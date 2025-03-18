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Proposta do Executivo

Concurso vigente do DER-ES pode ter ampliação no número de vagas

Projeto para aumentar a quantidade de vagas para técnico superior operacional foi encaminhado pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa

Publicado em 18 de Março de 2025 às 19:48

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

18 mar 2025 às 19:48
Sede do DER-ES no bairro Ilha Santa Maria em Vitória
As 20 vagas criadas no DER representariam o custo de R$ 234.032,63 mensais ao Estado Crédito: Vitor Jubini
O concurso público do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), realizado em 2023 e que ainda está em andamento, pode ter ampliação no número de vagas. O Projeto de Lei Complementar (PLC) 2/2025, encaminhado pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), prevê a criação de 20 novas vagas para a função de técnico superior operacional. A matéria já conta com pedido para tramitar em regime de urgência na Casa de Leis.
O PLC deve alterar a lei em vigor que, desde 2013, define o subsídio do órgão e o plano de carreira da função. A norma atual estabelece 115 vagas para o cargo. Mas o governador Renato Casagrande (PSB) quer elevar para 135, para atender às demandas atual e futura do DER.
“Considerando o elevado volume de demandas relacionadas à elaboração de projetos, execução e fiscalização de obras para os órgãos da administração direta e indireta do Estado, em diversos municípios do estado e que nos últimos anos, não obstante o aumento da demanda de trabalho, apesar de ter sido realizado concurso público para a carreira de Técnico Superior Operacional, o quantitativo atual não está atendendo a necessidade do DER-ES”, explica o governador em mensagem aos deputados.
Considerando o salário (R$ 8.781,29) e os benefícios, cada profissional que ocupa o cargo de técnico superior operacional no DER representa um custo mensal de R$ 11.701,29 para o Estado. Se o projeto for aprovado, as 20 vagas criadas representariam o custo de R$ 234.032,63 por mês.
Com a ampliação dos cargos, a estimativa de impacto financeiro do projeto é de R$ 2,3 milhões para 2025, enquanto para os anos de 2026 e 2027, será de R$ 2,8 milhões.

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