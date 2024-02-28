Concurso da Caixa: veja como se preparar para as provas

As provas do concurso público da Caixa Econômica Federal serão aplicadas no dia 26 de maio. Os candidatos terão cinco horas para responder as questões de conhecimentos básicos e específicos. O certame oferece 4.050 vagas, com salários que chegam a R$ 14 mil.
E faltando pouco menos que três meses para os testes, os interessados em participar do processo seletivo devem começar os estudos o quanto antes, pois a concorrência promete ser acirrada.
Segundo o coordenador de carreiras bancárias do Gran, Beto Fernandes, o edital veio com algumas novidades no conteúdo programático, como a inclusão de inglês e temas de Tecnologia da Informação - TI, para o cargo de técnico bancário novo (escriturário). Um outro acréscimo relevante foi da disciplina de conhecimentos e comportamentos digitais.
Serão cobradas as seguintes disciplinas:
- Língua Portuguesa: 5 questões;
- Língua Inglesa: 5 questões;
- Matemática Financeira: 5 questões;
- Noções de Probabilidade e Estatística: 5 questões;
- Comportamentos éticos e compliance: 5 questões;
- Conhecimentos Bancários: 15 questões;
- Conhecimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação: 5 questões;
- Conhecimentos e Comportamentos Digitais: 5 questões;
- Atendimento Bancário: 10 questões.
A diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, observa que, além dessas disciplinas, haverá redação, apenas de caráter eliminatório, tendo o candidato que fazer pelo menos 70 pontos para não ser eliminado do concurso, não alterando, todavia, a sua classificação. Segundo ela, é possível se preparar a tempo para os testes.
“A Língua Inglesa exigida é bastante básica e a parte de tecnologia da informação nada mais é do que informática, com contornos bem atuais, tendo o candidato que conhecer, ainda que teoricamente, por exemplo, o ChatGPT, dominando, assim, um comportamento atual do consumidor tecnológico, que é a inteligência artificial. No mais, ainda que com nomes diferentes, as disciplinas já vinham sendo cobradas em concursos atuais, sobretudo da área bancária, organizados pela banca Cesgranrio”, orienta.
Ivone destaca que o plano de estudos deve ser com cronograma que preveja o que estudar diariamente, privilegiando as matérias com maior número de questões ou aquelas que o candidato menos domine, não se esquecendo das técnicas de redação.
Beto Fernandes, do Gran, complementa que o cargo de nível médio na área de tecnologia da informação não exige formação específica na área, mas o conteúdo programático conta com muitas disciplinas de TI, o que vai demandar um estudo profundo para quem não é da área.
De acordo com o edital, não há mínimo de pontos por disciplina, mas há mínimo por bloco, com a exigência de 50% em conhecimentos básicos e 50% em conhecimentos específicos para não ser eliminado. Para Beto, essa é uma vantagem, pois o aluno pode priorizar as áreas que ele domina mais ou tem maior facilidade para conseguir garantir maior pontuação.
A parte de conhecimentos básicos contará com cinco questões de cada disciplina. A sugestão do especialista é apostar em técnicas para tirar o melhor proveito do tempo e conseguir estudar de forma estratégica.
“No caso da parte de conhecimentos gerais, são muitos tópicos do conteúdo programático para apenas cinco questões, então aqui vale o candidato entender qual área ele já tem um conhecimento prévio ou que ele tem mais facilidade e criar uma estratégia para conseguir esses cinco pontos. Por exemplo, se eu tenho facilidade com a parte de Matemática e não tenho nenhum conhecimento nem facilidade com Inglês, pode valer a pena priorizar os estudos da primeira disciplina. O que não quer dizer que o candidato deve negligenciar alguma disciplina, pois cada ponto será importante, mas a ideia é priorizar as áreas em que ele acredita que tem condições de pontuar mais”, explica.
O especialista comenta ainda que a parte de conhecimentos específicos concentra as matérias mais importantes e que merecem maior atenção na preparação pois podem garantir mais pontos na nota final. Para o cargo de técnico bancário novo, as matérias mais importantes são Conhecimentos Bancários, que representa 25% da prova, e Atendimento Bancário, que corresponde a 16,7%, para o cargo de TI, a disciplina que deve ter mais atenção do candidato é Tecnologia da Informação, que conta com 30 questões.
Como forma de preparação, o professor orienta que o candidato deve resolver questões anteriores da Cesgranrio para entender qual o perfil da banca e quais temas ela costuma cobrar para focar nesses temas na hora do estudo.
Ele diz ainda que as questões da banca são de nível intermediário para difícil. “Não é uma banca que gosta apenas de cobrar o copia e cola da lei, mas exige do candidato o pensamento ou o raciocínio sobre a questão”, finaliza.
- Serviço
- Banca: Fundação Cesgranrio
- Vagas: 4.050
- Cargos:
- Técnico bancário novo: 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva;
- Técnico bancário novo para a área de TI: 1.600 imediatas e 400 para cadastro de reserva;
- Médico do trabalho: 23 imediatas e 5 para cadastro de reserva; e
- Engenheiro de segurança do trabalho: 17 imediatas e 5 para cadastro de reserva.
- Salários: até R$ 14.915,00
- Inscrições: 29 de fevereiro a 25 de março
- Taxa de inscrição: R$ 50 para os cargos de nível médio e de R$ 65 para os de nível superior. Edital