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6.640 vagas

Concurso Unificado tem mais de 40 mil inscritos no ES

O maior volume de participantes está em São Paulo (288.123), Rio de Janeiro (274.160) e Distrito Federal (261.591); exames serão aplicados no dia 5 de maio

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 14:45

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 fev 2024 às 14:45
Provas de concursos público do governo federal
Provas serão aplicadas em 220 cidades do país Crédito: Freepik
Concurso Nacional Unificado, chamado de Enem dos Concursos, registrou 40.973 mil inscritos no Espírito Santo. Em todo o país, esse número ultrapassa 2,65 milhões. O maior volume de participantes está em São Paulo (288.123), Rio de Janeiro (274.160) e Distrito Federal (261.591).
Entre os Estados com menor número de concorrentes, ocupam as últimas três posições: Tocantins (29.991), Roraima (22.947) e Acre (22.861).
Esta é apenas uma prévia, pois o total de participantes será fechado após a contabilidade dos candidatos que efetuaram a taxa de inscrição. O prazo termina nesta sexta-feira (16). A informação é do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).
A taxa de participação é de R$ 90 para cargos de nível superior e de R$ 60 para os de nível médio. O concurso unificado 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal.
As provas serão aplicadas em 220 cidades no dia 5 de maio de 2024. No Espírito Santo, os exames ocorrerão em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.
Há cargos que terão lotação em várias regiões do Brasil e, além deles, os editais já preveem vagas com lotação específica para o Espírito Santo, no Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo oportunidades para analista administrativo, engenheiro agrônomo, analista em ciência e tecnologia (engenharia civil, comunicação social e políticas públicas ou ainda vagas para qualquer área de formação). Outras oportunidades serão para analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas, e técnico em informações geográficas e estatísticas.
Com apenas uma inscrição, o candidato disputa mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático. Ao concorrer a mais de um posto, o participante teve que classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, com base na nota alcançada. As inscrições terminaram no dia 9 de fevereiro.
A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 3 de junho. O resultado definitivo será anunciado em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação começará no dia 5 de agosto.

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