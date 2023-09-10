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150 vagas

Concurso da Guarda da Serra: como se preparar para as provas

Remuneração inicial do cargo pode chegar a R$ 10 mil, somando todos os benefícios; provas serão em dezembro, por isso, candidatos devem começar a preparação imediatamente

Publicado em 10 de Setembro de 2023 às 11:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 set 2023 às 11:25
Guarda Municipal da Serra
Guarda Municipal da Serra Crédito: Gabriel Barroso - PMS/Secom
As provas objetivas do concurso público da Guarda Municipal da Prefeitura da Serra serão aplicadas no dia 3 de dezembro, das 9h às 13h. Os candidatos terão que responder 80 questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.
O processo seletivo oferece 150 vagas, com salários que podem chegar a R$ 10 mil, somando todos os benefícios. As inscrições seguem até as 23h59 do dia 23 de outubro de 2023, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). 
A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, ressalta que esse certame era um dos mais esperados pelos concurseiros capixabas da área da segurança, tendo em vista a excelente remuneração para o cargo de agente comunitário de segurança, que exige apenas formação em nível médio.
Ela lembra que para alcançar a aprovação, é necessário muita preparação. E alerta que o candidato deve iniciar de imediato os estudos, utilizando o prazo até a aplicação das provas para estudo e revisão de todo o conteúdo programático.
"São inúmeras disciplinas, devendo os candidatos dedicar o maior tempo para assistir aulas e para leitura das leis secas e resolução de muitas provas anteriores, visando a uma boa performance na prova objetiva. Já para o TAF, são aconselháveis treinamentos direcionados às exigências do edital desde já"
Ivone Goldner - Diretora pedagógica
Segundo ela, devem ser priorizadas as matérias mais importantes, que são Português, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Constitucional e Direitos Humanos, Noções de Direito Penal e de Direito Processual Penal, Legislação Geral e Legislação Específica, contemplando o maior número de pontos dos 100 pontos possíveis. As demais matérias também devem ser estudadas, embora com menor dedicação de tempo.
“A banca Idecan tem por característica cobrar o texto seco da legislação, com pegadinhas envolvendo a troca de palavras. As questões, embora curtas, são maliciosas, exigindo o conhecimento das exceções. A memorização é extremamente necessária, sendo importante a resolução de muitas questões anteriores. Para aqueles que pretendem iniciar agora uma preparação, é possível estudar todas as disciplinas, focando, nas matérias de Direito, apenas na letra da lei”, alerta.
Para o candidato que ainda vai começar a estudar, Ivone aconselha começar pelas matérias que terão maior número de questões e de pontos.
“O candidato deve criar uma rotina saudável de estudo, fazendo um plano emergencial, considerando o tempo que há até a aplicação da prova. É possível o estudante ficar bastante competitivo para a prova, desde que reparta os, aproximadamente, 90 dias que restam entre todas as matérias, acelerando as videoaulas e resolvendo questões”, finaliza.

Confira outras dicas

O professor do Gran Cursos Diego Fontes também ressalta que o cargo de agente comunitário de segurança da Guarda Municipal da Serra conta com excelente remuneração e boa quantidade de vagas. “É uma grande oportunidade para os concurseiros”, afirma. Confira, abaixo, o que diz o profissional sobre no que focar:
BANCA
A Idecan é uma banca que mudou muito o seu estilo de uns anos para cá, especialmente a partir de 2021. Sempre foi uma banca muito literal, sempre cobrou a letra da lei, mas, ultimamente, tem questões que vão além da mera lei seca, cobrando, por exemplo, jurisprudências.
No entanto, por ser um concurso municipal, eu acredito que a Idecan siga focando na letra da lei; não descarto a cobrança de doutrina ou jurisprudências, são parte do Direito, mas a minha grande aposta é que a Idecan siga com a sua cobrança mais tradicional.
Lógico que o candidato não pode ficar simplesmente lendo a lei, até porque ele precisa entender a lei para lembrar na hora da prova. Então, a recomendação é que o candidato estude por um material que explique a legislação, pode ser um PDF ou uma videoaula,  para que ele incorpore e não apenas decore aquele conteúdo. O melhor caminho é o entendimento das leis.
PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA
A prova terá várias etapas, então é um concurso longo, que deve demorar de 10 meses a um ano para finalizar todas as fases, até o curso de formação. Por isso, é importante que o candidato também se prepare para o teste físico.
O ideal é já começar. Principalmente para quem está com sobrepeso, recomendo que procure um nutricionista e comece também uma preparação física, mesmo que seja uma corrida ou caminhada. A prova de capacidade física veio muito parecida com a da Polícia Legislativa do Senado, ou seja, não veio fácil. Não espere passar a prova para começar a preparação física.
PROVA OBJETIVA
Outra coisa que chamou a atenção no edital é que, quando olhamos para a prova objetiva e a prova teórica, temos uma divisão por pesos. Então, a parte de Conhecimentos Específicos tem peso 1,5. Além de você ter uma quantidade grande de questões, a maior parte da prova, você tem um peso maior.
Por isso, o candidato deve distribuir melhor o seu tempo nessas disciplinas de maior peso. Mas ele não pode deixar de lado os conhecimentos básicos. O ideal é que o tempo de estudo seja maior para a parte específica e um tempo menor para a parte de conhecimentos comuns.
PREPARAÇÃO
Fazer questões anteriores da Idecan para entender o perfil de cobrança da banca, até mesmo para entender como a banca cobra os assuntos contemplados no edital.

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