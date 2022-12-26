Concurso do Banco do Brasil: edital com 6 mil vagas é publicado

As inscrições para o concurso público do Banco do Brasil já estão abertas com 6 mil oportunidades para quem tem o nível médio. Do total de oportunidades, são 3 mil chances para agente comercial (escriturário) e 3 mil para agente de tecnologia. O edital foi publicado na última sexta-feira (23), com provas previstas para serem aplicadas no dia 23 de abril. Os candidatos precisam ter apenas o ensino médio.
Especialista do Gran Cursos Online, o professor Beto Fernandes fez uma análise do edital e apontou duas novidades: a inclusão do tópico “ASG (Ambiental, Social e Governança), Economia Sustentável, Financiamentos e Mercado PJ” na disciplina Conhecimentos Específicos; e “Normativos SARB (Sistema de Autorregulação Bancária)” na disciplina Conhecimentos Bancários.
“O conteúdo aumentou um pouco. Dá para começar a estudar agora e estar pronto para passar na prova daqui a quatro meses”, garante Fernandes.
Segundo o especialista, as disciplinas mais importantes por conta do número de questões e pontos são Vendas e Negociação, Conhecimentos Bancários, Conhecimentos de Informática e Língua Portuguesa, lembrando, claro, que o candidato não pode zerar em nenhuma matéria.
“Desistir do sonho não é opção. E entre não só pelo dinheiro, mas se você gostar da carreira bancária. Uma vez lá dentro, é difícil sair, pois se trata de uma vaga definitiva e há muitas possibilidades de crescer na carreira”, resume.
Confira os detalhes do edital
Vagas
São 6 mil vagas, sendo 4 mil imediatas e 2 mil para a formação de um cadastro de reserva. As chances foram distribuídas por todos os Estados do país e para o Distrito Federal. Para o Espírito Santo, foram reservados 31 postos, dos quais 26 imediatas e cinco para cadastro de reserva, todas para agente comercial.
As oportunidades são para os seguintes cargos:
- agente comercial (escriturário) – 2 mil vagas imediatas e mil para a formação de um cadastro reserva
- agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI) – 2 mil vagas imediatas e mil para cadastro reserva.
Remuneração
Os aprovados terão ganhos iniciais de R$ 5.436,03, sendo R$3.622,23 de vencimento inicial, R$1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$799,38 de cesta alimentação.
O Banco do Brasil oferece ainda:
- participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);
- planos de saúde e odontológico;
- previdência privada com participação do banco;
- auxílio-creche/babá; e
- auxílio ao filho com deficiência.
Carga horária
30 horas semanais.
Inscrições
Podem ser feitas até 24 de fevereiro, no site da Fundação Cesgranrio. No ato da inscrição, o candidato deve optar pela região/cidade que deseja concorrer às vagas. A taxa de participação é de R$ 50.
Isenção da taxa de participação
Podem pedir isenção da taxa os candidatos que:
- Forem membros de família de baixa renda e inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico);
- Doadores de medula óssea.
As solicitações podem ser feitas até 3 de janeiro, no site da banca.
Etapas
O concurso contará com provas objetiva e de redação.
Quando será a prova
Os exames terão cinco horas de duração e ocorrerão no dia 23 de abril.
A prova contará com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos. Já as disciplinas irão variar de acordo com o perfil profissional escolhido (agente comercial ou de tecnologia).
O que cai na prova
Agente comercial (escriturário)
- Conhecimentos Básicos - 25 questões
- Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);
- Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);
- Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e
- Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).
- Conhecimentos Específicos - 45 questões
- Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);
- Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);
- Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e
- Vendas e Negociação 15 questões com valor de 1,5 ponto cada).
Agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)
- Conhecimentos Básicos - 25 questões
- Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);
- Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);
- Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e
- Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).
- Conhecimentos Específicos - 45 questões
- Probabilidade e Estatística (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);
- Conhecimentos Bancários (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e
- Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).
Aprovação
Após a primeira etapa, os candidatos serão classificados por microrregião/macrorregião/UF e de acordo com o total de pontos obtidos.
Serão eliminados aqueles que obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação do conjunto das provas objetivas, aproveitamento inferior a 50% em Conhecimentos Básicos ou inferior a 50% na parte Específica.
