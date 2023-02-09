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Reforço no quadro

Concurso público da Câmara de Vitória vai oferecer 30 vagas

Objetivo é suprir carência de profissionais qualificados como contadores, administradores e corpo jurídico; expectativa é que seleção seja ainda neste ano

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 12:30

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

09 fev 2023 às 12:30
Câmara de Vitória prepara um concurso público para cerca de 30 vagas ainda este ano. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, Leandro Piquet (Republicanos) na manhã desta quinta-feira (9).
Segundo o vereador, há a necessidade de qualificar os servidores e reforçar os quadros.
Câmara Municipal de Vitória
Câmara Municipal de Vitória Crédito: Fernando Madeira
"Temos que pensar num fluxo contínuo da gestão. A Câmara precisa reforçar o seu corpo. Lançamos estudo para ver a necessidade do corpo efetivo para a casa. Concurso será para cerca de 30 efetivos. Vamos fazer todo esforço para que abra este ano", disse.
O estudo está sendo feito por uma comissão formada por efetivos e deve ficar pronto em 20 dias. O grupo vai elaborar o plano de abertura do processo seletivo, que contará com provas objetivas e avaliação de títulos.
Enquanto isso, a Casa pretende contratar "residentes". Entre 10 e 15 profissionais serão contratados através de uma empresa privada.
Concurso público da Câmara de Vitória vai oferecer 30 vagas
O objetivo é suprir uma carência de profissionais qualificados como contadores, administradores e corpo jurídico.

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Além disso, Piquet anunciou que pretende fazer uma reforma nos prédios da Câmara.
Ele também disse que, por conta das atividade de presidente do Legislativo municipal, pediu afastamento do cargo de delegado da Polícia Civil. O afastamento tem tempo indeterminado e pode durar até o fim do mandato.

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