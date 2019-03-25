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Concurso IBGE: governo autoriza 209 vagas temporárias

As oportunidades são para atuação no Censo 2019, para os cargos de agente censitário municipal; agente censitário supervisor e recenseador

Publicado em 25 de Março de 2019 às 18:48

Publicado em 

25 mar 2019 às 18:48
O IBGE ainda definirá a remuneração para cada posto Crédito: Reprodução
O ministro Paulo Guedes autorizou a abertura de concurso para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram abertas 209 vagas temporárias, conforme divulgado pela portaria no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira (25). O objetivo do certame é preencher as vagas para atuação no Censo Experimental 2019. 
O prazo para divulgação do edital de abertura das inscrições é de até seis meses, sendo as oportunidades  para os cargos de agente censitário municipal (4); agente censitário supervisor (25); recenseador (180). Para a vaga de recenseador, o candidato deve ter ensino fundamental completo. Já para agente censitário e supervisor, é necessário ensino médio completo. 
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O IBGE ainda definirá a remuneração para cada posto e o contrato, segundo o edital, o prazo de duração dos contratos deve ser de até 1 ano. 

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