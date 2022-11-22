Concurso do Incaper: confira os detalhes do edital com 100 vagas no ES

Incaper contará com novos servidores em breve Crédito: Ricardo Medeiros

As inscrições para o concursos -publicos">concurso público do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) podem ser feitas até 20 de dezembro de 2022. A oferta é de 100 vagas imediatas em cargos efetivos, além da formação de cadastro de reserva. Os ganhos variam de R$ 3.339 a R$ 6.582,60.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 12 de fevereiro de 2023, em Vitória. Confira abaixo os detalhes do edital.

Vagas

100

Cargos Técnico em desenvolvimento rural- agropecuária (25); Técnico em desenvolvimento rural- laboratório (14); Agente de agroecologia/produção orgânica (1); Extensão em desenvolvimento rural- bem-estar social (5); Extensão em desenvolvimento rural- cafeicultura (7); Engenharia de pesca (3); Extensão em desenvolvimento rural- generalista (8); Extensão em desenvolvimento rural- irrigação (4); Extensão em desenvolvimento rural- produção animal/bovinocultura (3); Socioeconômica (2); Agente de pesquisa e inovação em desenvolvimento rural- bioinformática (1); Biologia molecular (1); Economia rural (1); Engenharia agrícola/irrigação (1); Entomologia/controle biológico (2); Fisiologia vegetal/produção (1); Fisiologia vegetal (1); Fitopatologia (1); Fitotecnia/produção vegetal - subárea: cafeicultura (2); Fitotecnia/produção vegetal - subárea: manejo de plantas daninhas (2); Fitotecnia/produção vegetal - subárea: agroecologia (1); Fitotecnia/produção vegetal - subárea: fruticultura tropical (4); Fitotecnia/produção vegetal - subárea: olericultura (1); Melhoramento vegetal (3); Solos e nutrição de plantas/manejo e conservação de solos (1); Solos e nutrição de plantas/fertilidade do solo (2); Silvicultura/manejo florestal (1); Zootecnia/bovinocultura (2); Aquicultura/piscicultura; Cultura de tecidos e células vegetais; Transferência de tecnologia/extensão rural.

Escolaridade

Os cargos de técnico exigem que o candidato tenha o ensino médio. Para os demais, o requisito é ter o nível superior.

Salário

Há oportunidades em várias áreas de formação. Para participar, é necessário ter a escolaridade permitida na respectiva especialidade.

Remuneração

R$ 3.339 para os técnicos e R$ 6.582,60 para os de nível superior. Os profissionais também recebem auxílio-alimentação de R$ 300.

Inscrição

De 21 de novembro até as 23h59 do dia 20 de dezembro de 2022, no s ite do Instituto AOCP

Taxa de inscrição

R$ 60 para os cargos de nível técnico e R$ 80 para os de nível superior.

Isenção da taxa

Tem direito a isenção o candidato que estiver inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, até a data da inscrição no concurso público; ou se declarar isento de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física; for doador de medula óssea, devidamente cadastrado; for eleitor convocado e nomeado; ou for doador de sangue.

A solicitação do benefício pode ser feita até as 23h59 do dia 25 de novembro, no site da inscrição.

Fases do concurso

O concurso contará com provas objetiva para todos os cargos, além de exame discursivo e avaliação de títulos para os cargos de nível superior.

Quando vai ser a prova

12 de fevereiro de 2023, em Vitória.

O que cai na prova

Os candidatos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática Básica e Conhecimentos Específicos.

Os candidatos terão que responder 50 questões distribuídas por áreas de conhecimento. Para ser aprovado, o candidato deverá obter no mínimo, a seguinte pontuação, para não ser eliminado do concurso público: 60% ou mais, do total de pontos na Prova de Conhecimentos Básicos, ou seja, 15 pontos, e 60% ou mais, do total de pontos na prova de Conhecimentos Específicos, ou seja, 45 pontos.

A prova discursiva será aplicada juntamente à prova objetiva, para os candidatos inscritos em todos os cargos de nível superior e consistirá em uma questão de conhecimento específico amplo, de acordo com a área de conhecimento escolhida no ato da inscrição, abordando a realidade do setor público, especificamente relacionada ao Estado do Espírito Santo.

