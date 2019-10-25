Com mudança do bilhete único, 300 cobradores vão fazer curso de motorista

Ônibus do Transcol que terá ar-condicionado Crédito: Fernando Madeira

Com a implantação do bilhete único do sistema Transcol , cobradores terão a oportunidade de se qualificar para atuarem como motoristas. O Sest Senat da Serra vai abrir 300 vagas em cursos de qualificação a partir do ano que vem. Esses trocadores terão que ser remanejados de função pois o sistema com bilhete único que existe em alguns ônibus com ar-condicionado , já em circulação na Grande Vitória , não aceita mais dinheiro como forma de pagamento. O passageiro passa o cartão e tem a catraca liberada diretamente.

A gerente do Sest Senat da Serra, Fernanda Stanzani, explica que grande parte das vagas serão preenchidas de acordo com a indicação dos empresários. Também haverá oportunidades para livre iniciativa do cobrador.

O edital de abertura do curso deve ser publicado em fevereiro de 2020, para formação no decorrer do ano. O curso para cobradores atuarem como motoristas faz parte do portfólio de treinamento do Sest Senat que passará a ser oferecido na Serra.

A unidade da Serra conta com um simulador de direção, o que possibilita a oferta dos cursos. Grandes empresas do município poderão fazer a indicação dos funcionários que poderão fazer a qualificação, conforme o cronograma de entrega dos novos ônibus. A ideia é qualificar o cobrador para que ele possa atuar em outra função, afirma Fernanda.