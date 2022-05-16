Concurso do IBGE: sai resultado para recenseadores e agentes

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta segunda-feira (16) o resultado do processo seletivo para recenseadores, agentes censitários supervisor e municipal. Ao todo, a seleção oferece mais de 206 mil vagas para trabalhar no Censo Demográfico 2022, sendo 183.021 oportunidades, 18.420 e 5.540, respectivamente. Para o Espírito Santo, foram destinadas 1.812 postos.
Os candidatos podem consultar a lista de aprovados no site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela seleção. A listagem final está prevista para ser divulgada no dia 20 de maio. As convocações devem começar em seguida.
A pesquisa do Censo está prevista para começar no dia 1º de agosto. O contrato terá a duração de cinco meses para os agentes e de três meses para os recenseadores. Entretanto, os prazos podem ser