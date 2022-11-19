Cariacica abre vagas temporárias de professor para 2023

A Prefeitura de Cariacica está com vagas abertas para a contratação de profissionais da educação para atuar na rede municipal em 2023. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico e podem ser feitas até as 15 horas do dia 25 de novembro. São chances para professores de Arte, Ensino Religioso, Geografia, Língua Inglesa, Matemática, Português, História e Ciências.
A carga horária varia de 20 a 25 horas semanais, de acordo com a necessidade da rede de ensino. O processo seletivo simplificado tem a finalidade de formação de cadastro de reserva de profissionais em contratação temporária. As vagas previstas serão preenchidas temporariamente até a convocação de candidatos de concurso público de provimento efetivo.
O salário é de acordo com a titulação dos profissionais inscritos, indo de R$ 2.502 para a graduados em licenciaturas até R$ 4.376,58 para licenciados com doutorado em educação.
O processo seletivo será todo pela internet, por meio do site.