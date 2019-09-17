Cinco empresas abrem vagas para trainees

Trainee para formados em diversos cursos, entre eles o de Engenharia Crédito: Pixabay

Cinco empresas brasileiras estão com inscrições abertas para a seleção recém-formados. Dentre as companhias, duas delas, Vale e Suzano, têm atuação no Espírito Santo. Os selecionados nos programas de trainee receberão salários, além de outros benefícios como passagens aéreas ilimitadas.

Oportunidades são destinadas a profissionais com até dois anos de formados. Confira a lista:

1 - Azul Linhas Aéreas

Os selecionados do primeiro programa de trainee da Azul Linhas Aéreas terão como benefícios, além do salário, passagens ilimitadas, possibilidade de dar passagens para amigos, assistência médica, previdência privada, entre outros. A seleção é aberta a profissionais de formações diversas para atuarem nas mais diferentes áreas do negócio. O candidato deve ter formação superior com conclusão entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019, ser fluente em inglês. Não é necessário ter experiência profissional.

Inscrições: podem ser feitas até 6 de outubro, no site podem ser feitas até 6 de outubro, no site www.voeazul.com.br/trainee

2 - Easynvest

A corretora anunciou a abertura de inscrições para o Programa de Trainee da Easynvest 2019, com vagas para as áreas de marketing, financeiro e inovação. Serão aceitos jovens de todas as formações e com conclusão de curso entre janeiro de 2017 a dezembro 2019.

Para os aprovados, o salário será acompanhado de uma série de benefícios, como plano de saúde e odontológico, Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Transporte, Gympass e subsídio para pós-graduação e cursos ou treinamentos. O dress code é “sem gravata, venha como se sentir confortável”, o horário é flexível e tem day off no mês do aniversário.

Inscrições: até 29 de setembro, no site www.pagetalent.com.br até 29 de setembro, no site

3 - Suzano

A Suzano está com inscrições abertas para o programa de trainees Jovens Engenheiros. As vagas são para unidades nas cidades de Aracruz (ES), Belém (PA), Fortaleza (CE), Imperatriz (MA), Mucuri (BA), Três Lagoas (MS), Jacareí, Limeira, Suzano e São Paulo (SP). O candidato precisa ter se formado em qualquer especialidade da Engenharia dentro do período de dezembro de 2017 a dezembro de 2019, ter inglês avançado e disponibilidade para mudança de residência para as cidades onde as vagas estão abertas.

O programa oferece benefícios como bolsa-auxílio, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte (ou fretado nas unidades industriais), vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), plano de desenvolvimento diferenciado, previdência privada e convênio farmácia.

Inscrições: vão até o dia 23 de setembro de 2019, no site www.atsglobe.com. vão até o dia 23 de setembro de 2019, no site

4 - Vale

A Vale vai abrir inscrições para o Global Trainee Program 2020. Ao todo são 120 vagas no Brasil. O requisito para concorrer à uma oportunidade da cadeia produtiva (mina, ferrovia ou porto) é ter se formado em Engenharia ou Geologia. Já para quem quer atuar nas áreas funcionais - como Finanças, Recursos Humanos, Jurídico, Suprimentos, TI, Vendas, Marketing, etc. - precisa ser formado em qualquer curso de graduação.

Inscrições: no site no site www.vale.com/trainee. até 1º de outubro.

5 - Alpargatas

A Alpargatas, empresa responsável pelas marcas Havaianas, Osklen e Mizuno, está com inscrições abertas para o seu Programa de Trainee Global. Serão selecionados 20 novos talentos, que atuarão no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e em Hong Kong. Os candidatos devem ter concluído a graduação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2019, falar inglês com fluência, ter formação nas áreas de Humanas ou Exatas, ter disponibilidade para mudanças e possuir experiência profissional prévia. Vivência internacional e em empresas juniores, fluência em outros idiomas e atuação em startups podem ser consideradas diferenciais na hora da contratação.

Inscrições: até 18 de setembro, no site alpargatas.grupociadetalentos.com.br até 18 de setembro, no site