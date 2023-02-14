Concurso da Petrobras: confira os detalhes do edital com 1.119 vagas

Sede da Petrobras em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

As inscrições para o concurso público da Petrobras já estão abertas, com um total de 1.119 vagas, das quais 373 para preenchimento imediato e 746 para formação de cadastro de reserva. Todas as oportunidades são de nível médio técnico, com ganhos de até R$ 5.563,90.

O processo seletivo público será composto apenas por prova objetiva, que acontecerá no dia 30 de abril de 2023. Segundo o professor do Gran, Eduardo Cambuy, diferente do que estamos acostumados a ver nos concursos públicos, este edital é para processo seletivo simplificado e os candidatos contratados estarão submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

“Mesmo sendo uma sociedade de economia mista, a Petrobras pode fazer esse processo seletivo. Apesar de não ter a estabilidade do funcionário público estatutário, há sim segurança em relação à seleção”, afirmou o especialista.

Conforme o edital, os postos são para formação técnica em diversas áreas, como enfermagem, mecânica, logística, administração, entre outras. Os candidatos terão que responder 100 questões, sendo 40 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos objetivos e a prova será aplicada em todas as capitais, com contratação de acordo com a necessidade, e por isso não foi determinado um número de vagas por estado.

O professor do Gran, Elias Santana, ressaltou que apesar do edital não determinar o número de questões das provas, a tendência da parte objetiva é que sejam 20 questões de português e 20 de matemática.

“Língua Portuguesa é extremamente importante e nunca vem com poucas questões. Todavia, o edital de Matemática está bem robusto. Podem ser cobrados conteúdos como análise combinatória, geometria plana, geometria espacial, progressão geométrica, Matemática Financeira, não é uma prova de matemática básica. Além disso, vários dos cargos têm envolvimento com Matemática. Esses são indícios de que a quantidade de questões de Matemática também deve ser grande”, explicou.

Ainda conforme o professor, o exame terá o fator de correção tradicional do Cebraspe, com uma questão errada anulando uma certa. Para Santana, a parte de Língua Portuguesa deve vir com um grau médio de dificuldade

“O grau de dificuldade da parte de Língua Portuguesa deve ser médio. Isso porque, se compararmos editais tradicionais do Cespe, é possível perceber que esse está bem mais enxuto. Por exemplo, ele fala de reconhecimento de tipos textuais, ele lista até os tipos textuais que serão cobrados (narração, descrição e dissertação). Sabendo que são 6 tipos textuais, o candidato para outro concurso deveria passar pelos 6, ao passo que aqui ele já sabe quais serão os cobrados. Outro indício de que a prova de Língua Portuguesa não será de alto grau de dificuldade é a ausência de coesão textual e colocação pronominal ", ressaltou.

Santana destacou ainda que a técnica de estudos mais indicada para o pós-edital é o chamado estudo reverso.

“Há uma grande quantidade de matérias nas partes de conhecimentos específicos e matemática, então é preciso que o candidato consiga equilibrar tudo isso. Estudo reverso é a técnica de separar questões de cada um dos assuntos listados no edital para que o candidato possa não só treinar, mas medir o nível de conhecimento que ele tem em cada um daqueles pontos da matéria. Depois dessa medição, por meio de questões, aí sim o candidato parte pro estudo teórico. Lembrando que as disciplinas que o candidato tiver bom desempenho, talvez demandem pouco ou nenhum estudo teórico, em contrapartida aquele assunto que o candidato errou demais e tem muita dúvidas, é importante que ele volte à teoria e reforce o conhecimento”, indicou Elias.

Confira detalhes do edital

Vagas

1.119 oportunidades, das quais 373 para preenchimento imediato e 746 para formação de cadastro de reserva. Todas as oportunidades são de nível médio técnico.

Validade

A validade da seleção será de 12 meses, com possibilidade de prorrogação uma vez, por igual período.

Salário

A remuneração mínima inicial é de R$ 5.563,90. A estatal também oferece plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), previdência complementar (opcional), incentivos educacionais para dependentes, entre outros benefícios.

Quem pode concorrer?

