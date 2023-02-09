Concurso público da Câmara de Vitória vai oferecer 30 vagas

Câmara de Vitória prepara um concurso público para cerca de 30 vagas ainda este ano. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, Leandro Piquet (Republicanos) na manhã desta quinta-feira (9).

Segundo o vereador, há a necessidade de qualificar os servidores e reforçar os quadros.

Câmara Municipal de Vitória Crédito: Fernando Madeira

"Temos que pensar num fluxo contínuo da gestão. A Câmara precisa reforçar o seu corpo. Lançamos estudo para ver a necessidade do corpo efetivo para a casa. Concurso será para cerca de 30 efetivos. Vamos fazer todo esforço para que abra este ano", disse.

O estudo está sendo feito por uma comissão formada por efetivos e deve ficar pronto em 20 dias. O grupo vai elaborar o plano de abertura do processo seletivo, que contará com provas objetivas e avaliação de títulos.

Enquanto isso, a Casa pretende contratar "residentes". Entre 10 e 15 profissionais serão contratados através de uma empresa privada.

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O objetivo é suprir uma carência de profissionais qualificados como contadores, administradores e corpo jurídico.

Além disso, Piquet anunciou que pretende fazer uma reforma nos prédios da Câmara.