Concurso da Sejus ES: veja como se preparar para as provas

01

Exercícios

Fazer muitas questões da banca Ibade para conhecer o perfil de cobrança. No entanto, por ser uma banca ainda nova, o candidato vai perceber que as questões vão se esgotar rapidamente, por isso a recomendação do especialista é fazer questões de bancas similares, como IBFC e Vunesp e eventualmente Fundação Carlos Chagas (FCC).

02

Conhecimento

A Ibade é uma banca muito voltada para a letra da lei, e no concurso da Sejus temos uma boa parte de Direito. A banca traz questões relativamente simples e se atém ao texto da lei, eventualmente traz alguns estudos de caso para aplicar ao conhecimento da lei, e em outros casos simplesmente o copia e cola da lei. Na área do Direito, é uma banca que traz questões simples e objetivas. Por isso, aqui a dica é estudar bem as leis, focando bem no conteúdo do código e da Constituição Federal.

03

Língua Portuguesa

A prova vai contar com 15 questões de Língua Portuguesa, com peso 2 cada. Logo vale 30 pontos, ou seja, 30% da sua nota é de Língua Portuguesa, e por isso essa é a disciplina mais importante do concurso. Dessa forma, o foco maior nesse pós edital deve ser em Língua Portuguesa. O candidato precisa se preparar especialmente para essa parte do conteúdo programático.

04

Preparação

Não pode zerar nenhuma disciplina. Por isso, o candidato de fato precisa ter alguma preparação em cada uma das disciplinas, é claro, dando prioridade às que podem garantir mais pontos, mas sem desprezar as outras.

05

Conteúdo

O conteúdo programático é extenso, mas ele pode ser aproveitado parcialmente em uma série de outros concursos que estão por vir, como Polícia Penal do Piauí, Polícia Penal de Goiás e do Ceará.

06

Nomeações