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Concurso da Polícia Federal com 1.810 vagas terá autorização nos próximos dias

Oportunidades serão para cargos de agente (1.115), delegado (261), escrivão (364), papiloscopista (13) e perito criminal (57); salários chegam a R$ 26 mil mensais

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 11:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 jan 2025 às 11:24
Operação da Polícia Federal
Operação da Polícia Federal Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
A autorização para a abertura do novo concurso público da Polícia Federal deve ser publicada nos próximos dias. A previsão é de que sejam liberadas 1.810 vagas para a carreira policial.
► Como começar a estudar para concurso público do zero
A confirmação foi feita pelo diretor-geral da corporação, Andrei Passos, durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.
"Nosso efetivo é reduzido. Nós somos pouco mais que 13 mil policiais, 15 mil servidores no total e temos muitas atribuições. E para isso estamos trabalhando com muita gestão. Nós já solicitamos, e eu espero que já nesta semana ou nos próximos dias, seja autorizado concurso para mais de 1.800 policiais, preenchendo todos os cargos vagos da Polícia Federal”, afirmou o diretor.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou no final do ano passado um projeto que prevê a realização de novo concurso para a carreira sempre que a carência de servidores atingir 5% do quadro. A autoria é do senador Omar Aziz (PSD-AM).
Concurso da Polícia Federal com 1.810 vagas terá autorização nos próximos dias
O novo certame está em análise no Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e também está previsto no orçamento da União deste ano. De acordo com o documento, as oportunidades serão para as seguintes funções:
  • Agente de polícia federal: 1.115 vagas
  • Delegado: 261 vagas
  • Escrivão: 364 vagas
  • Papiloscopista: 13 vagas
  • Perito criminal: 57 vagas.
As carreiras exigem que os candidatos tenham nível superior. Atualmente, a remuneração para perito e delegado é de R$ 26.300, enquanto que para agente, escrivão e papiloscopista é de R$ 13.900.
Em dezembro de 2024, a PF foi autorizada a contratar 192 profissionais para carreiras administrativas. O edital deve ser publicado até 6 de junho de 2025, conforme a portaria que aprova as contratações. São 100 oportunidades para agente administrativo e 92 para cargos de nível superior.
O último concurso da PF foi realizado em 2021 com 1.500 vagas para cargos de nível superior. A seleção contou com provas objetiva, discursiva, exame de aptidão física, avaliação médica, prova oral, prática de digitação (escrivão), entre outras etapas.
Na ocasião, a seleção foi organizada pelo Cebraspe e contou com mais de 321 mil inscritos.

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