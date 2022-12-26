Concurso do Banco do Brasil: edital com 6 mil vagas é publicado

Banco do Brasil tem vagas no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

As inscrições para o concurso público do Banco do Brasil já estão abertas com 6 mil oportunidades para quem tem o nível médio. Do total de oportunidades, são 3 mil chances para agente comercial (escriturário) e 3 mil para agente de tecnologia. O edital foi publicado na última sexta-feira (23), com provas previstas para serem aplicadas no dia 23 de abril. Os candidatos precisam ter apenas o ensino médio.

Especialista do Gran Cursos Online, o professor Beto Fernandes fez uma análise do edital e apontou duas novidades: a inclusão do tópico “ASG (Ambiental, Social e Governança), Economia Sustentável, Financiamentos e Mercado PJ” na disciplina Conhecimentos Específicos; e “Normativos SARB (Sistema de Autorregulação Bancária)” na disciplina Conhecimentos Bancários.

“O conteúdo aumentou um pouco. Dá para começar a estudar agora e estar pronto para passar na prova daqui a quatro meses”, garante Fernandes.

Segundo o especialista, as disciplinas mais importantes por conta do número de questões e pontos são Vendas e Negociação, Conhecimentos Bancários, Conhecimentos de Informática e Língua Portuguesa, lembrando, claro, que o candidato não pode zerar em nenhuma matéria.

“Desistir do sonho não é opção. E entre não só pelo dinheiro, mas se você gostar da carreira bancária. Uma vez lá dentro, é difícil sair, pois se trata de uma vaga definitiva e há muitas possibilidades de crescer na carreira”, resume.

Confira os detalhes do edital

Vagas

São 6 mil vagas, sendo 4 mil imediatas e 2 mil para a formação de um cadastro de reserva. As chances foram distribuídas por todos os Estados do país e para o Distrito Federal. Para o Espírito Santo, foram reservados 31 postos, dos quais 26 imediatas e cinco para cadastro de reserva, todas para agente comercial.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

agente comercial (escriturário) – 2 mil vagas imediatas e mil para a formação de um cadastro reserva

agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI) – 2 mil vagas imediatas e mil para cadastro reserva.

Remuneração

Os aprovados terão ganhos iniciais de R$ 5.436,03, sendo R$3.622,23 de vencimento inicial, R$1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$799,38 de cesta alimentação.

O Banco do Brasil oferece ainda:

participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

planos de saúde e odontológico;

previdência privada com participação do banco;

auxílio-creche/babá; e

auxílio ao filho com deficiência.

Carga horária

30 horas semanais.

Inscrições

Podem ser feitas até 24 de fevereiro, no site da Fundação Cesgranrio. No ato da inscrição, o candidato deve optar pela região/cidade que deseja concorrer às vagas. A taxa de participação é de R$ 50.

Isenção da taxa de participação

Podem pedir isenção da taxa os candidatos que:

Forem membros de família de baixa renda e inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico);

Doadores de medula óssea.

As solicitações podem ser feitas até 3 de janeiro, no site da banca.

Etapas

O concurso contará com provas objetiva e de redação.

Quando será a prova

Os exames terão cinco horas de duração e ocorrerão no dia 23 de abril.

A prova contará com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos. Já as disciplinas irão variar de acordo com o perfil profissional escolhido (agente comercial ou de tecnologia).

O que cai na prova

Agente comercial (escriturário)

Conhecimentos Básicos - 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos - 45 questões

Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Vendas e Negociação 15 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)

Conhecimentos Básicos - 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos - 45 questões

Probabilidade e Estatística (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Aprovação

Após a primeira etapa, os candidatos serão classificados por microrregião/macrorregião/UF e de acordo com o total de pontos obtidos.

Serão eliminados aqueles que obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação do conjunto das provas objetivas, aproveitamento inferior a 50% em Conhecimentos Básicos ou inferior a 50% na parte Específica.

Também será eliminado o candidato com nota zero em qualquer uma das disciplinas. Somente será corrigida a redação dos aprovados, na objetiva, em uma posição que não ultrapasse o triplo do somatório do total de número de vagas e do número de cadastro de reserva.

A redação será, exclusivamente, de caráter eliminatório. O exame terá o modelo de texto dissertativo-argumentativo. Já a avaliação terá uma pontuação igual a 100, sendo necessário obter 70 pontos ou mais para ser aprovado.

Resultado

Está previsto para o dia 14 de julho. Após a homologação do concurso, a seleção ficará válida por um ano, prorrogável por igual período.

Atribuições dos cargos

Principais responsabilidades do cargo de escriturário:

Prestação de orientações aos clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Conglomerado BB;

Execução de análise e conferência de documentos, inclusive assinaturas, quando possuir curso de grafoscopia;

Preparação de correspondências; preparação e processamento de documentos; atualização de registros;

Resguardo e confidencialidade das informações de interesse do Conglomerado BB;

Presteza e cortesia no atendimento ao cliente;

Manutenção e organização dos arquivos sob sua guarda; execução de tarefas burocráticas padronizadas;

Execução de aplicações financeiras de clientes, segundo as normas estabelecidas;

Recolhimento e manipulação de informações cadastrais e dados estatísticos;

Operacionalização de equipamentos de escritório e de atendimento ao cliente e usuário;

Qualidade das informações prestadas; qualidade e tempestividade dos serviços sob sua condução;

Adoção de demais ações necessárias para o cumprimento dos objetivos definidos para sua Unidade e para resguardar interesses do Conglomerado BB, nos assuntos relacionados à sua área de atuação.

Cronograma