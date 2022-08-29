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Níveis fundamental e médio

Concurso do IBGE: inscrição para 523 vagas no ES termina nesta segunda

Oportunidades são para cargos de recenseador e agente censitário municipal e supervisor; atendimento aos candidatos ocorre até as 17 horas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 ago 2022 às 12:39

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 12:39

Profissionais atuando em pesquisas do IBGE no Rio de Janeiro
Profissionais atuando em pesquisas do IBGE no Rio de Janeiro Crédito: Agência IBGE/Divulgação
As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)  terminam nesta segunda-feira (29). O processo seletivo complementar para a contratação de profissionais de níveis fundamental e médio oferece 6.765 vagas para trabalhar no Censo Demográfico de 2022, distribuídas por 18 Estados. 
O Espírito Santo tem 519 vagas para recenseador, distribuídas em 24 municípios, e 4 para agente censitário supervisor, em 3 cidades. As chances foram distribuídas da seguinte maneira:
  • Afonso Cláudio: 1
  • Águia Branca: 2
  • Aracruz: 25
  • Brejetuba: 1
  • Cachoeiro de Itapemirim: 87
  • Cariacica: 82
  • Colatina: 25
  • Conceição do Castelo: 2
  • Domingos Martins: 2
  • Fundão: 4 
  • Governador Lindenberg: 3
  • Itarana: 4
  • Presidente Kennedy: 3
  • Rio Bananal: 6
  • Rio Novo do Sul: 1
  • Santa Leopoldina: 3
  • Santa Maria de Jetibá: 11
  • Santa Teresa: 17
  • São Gabriel da Palha: 14
  • São Mateus: 3
  • Serra: 127
  • Venda Nova do Imigrante: 1
  • Vila Valério: 2
  • Vila Velha: 93
A remuneração do recenseador é por produção e a escolaridade exigida é nível fundamental completo. Para os cargos de agente censitário, a escolaridade exigida é o nível médio completo e o salário inicial é de R$ 2.100.
Os interessados podem se inscrever até esta segunda-feira (29 de agosto de 2022), nos endereços lançados no site do processo seletivo. Não há taxa de participação. O atendimento aos candidatos ocorre até as 17 horas. 
A seleção do concurso IBGE será por meio de análise de títulos. O resultado preliminar será divulgado no dia 31 de agosto, com possibilidade de recursos até 1º de setembro.
SERVIÇO
Vagas: 6.765, dias quais 523 para o Espírito Santo. 
Inscrições: até esta segunda-feira (29 de agosto de 2022), às 17 horas. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição, que deverá ser entregue nos postos de atendimento listados no edital.

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