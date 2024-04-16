Ceasa do ES define banca para concurso com 35 vagas

Vista aérea da Ceasa Crédito: Ceasa/Divulgação

concurso público das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) será organizado pelo Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano (Instituto Access). O aviso de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (16).

A oferta será de 35 vagas, distribuídas por cargos de níveis médio e superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. A banca é responsável pelo concurso do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e também organizou o concurso da Guarda Municipal de Cariacica.

Com a definição da empresa, a expectativa agora é para a liberação do edital.

As oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:

NÍVEL MÉDIO

Motorista: 1

Agente operacional de mercado: 20

Auxiliar administrativo: 7

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

Técnico agrícola: 1

Técnico em informática: 1

Técnico em estatística: 1

Técnico em contabilidade: 1

Técnico em recursos humanos (RH): 1

NÍVEL SUPERIOR

Contador: 1

Advogado: 1

A remuneração para as funções de nível médio é de R$ 2.579,92, enquanto para para os de R$ 4.465,25. O posto de contador tem ganhos de R$ 6.051,90 e o advogado de R$ 8.186,29. Os novos servidores do órgão recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 752,35. Os valores são referentes ao projeto básico do novo concurso público.

A jornada de trabalho será de 40 horas, para todos os cargos, exceto para o agente operacional de mercado. Este, exercerá 36 horas, sendo em escala 6x1.