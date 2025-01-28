Operação da Polícia Federal Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A autorização para a abertura do novo concurso público da Polícia Federal deve ser publicada nos próximos dias. A previsão é de que sejam liberadas 1.810 vagas para a carreira policial.

A confirmação foi feita pelo diretor-geral da corporação, Andrei Passos, durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

"Nosso efetivo é reduzido. Nós somos pouco mais que 13 mil policiais, 15 mil servidores no total e temos muitas atribuições. E para isso estamos trabalhando com muita gestão. Nós já solicitamos, e eu espero que já nesta semana ou nos próximos dias, seja autorizado concurso para mais de 1.800 policiais, preenchendo todos os cargos vagos da Polícia Federal”, afirmou o diretor.

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou no final do ano passado um projeto que prevê a realização de novo concurso para a carreira sempre que a carência de servidores atingir 5% do quadro. A autoria é do senador Omar Aziz (PSD-AM).

Your browser does not support the audio element. Concurso da Polícia Federal com 1.810 vagas terá autorização nos próximos dias

O novo certame está em análise no Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e também está previsto no orçamento da União deste ano. De acordo com o documento, as oportunidades serão para as seguintes funções:

Agente de polícia federal: 1.115 vagas

Delegado: 261 vagas

Escrivão: 364 vagas

Papiloscopista: 13 vagas

Perito criminal: 57 vagas.

As carreiras exigem que os candidatos tenham nível superior. Atualmente, a remuneração para perito e delegado é de R$ 26.300, enquanto que para agente, escrivão e papiloscopista é de R$ 13.900.

Em dezembro de 2024, a PF foi autorizada a contratar 192 profissionais para carreiras administrativas. O edital deve ser publicado até 6 de junho de 2025, conforme a portaria que aprova as contratações. São 100 oportunidades para agente administrativo e 92 para cargos de nível superior.

O último concurso da PF foi realizado em 2021 com 1.500 vagas para cargos de nível superior. A seleção contou com provas objetiva, discursiva, exame de aptidão física, avaliação médica, prova oral, prática de digitação (escrivão), entre outras etapas.