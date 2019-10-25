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Qualificação

Com mudança do bilhete único, 300 cobradores vão fazer curso de motorista

Sest Senat da Serra vai oferecer a qualificação a partir de 2020. Profissionais serão indicados pelas empresas; alguns terão que mudar de função após implantação do bilhete único no Sistema Transcol

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 16:23
Ônibus do Transcol que terá ar-condicionado Crédito: Fernando Madeira
Com  a implantação do bilhete único do sistema Transcol, cobradores terão a oportunidade de se qualificar para atuarem como motoristas. O Sest Senat da Serra vai abrir 300 vagas em cursos de qualificação a partir do ano que vem.  Esses trocadores terão que ser remanejados de função pois o sistema com bilhete único que existe em alguns ônibus com ar-condicionado, já em circulação na Grande Vitória, não aceita mais dinheiro como forma de pagamento. O passageiro passa o cartão e tem a catraca liberada diretamente.
A gerente do Sest Senat da Serra, Fernanda Stanzani, explica que grande parte das vagas serão preenchidas de acordo com a indicação dos empresários. Também haverá oportunidades para livre iniciativa do cobrador.
O edital de abertura do curso deve ser publicado em fevereiro de 2020, para formação no decorrer do ano. O curso para cobradores atuarem como motoristas faz parte do portfólio de treinamento do Sest Senat que passará a ser oferecido na Serra.
A unidade da Serra conta com um simulador de direção, o que possibilita a oferta dos cursos. Grandes empresas do município poderão fazer a indicação dos funcionários que poderão fazer a qualificação, conforme o cronograma de entrega dos novos ônibus. A ideia é qualificar o cobrador para que ele possa atuar em outra função, afirma Fernanda.
Ao final do curso, o aprovado recebe um aditivo alterando a carteira de motorista, alterando de categoria B para D. Todo custos fazem parte do projeto. 
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