Concursos federais: governo promete pacote com 2 mil vagas nesta semana

Ministrada Gestão, Esther Dweck Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O governo federal deve lançar esta semana um pacote com até 2 mil vagas em concursos públicos. A expectativa é de que sejam contemplados com novos postos a Fundação dos Povos Indígenas (Funai), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA).

A informação sobre a primeira leva de processos seletivos foi dada pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em entrevista ao Correio Braziliense. Para viabilizar a oferta de novos postos, foram reservados R$ 2 bilhões.

Segundo a ministra, a previsão do governo é autorizar as seleções até maio, para que possam ser concluídas ainda neste ano. A ideia, neste primeiro momento, é privilegiar vagas com nível superior, pois no governo de Jair Bolsonaro foram abertos muitos concursos de nível médio.

“O primeiro pacote, que será anunciado nesta semana, será de 1.500 a 2 mil vagas. Essa oferta inclui a abertura de 502 cargos para a Funai, o Incra e o Ministério do Meio Ambiente (MMA). Ibama e ICMBio ficaram de fora por haver concurso válido. Neste caso o governo priorizará a chamada de excedentes”, ressaltou a ministra.

Ela disse ainda que estão incluídas neste primeiro bloco, mais de 500 vagas de carreiras transversais de analistas que atenderão vários ministérios, inclusive, o Ministério da Gestão e Inovação.

Esther Dweck explicou que existem vários critérios para a autorização de certames . Entre o que é analisado estão quanto tempo não tem concurso, quantas pessoas se aposentaram ou saíram nos últimos tempos, quantos estão para se aposentar nos próximos cinco anos, se a área já era prioritária para o governo, se teve alguma mudança de estrutura relevante que demanda mais gente. Depois da análise, o ministério faz uma ponderação e elabora uma lista com desenho bem detalhado.

“Mas, fora isso, tem carreiras transversais. Estamos muito focados nas três primeiras: analista de infraestrutura, analista de tecnologia da informação (ATI) e analista técnico de Políticas Sociais (ATPS). O governo perdeu muita gente dessas carreiras, em todas as áreas, e queremos dar um peso maior nelas para preencher cargos nos ministérios recém-criados. Depois vem o critério de priorização do governo”, ressaltou a ministra.

Já em um segundo momento, o governo federal deve autorizar concursos para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e para os ministérios da Educação, do Planejamento, e do Trabalho.

"Tem um concurso grande do IBGE que ainda estamos fechando e estou tentando fazer um pacote de ministérios. No caso do MMA, vai sair sozinho porque Ibama e ICMBio estão com concursos abertos agora. Assim, a gente deve priorizar o provimento. Os ministérios de Educação, do Planejamento e do Trabalho estarão na segunda leva, inclusive o do IBGE", revelou a ministra.

A ministra informou que tem até 31 de maio para dar uma resposta aos órgãos sobre o que vai ser autorizado este ano, e o que está na fila vai ficar contemplado no Orçamento de 2024.

Na última semana, o assessor especial da ministra , José Celso Cardoso Júnior, já havia declarado que novos concursos deverão ser autorizados nos próximos três meses, para o preenchimento de aproximadamente 8 mil vagas.

No último 10 de abril, foi autorizado concurso público com 814 vagas no Ministério da Ciência e Tecnologia em Inovação. As oportunidades serão para os cargos de analista (296), tecnologista (265) e pesquisador (253), todos voltados para quem tem nível superior. O órgão tem até 10 de outubro para divulgar o edital. A remuneração pode chegar a R$ 16.798,48.

Confira os concursos

Funai

Vagas: 502 oportunidades confirmadas

502 oportunidades confirmadas Cargos: a previsão é de que sejam oferecidas chances para níveis médio e superior



a previsão é de que sejam oferecidas chances para níveis médio e superior Salário: pode chegar a R$ 6.430



Incra

Vagas: ainda não foi confirmado. Entretanto, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, anunciou que foram solicitadas 742 novos postos

ainda não foi confirmado. Entretanto, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, anunciou que foram solicitadas 742 novos postos Cargos: não informado



não informado Salário: R$ 4.598,80. O valor foi pago no último concurso do órgão, realizado em 2010



Ministério do Meio Ambiente

Vagas: ainda não foi divulgado. No entanto, o órgão havia solicitado 216 vagas para o cargo de analista

ainda não foi divulgado. No entanto, o órgão havia solicitado 216 vagas para o cargo de analista Cargo: a previsão é de que as chances sejam para analista



a previsão é de que as chances sejam para analista Salário: R$ 8.089,64



Carreiras transversais