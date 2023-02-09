A Câmara de Vitória prepara um concurso público para cerca de 30 vagas ainda este ano. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, Leandro Piquet (Republicanos) na manhã desta quinta-feira (9).
Segundo o vereador, há a necessidade de qualificar os servidores e reforçar os quadros.
"Temos que pensar num fluxo contínuo da gestão. A Câmara precisa reforçar o seu corpo. Lançamos estudo para ver a necessidade do corpo efetivo para a casa. Concurso será para cerca de 30 efetivos. Vamos fazer todo esforço para que abra este ano", disse.
O estudo está sendo feito por uma comissão formada por efetivos e deve ficar pronto em 20 dias. O grupo vai elaborar o plano de abertura do processo seletivo, que contará com provas objetivas e avaliação de títulos.
Enquanto isso, a Casa pretende contratar "residentes". Entre 10 e 15 profissionais serão contratados através de uma empresa privada.
Concurso público da Câmara de Vitória vai oferecer 30 vagas
O objetivo é suprir uma carência de profissionais qualificados como contadores, administradores e corpo jurídico.
Além disso, Piquet anunciou que pretende fazer uma reforma nos prédios da Câmara.
Ele também disse que, por conta das atividade de presidente do Legislativo municipal, pediu afastamento do cargo de delegado da Polícia Civil. O afastamento tem tempo indeterminado e pode durar até o fim do mandato.