Concurso dos Bombeiros do ES: sai convocação para teste físico

Bombeiros apagando chamas em ônibus incendiado na Avenida Maruípe próximo a entrada do bairro Tabuazeio em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O Teste de Aptidão Física (TAF) do concursos -publicos">concurso público do Corpo de Bombeiros será aplicado nos dias 18 e 19 de setembro. A convocação para a etapa foi publicada no Diário Oficial do Espírito Santo desta quinta-feira (1). Além disso, a corporação disponibilizou o resultado definitivo da 1ª etapa (prova objetiva e avaliação de títulos).

O exame físico será realizado em dois dias. No primeiro, dia 18 de setembro, os candidatos farão a barra, o abdominal e o apoio de frente. A apresentação será às 6 horas, no Clube dos Oficiais, que fica na Avenida Dante Michelini, 1.275, Jardim da Penha, Vitória. A partir das 10 horas, haverá a corrida, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Já a natação, será realizada, das 6 às 9 horas, do dia 19 de setembro, na Curva da Jurema.

Os candidatos devem estar munidos do documento original de identidade, sem esquecer de apresentar o laudo médico cardiológico conforme modelo disponível no edital de convocação. Será eliminado do concurso aquele participante que não levar o laudo ou faltar aos testes.

O concurso do Corpo de Bombeiros oferece 120 vagas para o cargo de soldado. A carreira exige o ensino médio, idade de 18 a 28 anos e carteira de habilitação. O processo seletivo registrou mais de 14 mil inscrições. A remuneração é de R$ 1.505,95 durante o curso de formação, passando para R$ 3.735,79 após a incorporação.

SERVIÇO

18/09

Local: Clube dos Oficiais

Das 6 às 7 horas: Chamada, conferência dos laudos e organização dos candidatos em grupos.

Das 7 às 9 horas: Barra, abdominal e apoio de frente

Local: Centro de Educação Física e Desportos da Ufes – pista de atletismo.

Das 10 às 13 horas: Corrida

19/09

Local: Curva da Jurema