Cinco prefeituras do Espírito Santo abrem processos seletivos

A remuneração pode chegar a R$ 5.535,22 Crédito: Fernando Madeira

Está em busca de emprego? Listamos cinco prefeituras estão com processos seletivos abertos para contratação temporária. São elas: Vitória, Serra, Fundão, Santa Teresa e Ibiraçu. A remuneração pode chegar a R$ 5.535,22.

As vagas são para diferentes níveis de escolaridade, com vagas para psicólogos, bibliotecário, nutricionistas, operador de máquinas pesadas, motorista e outros.

Prefeitura de Vitória

Cargos: Analista em gestão público (estatístico); bibliotecário; nutricionista e engenheiro eletricista

Remuneração: De até R$ 5.535,22

site Inscrições: Até o dia 12 de abril, no

Prefeitura da Serra

Cargos: Clínico geral; clínico geral para atuar na saúde mental; cardiologista; endocrinologista adulto; gastroenterologista adulto; dermatologista adulto; neurologista adulto e neurologista pediatra; ginecologista/obstetra; psiquiatra adulto; pediatra; e urologista

Remuneração: Para 20 horas semanais, o salário base é de R$ 3.222,98, mais 20% de insalubridade e auxílio alimentação mensal de R$ 300,00.

site Inscrições: Até o dia 16 de abril, no

Prefeitura de Fundão

A Prefeitura de Fundão abriu inscrições para seis vagas, distribuídas entre instrutor I e II. A jornada de trabalho semanal, respectivamente, é de 40h e 45h.

O objetivo é atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Cultura.

Pré-requisitos: para a vaga de instrutor I, é preciso ter diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena ou bacharelado em Educação Física; já para o cargo de instrutor II, é preciso ter concluído o ensino médio

Inscrições

Nos dias 17, 18, 22, 23 e 24 de abril, exclusivamente na Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Cultura, localizada na Rodovia Josil Espíndula Agostini, s/n – Casa da Cultura “Mauro Mattos Pereira”, 2º Andar, Centro, Fundão – ES

Prefeitura de Ibiraçu

A Prefeitura de Ibiraçu abriu processo seletivo para contratação temporária de operador de máquinas pesadas. Os interessados devem ter Carteira de Habilitação de Motorista Profissional, categoria C. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com remuneração de até R$ 1.515,74.

edital Mais detalhes podem ser conferidos no

Inscrições

Prazo: no dia 15 de abril

Onde: na Secretaria de Agricultura, localizada na Avenida Cond’Eu, nº 344, Centro, Ibiraçu/ES, no dia 15 de abril de 2019. Horário: das 07:00 às 11:00 horas e das 12:00 às 16:00 horas

Prefeitura de Santa Teresa

A Prefeitura de Santa Teresa abriu processo simplificado para o cargo de motorista. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e, a remuneração, R$ 794,77. O interessados devem ter Ensino Médio Completo e habilitação para dirigir a categoria "D".

Inscrições

Prazo: As inscrições têm início nesta sexta-feira (11) e terminam no dia 17 de abril

Onde: Na sala da Secretaria Municipal de Transportes, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, 1ºandar, Centro, Santa Teresa - ES