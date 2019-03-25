Concurso IBGE: governo autoriza 209 vagas temporárias

O IBGE ainda definirá a remuneração para cada posto Crédito: Reprodução

O ministro Paulo Guedes autorizou a abertura de concurso para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram abertas 209 vagas temporárias, conforme divulgado pela portaria no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira (25). O objetivo do certame é preencher as vagas para atuação no Censo Experimental 2019.

O prazo para divulgação do edital de abertura das inscrições é de até seis meses, sendo as oportunidades para os cargos de agente censitário municipal (4); agente censitário supervisor (25); recenseador (180). Para a vaga de recenseador, o candidato deve ter ensino fundamental completo. Já para agente censitário e supervisor, é necessário ensino médio completo.