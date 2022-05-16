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206 mil vagas

Concurso do IBGE: sai resultado para recenseadores e agentes

Profissionais vão trabalhar com contrato temporário durante a pesquisa do Censo Demográfico 2022; estudo começa em agosto

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 14:34

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 mai 2022 às 14:34
IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro
IBGE faz primeiro teste preparatório do Censo Demográfico 2022, na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta segunda-feira (16) o resultado do processo seletivo para recenseadores, agentes censitários supervisor e municipal. Ao todo, a seleção oferece mais de 206 mil vagas para trabalhar no Censo Demográfico 2022, sendo 183.021 oportunidades, 18.420 e 5.540, respectivamente. Para o Espírito Santo, foram destinadas 1.812 postos.
Os candidatos podem consultar a lista de aprovados no site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela seleção. A listagem final está prevista para ser divulgada no dia 20 de maio. As convocações devem começar em seguida.
A pesquisa do Censo está prevista para começar no dia 1º de agosto. O contrato terá a duração de cinco meses para os agentes e de três meses para os recenseadores. Entretanto, os prazos podem ser

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