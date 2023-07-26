Concurso da Sejus ES: veja como se preparar para as provas

As provas do concurso público da Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (Sejus) serão aplicadas em 8 de outubro e contarão com questões de Língua Portuguesa, Informática Básica, Raciocínio Lógico, Atualidades e noções de Direitos Humanos, Direito Administrativo, Direito Penal e Processo Penal. Os candidatos terão quatro horas e meia para responder 60 questões de múltipla escolha.
O certame oferece 600 vagas para o cargo de inspetor penitenciário, voltado para candidatos que tenham o nível médio e carteira de habilitação na categoria B. O salário inicial da carreira é de R$ 4.341,06, já somando o vencimento de R$ 3.741,06 e o auxílio-alimentação de R$ 600.
A coordenadora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, orienta que a leitura e a correta interpretação do edital é sempre a chave de ouro para o concurseiro. Ela observa que o candidato deve ficar atento ao número de questões e peso de cada disciplina e separar o tempo de estudo proporcionalmente a cada matéria.
A maior pontuação será para Língua Portuguesa, com 15 questões, valendo 2 pontos cada, totalizando 30 pontos. Logo, a maior dedicação deve ser para essa disciplina, como comenta a diretora.
Em segundo lugar virá a matéria Noções de Direito Penal, com 8 questões, também com peso 2,0, o que totaliza 16 pontos.
“O conteúdo dessa disciplina é extenso, com muita legislação especial, exigindo do candidato muita concentração, embora o edital diga que são noções. Na sequência de importância, virão Noções de Processo Penal e Noções de Direito Administrativo, com 6 questões cada disciplina, com peso 2, totalizando, cada uma, 12 pontos. As demais disciplinas valem menos pontos”, frisa Ivone.
O total de pontos na prova objetiva será de 100, necessitando de pelo menos 50 pontos para não ser eliminado, devendo o candidato dedicar-se muito também ao treino de redação, pois somente ela também valerá 100 pontos.
“É aconselhável pelo menos 3 horas diárias líquidas de estudo, 7 dias por semana, para que o candidato consiga competitividade para o exame.
As inscrições para o concurso seguem até 24 de agosto, no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), empresa responsável pelo certame.
O processo seletivo contará com as seguintes etapas:
- Prova objetiva
- Redação
- Teste de Aptidão Física (TAF)
- Exame psicotécnico
- Exame de saúde
- Heteroidentificação
- Investigação social
- Curso de formação
Confira outras dicas
01
Exercícios
Fazer muitas questões da banca Ibade para conhecer o perfil de cobrança. No entanto, por ser uma banca ainda nova, o candidato vai perceber que as questões vão se esgotar rapidamente, por isso a recomendação do especialista é fazer questões de bancas similares, como IBFC e Vunesp e eventualmente Fundação Carlos Chagas (FCC).
02
Conhecimento
A Ibade é uma banca muito voltada para a letra da lei, e no concurso da Sejus temos uma boa parte de Direito. A banca traz questões relativamente simples e se atém ao texto da lei, eventualmente traz alguns estudos de caso para aplicar ao conhecimento da lei, e em outros casos simplesmente o copia e cola da lei. Na área do Direito, é uma banca que traz questões simples e objetivas. Por isso, aqui a dica é estudar bem as leis, focando bem no conteúdo do código e da Constituição Federal.
03
Língua Portuguesa
A prova vai contar com 15 questões de Língua Portuguesa, com peso 2 cada. Logo vale 30 pontos, ou seja, 30% da sua nota é de Língua Portuguesa, e por isso essa é a disciplina mais importante do concurso. Dessa forma, o foco maior nesse pós edital deve ser em Língua Portuguesa. O candidato precisa se preparar especialmente para essa parte do conteúdo programático.
04
Preparação
Não pode zerar nenhuma disciplina. Por isso, o candidato de fato precisa ter alguma preparação em cada uma das disciplinas, é claro, dando prioridade às que podem garantir mais pontos, mas sem desprezar as outras.
05
Conteúdo
O conteúdo programático é extenso, mas ele pode ser aproveitado parcialmente em uma série de outros concursos que estão por vir, como Polícia Penal do Piauí, Polícia Penal de Goiás e do Ceará.
06
Nomeações
Além de ser um concurso com muitas vagas, ele ainda prevê cadastro reserva e tem uma validade longa, possibilitando nomeações até meados de 2028. Isso quer dizer que a quantidade de nomeações pode ser muito maior e essa deve ser uma motivação para os candidatos.
Fonte: Érico Palazzo, coordenador de Carreiras Educacionais do Gran Cursos.
Concurso da Sejus ES - como se preparar para as provas