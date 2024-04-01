Concurso do Banestes amplia número de vagas e prorroga inscrições

Agência do Banestes, em Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

As inscrições do concurso público do Banco do Estado do Espírito Santo ( Banestes foram prorrogadas . Além disso, o novo edital agora conta com 759 oportunidades para a formação de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da instituição. O prazo limite, que seria no dia 11, foi estendido para o dia 21 de abril.

O documento de retificação publicado pelo Instituto Access, responsável pelo exame, alterou o número de vagas e os requisitos para o cargo de analista em tecnologia da informação. Agora serão 50 vagas para os especialistas em segurança da informação e 200 para os profissionais em suporte e infraestrutura.

Com os novos requisitos, poderão participar os candidatos com nível superior completo em Tecnologia da Informação, Rede de Computadores, ou áreas correlacionadas, como Engenharia, Física, Matemática, Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, com pós-graduação em Tecnologia da Informação.

As mudanças também estenderam o prazo para pagamento da taxa de inscrição de R$ 80,00 para dia 22 de abril. A relação de inscritos será publicada no dia 6 de maio. As provas objetivas continuam marcadas para 19 de maio.

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Sobre o concurso

As oportunidades do concurso público do Banestes são para os cargos de analista econômico financeiro, com remuneração é de R$ 4.141,50, e analista em tecnologia da informação, com salário é de R$ 5.363,81. A carga horária é de 30 horas semanais.

Os aprovados recebem ainda auxílio-refeição de R$ 1.094,28; auxílio cesta-alimentação de R$ 891,96; auxilio creche/auxilio-babá de R$ 630,42; vale-transporte; participação nos lucros ou resultados e remuneração variável; direito de participação no plano assistencial (Banescaixa) e previdenciário complementar (Fundação Banestes) e plano odontológico (Odontoprev) e possibilidade de desenvolvimento profissional.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 19 de maio de 2024, no turno da tarde, com a duração de quatro horas. Os inscritos terão que responder questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Conhecimentos Bancários e Conhecimentos Específicos.

O concurso contará ainda com avaliação de títulos. O prazo de validade do certame será de 18 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.