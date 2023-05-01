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Expectativa

Concursos federais: governo promete pacote com 2 mil vagas nesta semana

Está confirmada a abertura de vagas na Funai, Incra e diversos ministérios; anúncio oficial deve ser feito ainda esta semana pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 19:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 mai 2023 às 19:13
Ministra da Gestão, Esther Dweck
Ministrada Gestão, Esther Dweck Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O governo federal deve lançar esta semana um pacote com até 2 mil vagas em concursos públicos. A expectativa é de que sejam contemplados com novos postos a Fundação dos Povos Indígenas (Funai), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA).
A informação sobre a primeira leva de processos seletivos foi dada pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em entrevista ao Correio Braziliense. Para viabilizar a oferta de novos postos, foram reservados R$ 2 bilhões.
Segundo a ministra, a previsão do governo é autorizar as seleções até maio, para que possam ser concluídas ainda neste ano. A ideia, neste primeiro momento, é privilegiar vagas com nível superior, pois no governo de Jair Bolsonaro foram abertos muitos concursos de nível médio.
“O primeiro pacote, que será anunciado nesta semana, será de 1.500 a 2 mil vagas. Essa oferta inclui a abertura de 502 cargos para a Funai, o Incra e o Ministério do Meio Ambiente (MMA). Ibama e ICMBio ficaram de fora por haver concurso válido. Neste caso o governo priorizará a chamada de excedentes”, ressaltou a ministra.

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Ela disse ainda que estão incluídas neste primeiro bloco, mais de 500 vagas de carreiras transversais de analistas que atenderão vários ministérios, inclusive, o Ministério da Gestão e Inovação.
Esther Dweck explicou que existem vários critérios para a autorização de certames . Entre o que é analisado estão quanto tempo não tem concurso, quantas pessoas se aposentaram ou saíram nos últimos tempos, quantos estão para se aposentar nos próximos cinco anos, se a área já era prioritária para o governo, se teve alguma mudança de estrutura relevante que demanda mais gente. Depois da análise, o ministério faz uma ponderação e elabora uma lista com desenho bem detalhado.
“Mas, fora isso, tem carreiras transversais. Estamos muito focados nas três primeiras: analista de infraestrutura, analista de tecnologia da informação (ATI) e analista técnico de Políticas Sociais (ATPS). O governo perdeu muita gente dessas carreiras, em todas as áreas, e queremos dar um peso maior nelas para preencher cargos nos ministérios recém-criados. Depois vem o critério de priorização do governo”, ressaltou a ministra.
Já em um segundo momento, o governo federal deve autorizar concursos para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e para os ministérios da Educação, do Planejamento, e do Trabalho.
"Tem um concurso grande do IBGE que ainda estamos fechando e estou tentando fazer um pacote de ministérios. No caso do MMA, vai sair sozinho porque Ibama e ICMBio estão com concursos abertos agora. Assim, a gente deve priorizar o provimento. Os ministérios de Educação, do Planejamento e do Trabalho estarão na segunda leva, inclusive o do IBGE", revelou a ministra.

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A ministra informou que tem até 31 de maio para dar uma resposta aos órgãos sobre o que vai ser autorizado este ano, e o que está na fila vai ficar contemplado no Orçamento de 2024.
Na última semana, o assessor especial da ministra , José Celso Cardoso Júnior, já havia declarado que novos concursos deverão ser autorizados nos próximos três meses, para o preenchimento de aproximadamente 8 mil vagas.
No último 10 de abril, foi autorizado concurso público com 814 vagas no Ministério da Ciência e Tecnologia em Inovação. As oportunidades serão para os cargos de analista (296), tecnologista (265) e pesquisador (253), todos voltados para quem tem nível superior. O órgão tem até 10 de outubro para divulgar o edital. A remuneração pode chegar a R$ 16.798,48.

Confira os concursos

Funai

  • Vagas: 502 oportunidades confirmadas
  • Cargos: a previsão é de que sejam oferecidas chances para níveis médio e superior
  • Salário: pode chegar a R$ 6.430

Incra

  • Vagas: ainda não foi confirmado. Entretanto, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, anunciou que foram solicitadas 742 novos postos
  • Cargos: não informado
  • Salário: R$ 4.598,80. O valor foi pago no último concurso do órgão, realizado em 2010

Ministério do Meio Ambiente

  • Vagas: ainda não foi divulgado. No entanto, o órgão havia solicitado 216 vagas para o cargo de analista
  • Cargo: a previsão é de que as chances sejam para analista
  • Salário: R$ 8.089,64

Carreiras transversais

  • Vagas: serão mais de 500 oportunidades para carreiras transversais em diversos ministérios, como o da Gestão e Inovação
  • Cargo: analista, que exige o nível superior
  • Salário: não informado

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