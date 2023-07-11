Cariacica vai abrir concurso com 35 vagas para Guarda Municipal

Guardas municipais de Cariacica Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica

Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso público com 35 vagas para agentes da Guarda Municipal. Para participar, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos e no máxima de 35 anos, ensino médio completo, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, entre outros requisitos.

O processo seletivo já está sendo preparado pela administração e a expectativa é de que o edital seja lançado em agosto. O efetivo atual da instituição é de 43 agentes.

A remuneração inicial da carreira é de R$ 2.200, mais R$ 660 referente ao adicional de periculosidade, R$ 1 mil de escala especial, R$ 2.148,05 de auxílio fardamento, pago em uma única parcela no mês de abril de cada ano, e R$ 500 de auxílio-alimentação.

De acordo com o secretário de Defesa Social Claudio Vitor, o concurso tem como objetivo preencher as vagas existentes na lei e a recomposição do efetivo. “Nosso foco é fortalecer a segurança pública na cidade com mais agentes nas ruas”, disse o secretário.

O último concurso para agente da Guarda Municipal de Cariacica foi aberto em 2020. Na época, foram oferecidas 50 vagas que atraíram mais de 11 mil candidatos. Os participantes fizeram provas objetivas, Teste de Aptidão Física, exames médicos, investigação de conduta social e curso de formação.