de remuneração, analista de rh, analista de vendas, assistente administrativo, assistente administrativo – auto/ramos elementares, assistente financeiro, auxiliar administrativo, consultor de negócios, coordenador de almoxarifado, executivo de vendas, gerente comercial, gerente operacional, representante comercial externo, secretária executiva, supervisor de vendas, técnico de segurança do trabalho e vendedor.

Cadastro: pode ser feito no site pode ser feito no site www.psicostore.com.br

Psicoespaço

Vagas: Analista de desenvolvimento organizacional, analista de gestão de pessoas, analista de rh, analista de sistemas, analista de suprimentos, analista de treinamento e desenvolvimento, analista desenvolvedor de sistemas - sênior, analista financeiro, analista fiscal/tributário, assistente administrativo, assistente de back office, assistente de cobrança, assistente de TI, assistente técnico, auxiliar administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de estoque/serviços gerais, auxiliar de produção, consultor de negócios, consultor de vendas interno, coordenador de rh, encarregado de armazém, encarregado de rh/dp, executivo de contas, executivo de contas, gestor comercial, motorista carreteiro, operador de telemarketing, enfermeiro pcd, técnicos de enfermagem pcd, pedagogo, pessoas com deficiência, programador sênior, promotor de vendas, promotor de vendas interno< recepcionista (2), secretária, supervisor de vendas, supervisor de vendas, supervisor operacional e de vendas, supervisor de vendas, suporte de ti, vendedor externo e vendedor.