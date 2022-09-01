Concurso dos Bombeiros do ES: sai convocação para teste físico

O Teste de Aptidão Física (TAF) do concursos-publicos">concurso público do Corpo de Bombeiros será aplicado nos dias 18 e 19 de setembro. A convocação para a etapa foi publicada no Diário Oficial do Espírito Santo desta quinta-feira (1). Além disso, a corporação disponibilizou o resultado definitivo da 1ª etapa (prova objetiva e avaliação de títulos).
Os candidatos devem fazer a consulta no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan). Ao todo, foram convocadas 400 pessoas.
O exame físico será realizado em dois dias. No primeiro, dia 18 de setembro, os candidatos farão a barra, o abdominal e o apoio de frente. A apresentação será às 6 horas, no Clube dos Oficiais, que fica na Avenida Dante Michelini, 1.275, Jardim da Penha, Vitória. A partir das 10 horas, haverá a corrida, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Já a natação, será realizada, das 6 às 9 horas, do dia 19 de setembro, na Curva da Jurema.
Os candidatos devem estar munidos do documento original de identidade, sem esquecer de apresentar o laudo médico cardiológico conforme modelo disponível no edital de convocação. Será eliminado do concurso aquele participante que não levar o laudo ou faltar aos testes.
O concurso do Corpo de Bombeiros oferece 120 vagas para o cargo de soldado. A carreira exige o ensino médio, idade de 18 a 28 anos e carteira de habilitação. O processo seletivo registrou mais de 14 mil inscrições. A remuneração é de R$ 1.505,95 durante o curso de formação, passando para R$ 3.735,79 após a incorporação.
SERVIÇO
18/09
Local: Clube dos Oficiais
Das 6 às 7 horas: Chamada, conferência dos laudos e organização dos candidatos em grupos.
Das 7 às 9 horas: Barra, abdominal e apoio de frente
Local: Centro de Educação Física e Desportos da Ufes – pista de atletismo.
Das 10 às 13 horas: Corrida
19/09
Local: Curva da Jurema
Das 6 às 9 horas: Natação