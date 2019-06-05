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Efetivos e temporários

Cinco prefeituras do interior abrem concursos públicos

Remuneração pode chegar a R$ 10 mil; oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade

Publicado em 05 de Junho de 2019 às 13:17

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 jun 2019 às 13:17
Sede da prefeitura de Cachoeiro: abertas 244 vagas para cargos temporários Crédito: Divulgação
Cinco prefeituras do interior do Espírito Santo estão com inscrições abertas para a contratação de servidores. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade.
> Prefeitura de Aracruz abre concurso com quase 250 vagas
Em Linhares, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e a Prefeitura Cachoeiro de Itapemirim abriram processos seletivos para a contratação de temporários de profissionais.
Já as prefeituras de Aracruz, João Neiva e Baixo Guandu lançaram editais para preencher vagas efetivas de servidores.
> Prefeitura de Vitória prepara concurso para área da Saúde
AS SELEÇÕES
Linhares
Vagas: 62 para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE). As oportunidades são temporárias.
Cargos: agente de serviços gerais (5), agente de manutenção (25), leiturista (6), operador de ETAE (10), operador de máquinas (2), oficial administrativo (5), técnico em contabilidade (1), técnico em química (2), técnico em manutenção(mecânica (1), técnico em manutenção eletrotécnica (1), técnico em meio ambiente (2) e técnico em tecnologia da informação e comunicação (1).
Salários: variam entre R$ 1.265,16 e R$ 2.423,66.
Inscrições: podem ser feitas até o dia 25 de junho exclusivamente pelo site www.idcap.org.br. A taxa de inscrição varia de R$ 35 e R$ 45.
Aracruz
Vagas: 249 para cargos efetivos.
Cargos: Há chances para todos os níveis de escolaridade, em cargos como Agente Administrativo de Saúde, Técnico de Enfermagem, Biólogo e médico.
Salário: varia de R$ 835,58 a R$ 1.947,94 ao mês.
Inscrições: no site www.ibade.org.br até o dia 9 de junho.
Cachoeiro de Itapemirim
Vagas: 244, mais cadastro de reserva para funções com diferentes níveis de escolaridade.
Cargos: para cargos como auxiliar de saúde bucal, técnico em laboratório, farmacêutico, psicólogo, entre outras.
Salários: variam de R$ 998 a R$ 10.000.
Inscrições: até 9 de junho, www.ibade.org.br.
João Neiva
Vagas: 58 na área da Educação. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
Cargos: professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês), Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogo.
Salário: pode chegar a R$ 2.221,36.
Inscrições: até 7 de julho, no site www.fsjb.edu.br. Também é possível se inscrever no Posto de Atendimento, que fica na Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude e Esporte, Av. Presidente Vargas, 157, Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 11h e 13h às 16h. A taxa é de R$ 100.
Baixo Guandu
Vagas: quatro, além da formação de cadastro de reserva.
Cargos: Cadista, escriturário, oficial administrativo, técnico em edificações, administrador, auditor fiscal de tributos e contador.
Salário: pode chegar a R$ 4,8 mil.
Inscrições: até 17 de junho, no site www.gualimp.com.br.
> Leia mais sobre concurso e emprego

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