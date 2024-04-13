Concursos: como usar inteligência artificial para estudar

Livros e resumos em papel têm ficado cada vez mais no passado. Agora os concurseiros estão usando inteligência artificial (IA) como mais uma ferramenta de estudo para os exames. Mas será que realmente funciona?

As ferramentas de IA, como ChatGPT, ChatPDF, Bard e Goodtape, têm sido utilizadas por candidatos para simulação de questões e até tradução de termos e temas complexos. Prática que é aprovada por diversos professores de cursos preparatórios. Eles acreditam que a tecnologia pode ser uma grande aliada para complementar o aprendizado.

Entretanto, não basta apenas perguntar o que deseja para ter uma resposta certa. O especialista em segurança da informação Gilberto Sudré explica que a inteligência artificial tem uma linguagem que se aprimora com o treino, a partir de uma sucessão de tarefas. Ou seja, você ensina a ela o que quer saber.

“A inteligência artificial absorve as informações passando por um processo de ‘aprendizado’ em que é fornecido a ela uma grande quantidade de informações. E, assim, a IA relaciona expressões e palavras que foram ditas a ela com a sua base de conhecimento.", esclarece Sudré.

Dessa forma, A Gazeta separou algumas estratégias para você usar a tecnologia a seu favor na hora de estudar para concursos. Confira.

1. Ajuda com as questões

Entre as principais possibilidades do uso de IAs está a simulação de questões para a prática antes da prova. A professora Ivone Goldner sugere que o candidato pergunte à ferramenta sobre possíveis temas e exercícios que cairão no exame.

“A inteligência artificial pode ser um grande auxílio nas provas discursivas, perguntando sobre possíveis temas a serem cobrados e lembrando de informar na pergunta qual será o concurso e cargo que fará, bem como qual é a banca examinadora”, ressalta a preparadora para processos seletivos.

O participante precisa se lembrar de ser específico, enviando informações anteriores, como texto e resumos, para a ferramenta e, em seguida, usando comandos como:

EXEMPLO 1 - "Você será um membro examinador da banca do concurso público de um banco. Com base nas minhas anotações e em tais artigos, formule questões de testes com 4 alternativas".

"Você será um membro examinador da banca do concurso público de um banco. Com base nas minhas anotações e em tais artigos, formule questões de testes com 4 alternativas". EXEMPLO 2: “Com base no currículo dessa banca, quais temas você acha que são mais relevantes para esse examinador?"

2. Sugestões de materiais de estudo

Não sabe por onde começar a estudar? A inteligência artificial pode auxiliar indicando apostilas, livros e cronogramas de estudos on-line. O segredo é adaptar os resultados para sua realidade e rotina de estudos. O usuário pode filtrar a pesquisa por assunto, concurso, números de páginas, referências bibliográficas, entre outros, com comandos como:

''Quero ler um artigo científico sobre (tema a definir). Cite cinco artigos importantes".

Para ter um bom estudo por meio da inteligência artificial, é preciso ter estratégias Crédito: Arsenii Palivoda / Shutterstock

3. Tradução de conteúdos difíceis

Além disso, essa tecnologia é útil para a tradução de termos difíceis e pesquisa de temas complexos. Todavia, a professora Ivone Goldner alerta para o cuidado de administrar o tempo durante essas buscas.

"Essa ferramenta pode ser muito útil para buscas sobre temas específicos cobrados no conteúdo programático, como políticas de diversidade ou hidrografia do Espírito Santo. Mas o concurseiro deve ficar atento para não desperdiçar tempo demais com essas buscas, tornando o estudo mais demorado do que por um método tradicional" Ivone Goldner - Professora

De forma prática, o candidato pode usar o comando:

"Explique (descreva o tema) em palavras simples, para um leigo".

4. Resumos e Redação

As IAs são excelentes para fazer resumos de conteúdos extensos. Isso porque, ao dar um texto como um ponto de partida, o algoritmo da tecnologia tem tudo o que precisa para separar e resumir os pontos mais importantes. Para isso, podem ser usados comandos como:

"Resuma esse texto com os principais pontos".

Além disso, a ferramenta é utilizada para escrita e correção de redações. A professora Ivone afirma que a IA colabora para o treino da escrita e ainda dá dica de qual aplicativo usar.

“As IAs também podem ser utilizadas para a correção do texto desenvolvido em uma redação, aprimorando-se a escrita e o domínio do tema. Há vários aplicativos disponíveis hoje em dia para a correção de redações – e já testei alguns. O resultado é animador. É possível o aluno ter um treino muito eficiente com a IA. Assim, indico que usem esses aplicativos, como o Glau Redações”, destaca a professora.

5. Confira as informações

Contudo, sempre é importante checar as informações que a IA apresenta como resultado das pesquisas. Gilberto Sudré explica o porquê.

"As ferramentas estão evoluindo muito rápido e a tendência é que fiquem cada vez mais precisas. Mas é importante ter cuidado e não confiar cegamente nas informações. O problema da IA nesse modelo é justamente o aprendizado, ou seja, a informação que você coloca dentro dela. Se for ruim, imprecisa ou falsa, ela vai te dar aquela informação" Gilberto Sudré - Professor e perito em Computação Forense

Ivone faz outro alerta: a ferramenta deve ser usada para o aprendizado, ou seja, o aluno não pode se tornar dependente dela. “No dia da prova, as ferramentas de IA não poderão ser utilizadas. O aluno deve tomar cuidado para não se tornar refém dela. Deve utilizá-la apenas como meio e não como fim.”