Há oportunidades para profissionais com formação técnica em 12 áreas. Não é preciso ter experiência prévia. Veja os cargos:

Enfermagem do trabalho (5 postos + 10 CR)

Inspeção de equipamentos e instalações (11 + 22 CR)

Logística de transportes — controle (6 + 12 CR)

Manutenção — elétrica (41 + 82 CR)

Manutenção — instrumentação (55 + 110 CR)

Manutenção — mecânica (66 + 132 CR)

Operação (114 + 228 CR)

Operação de lastro (24 + 48 CR)

Projetos, construção e montagem — elétrica (4 + 8 CR)

Projetos, construção e montagem — mecânica (5 + 10 CR)

Segurança do trabalho (36 + 72 CR)

Suprimento de bens e serviços — administração (6 + 12 CR)

Inscrições

Poderão ser feitas das 10h de 15 de fevereiro até as 18h de 17 de março (horário de Brasília). O atendimento ocorre no site do Cebraspe , organizador do concurso.

Taxa de inscrição

A taxa é de R$ 62,79.

Isenção da taxa

O prazo para solicitar isenção vai de 15 a 27 de fevereiro. O edital prevê o benefícios para os candidatos que:

estão devidamente inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal;

ou são doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Quando serão as provas?

A prova objetiva será aplicada em 30 de abril, em todas as capitais brasileiras.

Como será a prova?

Terá a duração de quatro horas. A avaliação cobrará a resolução de 100 questões, sendo 40 de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa e Matemática) e 60 de Conhecimentos Específicos do tipo "certo" ou "errado".

Para ser aprovado, será preciso obter nota igual ou superior a oito em Conhecimentos Básicos, 18 na parte Específica e 30 no conjunto das provas.

Para onde são as vagas?

Segundo a Petrobras, os contratados poderão atuar em quaisquer unidades no território brasileiro, a depender das necessidades da estatal.

Requisitos

Enfermagem do trabalho: curso técnico de nível médio em Enfermagem, ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, complementado por curso de qualificação de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho.

Inspeção de Equipamentos e Instalações: curso técnico de nível médio em: Automação Industrial, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica, Mecânica de Precisão, Metalurgia, Metrologia, Fabricação Mecânica, Mecatrônica, Química ou Soldagem, ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Logística de Transportes – Controle: curso técnico de nível médio em: Administração, Aeroportuário, Comércio Exterior, Logística, Portos, Suprimento, Transporte de Cargas e Transporte Rodoviário, ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Manutenção – Elétrica: curso técnico de nível médio em: Eletroeletrônica, Eletromecânica ou eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Manutenção – Instrumentação: curso técnico de nível médio em: Automação Industrial, Eletrônica, Eletroeletrônica, Mecatrônica ou Metrologia, ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Manutenção – Mecânica: curso técnico de nível médio em: Eletromecânica, Fabricação Mecânica, Manutenção de Aeronaves, Manutenção de Máquinas Pesadas, Mecânica, Mecânica de Aeronaves, Mecânica de Precisão ou Soldagem, ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Operação: curso técnico de nível médio em: Análises Químicas, Automação Industrial, Construção Naval, Eletricidade e Instrumentos Aeronáuticos, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Fabricação Mecânica, Manutenção Automotiva, Manutenção de Aeronaves, Manutenção de Máquinas Pesadas, Máquinas Navais, Mecânica, Mecânica de Aeronaves, Mecânica de Precisão, Mecatrônica, Metalurgia, Metrologia, Petróleo e Gás, Petroquímica, Plásticos, Química, Refrigeração e Climatização, Sistemas a Gás ou Soldagem, ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Operação de Lastro: curso técnico de nível médio em: Automação Industrial, Construção Naval, Eletricidade e Instrumentos Aeronáuticos, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Fabricação Mecânica, Manutenção Automotiva, Manutenção de Aeronaves, Manutenção de Máquinas Pesadas, Máquinas Navais, Mecânica, Mecânica de Aeronaves, Mecânica de Precisão, Mecatrônica, Metalurgia, Metrologia, Petróleo e Gás, Soldagem ou Telecomunicações, ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Projetos, Construção e Montagem – Elétrica: curso técnico de nível médio em: Eletricidade e Instrumentos Aeronáuticos, Eletroeletrônica, Eletromecânica ou Eletrotécnica, ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Projetos, Construção e Montagem – Mecânica: curso técnico de nível médio em: Eletromecânica, Fabricação Mecânica, Manutenção Automotiva, Manutenção de Aeronaves, Manutenção de Máquinas Pesadas, Mecânica, Mecânica de Precisão, Mecatrônica, Metalurgia ou Soldagem, ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Segurança do Trabalho: curso técnico de nível médio em Segurança do Trabalho, ou curso de nível médio acrescido de curso de Supervisor de Segurança do Trabalho, ministrados por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Suprimento de Bens e Serviços – Administração: curso técnico de nível médio em: Administração, Comércio, Comércio Exterior, Contabilidade, Finanças, Informática, Logística ou Suprimento, ministrado por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Cronograma