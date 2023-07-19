Concursos federais: confira os cargos e salários das 2.480 vagas autorizadas

Esther Dweck autorizou mais de 2.400 novas vagas em concursos Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

governo federal publicou no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (19) as autorizações para os concursos públicos anunciados esta semana pela ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck. Ao todo, são 2.480 vagas.

As oportunidades são voltadas para profissionais que tenham níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 21 mil. Confira a lista mais abaixo.

A maior oferta ficou com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ) que contará com 895 postos, em cargos dos níveis médio e superior. Já as agências reguladoras foram contempladas com 365 chances efetivas em oito autarquias.

Ao anunciar os novos certames, Esther Dweck disse que o atual quantitativo de servidores no Poder Executivo federal está muito inferior ao que seria necessário para prestar bons serviços à população.

O prazo para a publicação dos editais é de seis meses, ou seja, até 19 de janeiro de 2024. Durante a coletiva, a ministra informou que a previsão é de que as regras sejam liberadas ainda este ano.

As nomeações devem ficar para 2024, mas ainda sem uma data mais exata. De acordo com as portarias, as provas devem ocorrer em até dois meses após a publicação dos editais.

Para autorizar as contratações, o Ministério de Gestão considerou sete critérios: o tempo desde o último edital, o número de vacâncias, a proporção de aposentadorias nos próximos cinco anos em relação às vagas ocupadas, as perdas de pessoal, a estrutura do órgão, o nível de impacto imediato dos serviços para a população e a importância do órgão para as políticas prioritárias do governo.

A coordenadora do Gran Cursos, Fernanda Barboza, ressalta que estamos diante de uma fase muito promissora, com mais de 23 mil vagas no executivo federal, distribuídas entre novos concursos, processos seletivos e nomeações.

Fernanda lembra que com esse último anúncio, já são 8.360 vagas só em 2023, com destaque nas últimas autorizações para diversas agências reguladoras, Banco Central e para os ministérios. São vagas com excelentes remunerações, a maioria de nível superior.

“Com tantas vagas, é comum que os candidatos fiquem confusos na hora da escolha, ou que até mesmo queiram fazer mais de um concurso. Mas, o ideal é considerar fatores como o perfil das atividades que ele vai desempenhar, a remuneração oferecida, a localização da vaga e a carga horária de trabalho, por exemplo. Fazendo essa escolha, a dica é fazer um estudo direcionado, focado na área escolhida, assim o candidato será mais assertivo na preparação e terá mais chances de aprovação”, sugeriu a especialista.

Confira os cargos e salários

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

Cargo: especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico

especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico Vagas: 40

40 Escolaridade: nível superior

nível superior Remuneração: R$ 16.413

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Cargo: especialista em regulação de aviação civil

especialista em regulação de aviação civil Vagas: 70

70 Escolaridade: nível superior

nível superior Remuneração: R$ 16.413

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

Cargo: especialista em regulação de serviços públicos de energia

especialista em regulação de serviços públicos de energia Vagas: 40

40 Escolaridade: nível superior

nível superior Remuneração: R$ 16.413

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)

Cargo: especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários

especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários Vagas: 30

30 Escolaridade: nível superior

nível superior Remuneração: R$ 16.413

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Cargo: especialista em regulação de saúde suplementar

especialista em regulação de saúde suplementar Vagas: 35

35 Escolaridade: nível superior

nível superior Remuneração: R$ 11.974

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Cargo: especialista em regulação de serviços de transportes terrestres

especialista em regulação de serviços de transportes terrestres Vagas: 50

50 Escolaridade: nível superior

nível superior Remuneração: R$ 15.058

Banco Central do Brasil (Bacen)

Cargo: analista do Banco Central do Brasil

analista do Banco Central do Brasil Vagas: 100

100 Escolaridade: nível superior

nível superior Remuneração: R$ 20.924

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Cargo: analista da CVM e inspetor da CVM.

analista da CVM e inspetor da CVM. Vagas: 60

60 Escolaridade: nível superior

nível superior Remuneração: R$ 20.924

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Cargo: técnico em informações geográficas e estatísticas (300); analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas (275); tecnologista em informações geográficas e estatísticas (312); e pesquisador em informações geográficas e estatísticas (8).

técnico em informações geográficas e estatísticas (300); analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas (275); tecnologista em informações geográficas e estatísticas (312); e pesquisador em informações geográficas e estatísticas (8). Vagas: 895

895 Escolaridade: nível médio e superior

nível médio e superior Remuneração: R$ 8.488 (analista/tecnologista), R$ 9.389 (pesquisador) e R$ 3.677 (técnicos).

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – ACE (MDIC)

Cargo: analista de comércio exterior

analista de comércio exterior Vagas: 50

50 Escolaridade: nível superior

nível superior Remuneração: R$ 20.924

Ministério da Fazenda

Cargo: auditor federal de finanças e controle

auditor federal de finanças e controle Vagas: 40

40 Escolaridade: nível superior

nível superior Remuneração: R$ 21 mil

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Cargo: analista técnico de políticas sociais

analista técnico de políticas sociais Vagas: 500, sendo divididas para o Ministério da Educação (70), Ministério da Justiça e Segurança Pública (30), Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (40) e Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (360 ).

500, sendo divididas para o Ministério da Educação (70), Ministério da Justiça e Segurança Pública (30), Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (40) e Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (360 ). Escolaridade: nível superior

nível superior Remuneração: R$ 8.491

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Cargo: especialista em políticas públicas e gestão governamental

especialista em políticas públicas e gestão governamental Vagas: 150

150 Escolaridade: nível superior

nível superior Remuneração: R$ 20.924

Ministério da Justiça e Segurança Pública

Cargo: analista técnico administrativo

analista técnico administrativo Vagas: 100

100 Escolaridade : nível superior

: nível superior Remuneração: R$ 10.813

Ainda não tiveram portarias publicadas

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Cargo: Não informado

Não informado Vagas: 50

50 Escolaridade: não informado

não informado Remuneração: não informado

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Cargo: não informado

não informado Vagas: 50

50 Escolaridade: não informado

não informado Remuneração: não informado

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea)

Cargo: não informado

não informado Vagas: 80

80 Escolaridade: não informado

não informado Remuneração: pode chegar a R$ 19.197

Ministério do Planejamento e Orçamento

Cargo: não informado

não informado Vagas: 100

100 Escolaridade: não informado

não informado Remuneração: não informada