Como saber se meu chefe gosta de mim?

Se sentir valorizado no ambiente de trabalho, ter uma boa relação com os colegas e perspectivas de crescimento na carreira. Tudo isso contribui para o acordar da segunda-feira ser mais feliz. Mas, e quando o seu chefe não gosta de você? Além de tornar o ambiente de trabalho desagradável, isso pode prejudicar uma eventual promoção ou aumento de salário, visto que o chefe é peça fundamental nessas decisões.
Demorar para responder e-mails, não convidar para o happy hour e excluir de reuniões importantes podem ser indicativos de que há um certo desdém por parte do chefe. Mas é possível reverter essa situação? O coach de carreira Elias Gomes aposta em diálogo e diz que, antes de tudo, é preciso fazer uma auto-análise e avaliar mudanças de atitude. "É preciso ter paciência e ser analítico. Quando estiver convicto de que é realmente um bom profissional e que se esforça ao máximo, chame para uma conversa". O especialista, entretanto, alerta que o tom não deve ser de cobranças. "Peça um feedback, ao invés de uma conversa de conflitos", orienta.
A psicóloga e especialista em pessoas e carreiras Gisélia Freitas aposta na criação de vínculos para mudar o cenário. Segundo ela, 90% das escolhas são emocionais, sendo o processo inconsciente. Ou seja, às vezes nem a pessoa sabe o porquê de não gostar da outra. "Procure encontrar afinidades. Analise o perfil do outro, veja o que ele gosta, lugares que frequenta, quais são os hobbies. Ninguém cria afetividade falando apenas de trabalho", relata.
Com a ajuda de especialistas, listamos atitudes que podem indicar que seu chefe não gosta de você. Veja os sinais e depois tire a prova no quiz abaixo.
15 sinais de que o chefe não gosta de você
Demora para responder os e-mails. Quando é uma pessoa que tem mais afinidade, responde de forma mais rápida. Quando não gosta, evita muita conversa e demora para responder;
Dificuldade para achar espaço na agenda. Está sempre ocupado e nunca pode ouvir suas demandas;
Em reuniões, quando você fala, interrompe. Não o deixa completar raciocínio e não permite que fale muito;
No dia a dia ou nas reuniões, sempre critica ou questiona o resultado do trabalho;
Quebra a hierarquia e busca outras pessoas para a demanda. Ao invés de buscar quem responde pela área, busca outras pessoas para exercerem a função;
É ríspido e objetivo nas respostas;
Sempre nega pedidos, seja de folga, de aumento de salário, de melhorias de condições de trabalho, etc.
Nunca chama para happy hour. Convida outros funcionários, mas nunca você;
Curte e interage com a publicação de outros colegas nas redes sociais. Já a sua, não (mesmo que seja de temas parecidos);
Não chama para reuniões importantes;
Sempre questiona suas habilidades, como se você fosse mais desqualificado;
Não te inclui em brincadeiras;
Não agradece nem reconhece algum feito;
Não dá feedback;
Tem pouca paciência para você.