Também será eliminado o candidato com nota zero em qualquer uma das disciplinas. Somente será corrigida a redação dos aprovados, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o triplo do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.
A redação será, exclusivamente, de caráter eliminatório. O exame terá o modelo de texto dissertativo-argumentativo. Já a avaliação terá uma pontuação igual a 100, sendo necessário obter 70 pontos ou mais para ser aprovado.
Resultado
Está previsto para o dia 14 de julho. Após a homologação do concurso, a seleção ficará válida por um ano, prorrogável por igual período.
Atribuições dos cargos
Principais responsabilidades do cargo de escriturário:
- Prestação de orientações aos clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Conglomerado BB;
- Execução de análise e conferência de documentos, inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia;
- Preparação de correspondências; preparação e processamento de documentos; atualização de registros;
- Resguardo e confidencialidade das informações de interesse do Conglomerado BB;
- Presteza e cortesia no atendimento ao cliente;
- Manutenção e organização dos arquivos sob sua guarda; execução de tarefas burocráticas padronizadas;
- Execução de aplicações financeiras de clientes, segundo as normas estabelecidas;
- Recolhimento e manipulação de informações cadastrais e dados estatísticos;
- Operacionalização de equipamentos de escritório e de atendimento ao cliente e usuário;
- Qualidade das informações prestadas; qualidade e tempestividade dos serviços sob sua condução;
- Adoção de demais ações necessárias para o cumprimento dos objetivos definidos para sua Unidade e para resguardar interesses do Conglomerado BB, nos assuntos relacionados à sua área de atuação.
Cronograma
- Inscrições: de 23/12/2022 a 24/02/2023
- Solicitação de isenção: de 23/12/2022 a 03/01/2023
- Resultado preliminar dos pedidos de isenção: 12/01/2023
- Prazo para recurso dos(as) candidatos(as) que tiveram a solicitação de isenção do valor de inscrição indeferida: 12 e 13/01/2023
- Divulgação da relação de candidatos(as) que tiveram a solicitação de isenção do valor de inscrição deferida, após contestação: 23/01/2023
- Resultado preliminar dos pedidos dos atendimentos especializados e/ou vagas reservadas PCD: 14/03/2023
- Prazo para recurso dos(as) candidatos(as) que tiveram a solicitação de atendimentos especializados indeferidos e/ou vagas reservadas PCD em discordância: 14 e 15/03/2023
- Resultado dos recursos dos(as) candidatos(as) que solicitaram recurso dos pedidos de atendimentos especializados e/ou vagas reservadas PCD em discordância: 22/03/2023
- Obtenção impressa do Cartão de Confirmação: 19/04/2023
- Atendimento aos(às) candidatos(as) com dúvidas sobre os locais de provas, vagas reservadas ou atendimentos especializados para realização das provas: 20 e 21/04/2023
- Aplicação das provas objetivas e de Redação: 23/04/2023
- Divulgação dos gabaritos das provas objetivas: 24/04/2023
- Interposição de eventuais recursos quanto às questões formuladas e/ou aos gabaritos divulgados: 24 e 25/04/2023
- Prazo para acerto cadastral (nome, identidade, data de nascimento e endereço), se necessário: 18/05/2023
- Disponibilização da imagem do Cartão-Resposta: 02/06/2023
- Divulgação dos resultados das provas objetivas e das notas preliminares de Redação: 05/06/2023
- Vista da prova de Redação e pedido de revisão das notas para os(as) candidatos(as) que obtiverem nota inferior a 70,0: 05 e 06/06/2023
- Resultado dos pedidos de revisão das notas de Redação e convocação dos(as) candidatos(as) que se autodeclararem negros(as): 13/06/2023
- Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) concorrentes às vagas reservadas para negros(as): 18/06/2023
- Resultado da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras: 29/06/2023
- Interposição de eventuais recursos quanto ao resultado da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) concorrentes às vagas reservadas para pessoas negras: 29 e 30/06/2023
- Prazo para atualização de endereço, se necessário: 07/07/2023
- Previsão de divulgação dos resultados finais: 14/07/2023