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Confira as oportunidades de emprego abertas nesta quinta-feira (10)

Há vagas para profissionais de níveis médio e superior e também para aqueles que com ou sem experiência

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 14:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jan 2019 às 14:02
Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas
Profissionais que estão à procura de emprego devem ficar atentos às oportunidades disponíveis nesta quinta-feira (10). Há vagas para profissionais de níveis médio e superior e também para aqueles que com ou sem experiência.
CONFIRA AS OPORTUNIDADES
MULTIVIX
Oportunidade para coordenador de curso (Fisioterapia). Para participar, o profissional precisa ter nível superior em Fisioterapia e especialização na área; além de experiência com docência de nível superior.
Há ainda chance para coordenador de curso (Engenharia). Os requisitos para o cargo são superior completo em Engenharia Elétrica ou Engenharia de Controle e Automação e experiência com docência de nível superior.
Vaga também para coordenador de extensão. Neste caso, é necessário ter nível superior completo em qualquer área e Especialização concluída e experiência com Projetos de Extensão.
Os interessados deverão enviar currículo com o nome da vaga no assunto para o e-mail: [email protected]
LORRAYNE MAIA
A consultora de imagem e estilo Lorrayne Maia abriu vaga para contratar uma assistente de consultoria. Desejável ter noção de design gráfico, conhecimento em manipulação de imagens em programas como Photoshop e diagramação como In Design, ser proativa, criativa, querer aprender coisas novas e gostar de moda. A carga horária é de oito horas diárias, de segunda a sexta, para trabalhar em escritório em Vila Velha. Interessadas devem enviar currículo para [email protected]
PSICOESPAÇO
São diversas oportunidades. Os interessados podem fazer o cadastro no site da www.psicoespaco.com.br.
As oportunidades são para os seguintes cargos:
Almoxarife (com Operação de Empilhadeira)
Analista de Desenvolvimento Organizacional
Analista de RH (Departamento Pessoal)
Analista de RH (Norte do ES)
Analista de RH/DP (Escritório Contábil)
Analista Financeiro Pleno
Assistente Administrativo (Guarapari)
Assistente de Importação e Exportação
Assistente de RH - PCD
Auxiliar Administrativo (Financeiro)
Auxiliar de Carga e Descarga/Estoque
Auxiliar de Produção
Auxiliar de Saúde Bucal (ASB)
Auxiliar Industrial
Auxiliar Industrial - Logística
Babá
Comprador (Segmento Metalmecânico)
Conferente de Depósito (Distribuidora/Supermercados)
Consultor Comercial - 3 vagas
Consultor de Vendas
Consultor(a) de Vendas (televendas) - Vila Velha
Coordenador de TI
Escriturário Administrativo Financeiro
Estagiário de Engenharia de Produção
Executivo de Contas (Jornal)
Gerente Administrativo (Rede de Farmácias)
Gerente de Pós Graduação
Motorista Carreteiro (Produtos Perigosos)
Operador de Empilhadeira à Gás e Retrátil (Distribuidora/Supermercados) -
Operador Industrial II ( Operador Ponte Rolante) Indústria Granito - (São Domingos do Norte)
Enfermeiro e técnico de enfermagem PCD
Pessoas com Deficiência (PCD)
Recepcionista (Estética)
Repositor de Mercadorias
Representante Autônomo (Construção Civil)
Salgadeiro
Supervisor de Loja
Vendedor Interno (Peças Automotivas)

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