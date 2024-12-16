Concursos para professores do ES serão mais frequentes, diz secretário

Vitor de Angelo, secretário de estado da Educação Crédito: Carlos Alberto Silva

De Angelo explicou que houve uma mudança na lei de licitação, o que dificultou a realização de um certame no último ano.

“Acredito que daqui para frente a gente vai conseguir fazer concursos menores e frequentes para selecionar os melhores profissionais que vão atuar na nossa rede. Efetivar esses professores vai impactar os estudantes em termos de aprendizagem e na qualidade da Educação”, comentou.

O secretário lembrou ainda que a rede de ensino conta com muitos contratados em designação temporária (DT). Sobre esses contratos, ele informou que a legislação impõe limite no tempo de contratação.

“Acabamos herdando esta situação, que acabou aumentando inclusive durante a pandemia em função da necessidade de fazer projetos de recomposição de aprendizagem. Além disso, tivemos dificuldade de fazer concurso durante a covid-19”, ressaltou.

A expectativa do governo é de que o concurso aberto seja bastante concorrido, inclusive com candidatos de outros Estados. O último concurso da Sedu foi realizado em 2022, com 1.500 vagas. Na ocasião, os cargos de professor e pedagogo atraíram 21.720 participantes e a função de agente de suporte educacional recebeu quase 58 mil inscrições.

A carga horária é de 25 horas semanais, podendo ser estendida para 35 ou 40 horas, conforme a necessidade da Sedu. O órgão está debatendo com o Sindicato dos Professores o estatuto do magistério, dos quais um dos pontos discutidos está relacionado à jornada de trabalho.

“Há pelos menos dez anos temos as escolas de tempo integral, que funcionavam inicialmente 9h30 por dia, com carga horária de 40 horas para os professores. Recentemente, implementamos escolas de sete horas diárias, com jornada de 35 horas. O concursado terá carga horária de 25 horas, com extensão da carga horária, conforme um dos casos”, explicou.

De um total de 383 escolas da rede pública, 214 são de tempo integral.

Sobre o concurso

As inscrições podem ser feitas até 21 de janeiro de 2025, no site da Fundação Carlos Chagas