O teste vale 100 pontos e para ser aprovado é necessário obter 60 pontos ou mais, do total da pontuação prevista.

A Avaliação de Títulos e Experiência Profissional, de caráter classificatório, será realizada para todos os cargos de nível superior, e a Avaliação de Experiência Profissional, de caráter classificatório, será realizada para os cargos de nível técnico.

Requisitos

CARGO: TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL

ÁREA 301: AGROPECUÁRIA

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Médio Técnico em Agropecuária, Técnico em Agricultura, Técnico em Agroecologia, Técnico Agrícola ou Técnico em Cafeicultura, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver).Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 302: LABORATÓRIO

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Médio Técnico em Laboratório, Técnico em Química, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Biotecnologia e Técnico em Farmácia, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver).Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

CARGO: AGENTE DE EXTENSÃO EM DESENVOLVIMENTO RURAL

ÁREA 401: AGROECOLOGIA/PRODUÇÃO ORGÂNICA

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 402: BEM-ESTAR SOCIAL

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Economia Doméstica ou Serviço Social, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 403: CAFEICULTURA

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 404: ENGENHARIA DE PESCA

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Engenharia de Pesca, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 405: GENERALISTA

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica ou Engenharia Agrícola, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 406: IRRIGAÇÃO

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica ou Engenharia Agrícola, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 407: PRODUÇÃO ANIMAL/BOVINOCULTURA

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica, Zootecnia ou Medicina Veterinária, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 408: SOCIOECONOMIA

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica, Economia, Sociologia ou Ciência Sociais reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

CARGO: AGENTE DE PESQUISA E INOVAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO RURAL

ÁREA 409: BIOINFORMÁTICA

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica, Ciências Biológicas, Biotecnologia, Bioinformática ou Bioquímica, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 410: BIOLOGIA MOLECULAR

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica, Bioquímica ou Ciências Biológicas, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 411: ECONOMIA RURAL

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Economia ou Agronegócio, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 412: ENGENHARIA AGRÍCOLA/IRRIGAÇÃO

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica ou Engenharia Agrícola, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 413: ENTOMOLOGIA/CONTROLE BIOLÓGICO

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica ou Ciências Biológicas, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver).

ÁREA 414: FISIOLOGIA VEGETAL/PRODUÇÃO

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 415: FISIOLOGIA VEGETAL

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica ou Ciências Biológicas, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 416: FITOPATOLOGIA

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica ou Ciências Biológicas, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 417: FITOTECNIA/PRODUÇÃO VEGETAL - SUBÁREA: CAFEICULTURA

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 418: FITOTECNIA/PRODUÇÃO VEGETAL - SUBÁREA: MANEJO DE PLANTAS DANINHAS

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 419: FITOTECNIA/PRODUÇÃO VEGETAL - SUBÁREA: AGROECOLOGIA

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica ou Engenharia Agrícola, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 420: FITOTECNIA/PRODUÇÃO VEGETAL - SUBÁREA: FRUTICULTURA TROPICAL

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 421: FITOTECNIA/PRODUÇÃO VEGETAL - SUBÁREA: OLERICULTURA

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 422: MELHORAMENTO VEGETAL

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica ou Ciências Biológicas, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 423: SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS/MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 424: SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS/FERTILIDADE DO SOLO

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 425: SILVICULTURA/MANEJO FLORESTAL

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Engenharia Florestal, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 426: ZOOTECNIA/BOVINOCULTURA

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Zootecnia, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 427: AQUICULTURA/PISCICULTURA

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Pesca, Biologia ou Zootecnia, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 428: CULTURA DE TECIDOS E CÉLULAS VEGETAIS

Requisitos: Diploma de Curso de Nível Superior Bacharelado em Agronomia/Engenharia Agronômica ou Ciências Biológicas, reconhecido pelo Ministério da Educação. Registro no órgão de fiscalização profissional (quando houver). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B” (mínimo).

ÁREA 429: TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA/EXTENSÃO RURAL