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Concurso para diplomatas tem 50 vagas e salário de R$ 21 mil

Inscrições poderão ser feitas no período de 15 e 26 de julho de 2024; provas objetivas da primeira fase serão aplicadas em todo o país no dia 15 de setembro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 jul 2024 às 15:19

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 15:19

Instituto Rio Branco tem vagas para diplomatas
Instituto Rio Branco tem vagas para diplomatas Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Instituto Rio Branco, vai abrir concurso público com 50 vagas para diplomatas. Para participar, os candidatos precisam ter nível superior em qualquer área. A carreira tem remuneração inicial de R$ 21.926,98, que já inclui o auxílio-alimentação de R$ 1 mil dos servidores federais.
O edital de abertura foi publicado nesta sexta-feira (12). De acordo com o documento, são 37 chances destinadas à ampla concorrência, dez para candidatos negros e três para Pessoas com Deficiência (PcD).
Os selecionados serão responsáveis por desempenhar funções diplomáticas e consulares, abrangendo atividades específicas de representação, negociação, coleta de informações e proteção dos interesses brasileiros no cenário internacional.
As inscrições poderão ser feitas no período de 15 e 26 de julho de 2024, por meio do site do Cebraspe, organizador do certame. 
A taxa de participação é de R$ 229. Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea. As solicitações devem ser feitas durente o período de inscrição.
As provas objetivas da primeira fase serão aplicadas no dia 15 de setembro, em dois períodos. O primeiro terá início às 9h30 e o segundo às 15 horas, ambos com duração de 3 horas. Os testes vão ocorrer nos 26 estados, além do Distrito Federal.

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