Como saber se meu chefe gosta de mim?

Se sentir valorizado no ambiente de trabalho, ter uma boa relação com os colegas e perspectivas de crescimento na carreira. Tudo isso contribui para o acordar da segunda-feira ser mais feliz. Mas, e quando o seu chefe não gosta de você? Além de tornar o ambiente de trabalho desagradável, isso pode prejudicar uma eventual promoção ou aumento de salário, visto que o chefe é peça fundamental nessas decisões.

Demorar para responder e-mails, não convidar para o happy hour e excluir de reuniões importantes podem ser indicativos de que há um certo desdém por parte do chefe. Mas é possível reverter essa situação? O coach de carreira Elias Gomes aposta em diálogo e diz que, antes de tudo, é preciso fazer uma auto-análise e avaliar mudanças de atitude. "É preciso ter paciência e ser analítico. Quando estiver convicto de que é realmente um bom profissional e que se esforça ao máximo, chame para uma conversa". O especialista, entretanto, alerta que o tom não deve ser de cobranças. "Peça um feedback, ao invés de uma conversa de conflitos", orienta.

A psicóloga e especialista em pessoas e carreiras Gisélia Freitas aposta na criação de vínculos para mudar o cenário. Segundo ela, 90% das escolhas são emocionais, sendo o processo inconsciente. Ou seja, às vezes nem a pessoa sabe o porquê de não gostar da outra. "Procure encontrar afinidades. Analise o perfil do outro, veja o que ele gosta, lugares que frequenta, quais são os hobbies. Ninguém cria afetividade falando apenas de trabalho", relata.

Com a ajuda de especialistas, listamos atitudes que podem indicar que seu chefe não gosta de você. Veja os sinais e depois tire a prova no quiz abaixo.

15 sinais de que o chefe não gosta de você

Demora para responder os e-mails. Quando é uma pessoa que tem mais afinidade, responde de forma mais rápida. Quando não gosta, evita muita conversa e demora para responder; Demora para responder os e-mails. Quando é uma pessoa que tem mais afinidade, responde de forma mais rápida. Quando não gosta, evita muita conversa e demora para responder;

Dificuldade para achar espaço na agenda. Está sempre ocupado e nunca pode ouvir suas demandas; Dificuldade para achar espaço na agenda. Está sempre ocupado e nunca pode ouvir suas demandas;

Em reuniões, quando você fala, interrompe. Não o deixa completar raciocínio e não permite que fale muito; Em reuniões, quando você fala, interrompe. Não o deixa completar raciocínio e não permite que fale muito;

No dia a dia ou nas reuniões, sempre critica ou questiona o resultado do trabalho; No dia a dia ou nas reuniões, sempre critica ou questiona o resultado do trabalho;

Quebra a hierarquia e busca outras pessoas para a demanda. Ao invés de buscar quem responde pela área, busca outras pessoas para exercerem a função; Quebra a hierarquia e busca outras pessoas para a demanda. Ao invés de buscar quem responde pela área, busca outras pessoas para exercerem a função;

É ríspido e objetivo nas respostas; É ríspido e objetivo nas respostas;

Sempre nega pedidos, seja de folga, de aumento de salário, de melhorias de condições de trabalho, etc. Sempre nega pedidos, seja de folga, de aumento de salário, de melhorias de condições de trabalho, etc.

Nunca chama para happy hour. Convida outros funcionários, mas nunca você; Nunca chama para happy hour. Convida outros funcionários, mas nunca você;

Curte e interage com a publicação de outros colegas nas redes sociais. Já a sua, não (mesmo que seja de temas parecidos); Curte e interage com a publicação de outros colegas nas redes sociais. Já a sua, não (mesmo que seja de temas parecidos);

Não chama para reuniões importantes; Não chama para reuniões importantes;

Sempre questiona suas habilidades, como se você fosse mais desqualificado; Sempre questiona suas habilidades, como se você fosse mais desqualificado;

Não te inclui em brincadeiras; Não te inclui em brincadeiras;

Não agradece nem reconhece algum feito; Não agradece nem reconhece algum feito;

Não dá feedback; Não dá feedback;

Tem pouca paciência para você. Tem pouca paciência para você.



