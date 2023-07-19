Concursos federais: confira os cargos e salários das 2.480 vagas autorizadas

O governo federal publicou no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (19) as autorizações para os concursos públicos anunciados esta semana pela ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck. Ao todo, são 2.480 vagas.
As portarias liberam contratações em 14 órgãos, dos 19 autorizados pela chefe da pasta. As demais devem ser oficializadas nos próximos dias. Além de novos concursos, também foram liberadas 546 vagas convocações de remanescentes.
As oportunidades são voltadas para profissionais que tenham níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 21 mil. Confira a lista mais abaixo.
A maior oferta ficou com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que contará com 895 postos, em cargos dos níveis médio e superior. Já as agências reguladoras foram contempladas com 365 chances efetivas em oito autarquias.
Ao anunciar os novos certames, Esther Dweck disse que o atual quantitativo de servidores no Poder Executivo federal está muito inferior ao que seria necessário para prestar bons serviços à população.
O prazo para a publicação dos editais é de seis meses, ou seja, até 19 de janeiro de 2024. Durante a coletiva, a ministra informou que a previsão é de que as regras sejam liberadas ainda este ano.
As nomeações devem ficar para 2024, mas ainda sem uma data mais exata. De acordo com as portarias, as provas devem ocorrer em até dois meses após a publicação dos editais.
Para autorizar as contratações, o Ministério de Gestão considerou sete critérios: o tempo desde o último edital, o número de vacâncias, a proporção de aposentadorias nos próximos cinco anos em relação às vagas ocupadas, as perdas de pessoal, a estrutura do órgão, o nível de impacto imediato dos serviços para a população e a importância do órgão para as políticas prioritárias do governo.
A coordenadora do Gran Cursos, Fernanda Barboza, ressalta que estamos diante de uma fase muito promissora, com mais de 23 mil vagas no executivo federal, distribuídas entre novos concursos, processos seletivos e nomeações.
Em junho deste ano, o governo federal havia autorizado o preenchimento de 4.436 vagas em diferentes órgãos e ministérios. Os editais da primeira leva de autorizações devem ser publicadas entre outubro e dezembro, conforme a data de autorização dos concursos.
Fernanda lembra que com esse último anúncio, já são 8.360 vagas só em 2023, com destaque nas últimas autorizações para diversas agências reguladoras, Banco Central e para os ministérios. São vagas com excelentes remunerações, a maioria de nível superior.
“Com tantas vagas, é comum que os candidatos fiquem confusos na hora da escolha, ou que até mesmo queiram fazer mais de um concurso. Mas, o ideal é considerar fatores como o perfil das atividades que ele vai desempenhar, a remuneração oferecida, a localização da vaga e a carga horária de trabalho, por exemplo. Fazendo essa escolha, a dica é fazer um estudo direcionado, focado na área escolhida, assim o candidato será mais assertivo na preparação e terá mais chances de aprovação”, sugeriu a especialista.
Confira os cargos e salários
- Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)
- Cargo: especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico
- Vagas: 40
- Escolaridade: nível superior
- Remuneração: R$ 16.413
- Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
- Cargo: especialista em regulação de aviação civil
- Vagas: 70
- Escolaridade: nível superior
- Remuneração: R$ 16.413
- Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
- Cargo: especialista em regulação de serviços públicos de energia
- Vagas: 40
- Escolaridade: nível superior
- Remuneração: R$ 16.413
- Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)
- Cargo: especialista em regulação de serviços de transportes aquaviários
- Vagas: 30
- Escolaridade: nível superior
- Remuneração: R$ 16.413
- Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
- Cargo: especialista em regulação de saúde suplementar
- Vagas: 35
- Escolaridade: nível superior
- Remuneração: R$ 11.974
- Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
- Cargo: especialista em regulação de serviços de transportes terrestres
- Vagas: 50
- Escolaridade: nível superior
- Remuneração: R$ 15.058
- Banco Central do Brasil (Bacen)
- Cargo: analista do Banco Central do Brasil
- Vagas: 100
- Escolaridade: nível superior
- Remuneração: R$ 20.924
- Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
- Cargo: analista da CVM e inspetor da CVM.
- Vagas: 60
- Escolaridade: nível superior
- Remuneração: R$ 20.924
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
- Cargo: técnico em informações geográficas e estatísticas (300); analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas (275); tecnologista em informações geográficas e estatísticas (312); e pesquisador em informações geográficas e estatísticas (8).
- Vagas: 895
- Escolaridade: nível médio e superior
- Remuneração: R$ 8.488 (analista/tecnologista), R$ 9.389 (pesquisador) e R$ 3.677 (técnicos).
- Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – ACE (MDIC)
- Cargo: analista de comércio exterior
- Vagas: 50
- Escolaridade: nível superior
- Remuneração: R$ 20.924
- Ministério da Fazenda
- Cargo: auditor federal de finanças e controle
- Vagas: 40
- Escolaridade: nível superior
- Remuneração: R$ 21 mil
- Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
- Cargo: analista técnico de políticas sociais
- Vagas: 500, sendo divididas para o Ministério da Educação (70), Ministério da Justiça e Segurança Pública (30), Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (40) e Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (360 ).
- Escolaridade: nível superior
- Remuneração: R$ 8.491
- Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
- Cargo: especialista em políticas públicas e gestão governamental
- Vagas: 150
- Escolaridade: nível superior
- Remuneração: R$ 20.924
- Ministério da Justiça e Segurança Pública
- Cargo: analista técnico administrativo
- Vagas: 100
- Escolaridade: nível superior
- Remuneração: R$ 10.813
Ainda não tiveram portarias publicadas
- Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
- Cargo: Não informado
- Vagas: 50
- Escolaridade: não informado
- Remuneração: não informado
- Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
- Cargo: não informado
- Vagas: 50
- Escolaridade: não informado
- Remuneração: não informado
- Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea)
- Cargo: não informado
- Vagas: 80
- Escolaridade: não informado
- Remuneração: pode chegar a R$ 19.197
- Ministério do Planejamento e Orçamento
- Cargo: não informado
- Vagas: 100
- Escolaridade: não informado
- Remuneração: não informada
- Superintendência Nacional de Previdência Complementar
- Cargo: não informado
- Vagas: 40
- Escolaridade: nível superior
- Remuneração: não informada