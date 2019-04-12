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Oportunidade

Cinco prefeituras do Espírito Santo abrem processos seletivos

As vagas são para diferentes níveis de escolaridade, com vagas para psicólogos, bibliotecário, nutricionistas, operador de máquinas pesadas, motorista e outros

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 21:05

Publicado em 

11 abr 2019 às 21:05
A remuneração pode chegar a R$ 5.535,22 Crédito: Fernando Madeira
Está em busca de emprego? Listamos cinco prefeituras estão com processos seletivos abertos para contratação temporária. São elas: Vitória, Serra, Fundão, Santa Teresa e Ibiraçu. A remuneração pode chegar a R$ 5.535,22.
As vagas são para diferentes níveis de escolaridade, com vagas para psicólogos, bibliotecário, nutricionistas, operador de máquinas pesadas, motorista e outros. 
Prefeitura de Vitória
Cargos: Analista em gestão público (estatístico); bibliotecário; nutricionista e engenheiro eletricista
Remuneração: De até R$ 5.535,22
Inscrições: Até o dia 12 de abril, no site
Prefeitura da Serra
Cargos: Clínico geral; clínico geral para atuar na saúde mental; cardiologista; endocrinologista adulto; gastroenterologista adulto; dermatologista adulto; neurologista adulto e neurologista pediatra; ginecologista/obstetra; psiquiatra adulto; pediatra; e urologista
Remuneração: Para 20 horas semanais, o salário base é de R$ 3.222,98, mais 20% de insalubridade e auxílio alimentação mensal de R$ 300,00.
Inscrições: Até o dia 16 de abril, no site 
Prefeitura de Fundão
A Prefeitura de Fundão abriu inscrições para seis vagas, distribuídas entre instrutor I e II. A jornada de trabalho semanal, respectivamente, é de 40h e 45h.
O objetivo é atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Cultura.
Pré-requisitos: para a vaga de instrutor I, é preciso ter diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena ou bacharelado em Educação Física; já para o cargo de instrutor II, é preciso ter concluído o ensino médio
Inscrições
Nos dias 17, 18, 22, 23 e 24 de abril, exclusivamente na Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Cultura, localizada na Rodovia Josil Espíndula Agostini, s/n – Casa da Cultura “Mauro Mattos Pereira”, 2º Andar, Centro, Fundão – ES
Prefeitura de Ibiraçu 
A Prefeitura de Ibiraçu abriu processo seletivo para contratação temporária de operador de máquinas pesadas. Os interessados devem ter Carteira de Habilitação de Motorista Profissional, categoria C. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração de até R$ 1.515,74.
Mais detalhes podem ser conferidos no edital.
Inscrições
Prazo: no dia 15 de abril
Onde: na Secretaria de Agricultura, localizada na Avenida Cond’Eu, nº 344, Centro, Ibiraçu/ES, no dia 15 de abril de 2019. Horário: das 07:00 às 11:00 horas e das 12:00 às 16:00 horas
Prefeitura de Santa Teresa
A Prefeitura de Santa Teresa abriu processo simplificado para o cargo de motorista. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e, a remuneração, R$ 794,77. O interessados devem ter Ensino Médio Completo e habilitação para dirigir a categoria "D".
Inscrições
Prazo: As inscrições têm início nesta sexta-feira (11) e terminam no dia 17 de abril
Onde: Na sala da Secretaria Municipal de Transportes, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, 1ºandar, Centro, Santa Teresa - ES
Telefone: Para mais informações: (27) 3259-3900

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