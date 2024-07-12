Concurso para diplomatas tem 50 vagas e salário de R$ 21 mil

Instituto Rio Branco tem vagas para diplomatas Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Instituto Rio Branco, vai abrir concurso público com 50 vagas para diplomatas. Para participar, os candidatos precisam ter nível superior em qualquer área. A carreira tem remuneração inicial de R$ 21.926,98, que já inclui o auxílio-alimentação de R$ 1 mil dos servidores federais.

O edital de abertura foi publicado nesta sexta-feira (12). De acordo com o documento, são 37 chances destinadas à ampla concorrência, dez para candidatos negros e três para Pessoas com Deficiência (PcD).

Os selecionados serão responsáveis por desempenhar funções diplomáticas e consulares, abrangendo atividades específicas de representação, negociação, coleta de informações e proteção dos interesses brasileiros no cenário internacional.

As inscrições poderão ser feitas no período de 15 e 26 de julho de 2024, por meio do site do Cebraspe , organizador do certame.

A taxa de participação é de R$ 229. Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea. As solicitações devem ser feitas durente o período de inscrição.