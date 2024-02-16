Concurso Unificado tem mais de 40 mil inscritos no ES

Provas serão aplicadas em 220 cidades do país Crédito: Freepik

Concurso Nacional Unificado, chamado de Enem dos Concursos, registrou 40.973 mil inscritos no Espírito Santo . Em todo o país, esse número ultrapassa 2,65 milhões. O maior volume de participantes está em São Paulo (288.123), Rio de Janeiro (274.160) e Distrito Federal (261.591).

Entre os Estados com menor número de concorrentes, ocupam as últimas três posições: Tocantins (29.991), Roraima (22.947) e Acre (22.861).

Esta é apenas uma prévia, pois o total de participantes será fechado após a contabilidade dos candidatos que efetuaram a taxa de inscrição. O prazo termina nesta sexta-feira (16). A informação é do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

A taxa de participação é de R$ 90 para cargos de nível superior e de R$ 60 para os de nível médio. O concurso unificado 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal.

As provas serão aplicadas em 220 cidades no dia 5 de maio de 2024. No Espírito Santo, os exames ocorrerão em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

Há cargos que terão lotação em várias regiões do Brasil e, além deles, os editais já preveem vagas com lotação específica para o Espírito Santo, no Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo oportunidades para analista administrativo, engenheiro agrônomo, analista em ciência e tecnologia (engenharia civil, comunicação social e políticas públicas ou ainda vagas para qualquer área de formação). Outras oportunidades serão para analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas, e técnico em informações geográficas e estatísticas.

Com apenas uma inscrição, o candidato disputa mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático. Ao concorrer a mais de um posto, o participante teve que classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, com base na nota alcançada. As inscrições terminaram no dia 9 de fevereiro.