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Níveis médio e superior

Ceasa do ES define banca para concurso com 35 vagas

Com a definição da empresa, o próximo passo será a publicação do edital; remuneração inicial dos cargos varia de R$ 2.579,92 a R$ 8.186,29

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 10:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 abr 2024 às 10:52
Vista aérea da Ceasa
Vista aérea da Ceasa Crédito: Ceasa/Divulgação
concurso público das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) será organizado pelo Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano (Instituto Access). O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (16).
A oferta será de 35 vagas, distribuídas por cargos de níveis médio e superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. A banca é responsável pelo concurso do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e também organizou o concurso da Guarda Municipal de Cariacica.
Com a definição da empresa, a expectativa agora é para a liberação do edital.
As oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:
  • NÍVEL MÉDIO
  • Motorista: 1
  • Agente operacional de mercado: 20 
  • Auxiliar administrativo: 7
  • NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
  • Técnico agrícola: 1
  • Técnico em informática: 1
  • Técnico em estatística: 1
  • Técnico em contabilidade: 1
  • Técnico em recursos humanos (RH): 1
  • NÍVEL SUPERIOR
  • Contador: 1
  • Advogado: 1
A remuneração para as funções de nível médio é de R$ 2.579,92, enquanto para para os de R$ 4.465,25. O posto de contador tem ganhos de R$ 6.051,90 e o advogado de R$ 8.186,29. Os novos servidores do órgão recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 752,35. Os valores são referentes ao projeto básico do novo concurso público.
A jornada de trabalho será de 40 horas, para todos os cargos, exceto para o agente operacional de mercado. Este, exercerá 36 horas, sendo em escala 6x1.
A expectativa é de que os candidatos sejam avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. As etapas do certame serão aplicadas em Cariacica, com duração de quatro horas. É bom lembrar que os cargos, os salários e etapas de prova serão confirmados no edital. 

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