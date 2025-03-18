Concurso vigente do DER-ES pode ter ampliação no número de vagas

“Considerando o elevado volume de demandas relacionadas à elaboração de projetos, execução e fiscalização de obras para os órgãos da administração direta e indireta do Estado, em diversos municípios do estado e que nos últimos anos, não obstante o aumento da demanda de trabalho, apesar de ter sido realizado concurso público para a carreira de Técnico Superior Operacional, o quantitativo atual não está atendendo a necessidade do DER-ES”, explica o governador em mensagem aos deputados.

