Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Salário a partir de R$ 2,5 mil

Cariacica abre vagas temporárias de professor para 2023

As inscrições são para graduados em licenciatura nas áreas de Arte, Ensino Religioso, Geografia, Língua Inglesa, Matemática, Português, História e Ciências

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 16:37

Publicado em 

19 nov 2022 às 16:37
Sala de aula em Cariacica
Sala de aula em Cariacica Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Cariacica está com vagas abertas para a contratação de profissionais da educação para atuar na rede municipal em 2023. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico e podem ser feitas até as 15 horas do dia 25 de novembro. São chances para professores de Arte, Ensino Religioso, Geografia, Língua Inglesa, Matemática, Português, História e Ciências.
A carga horária varia de 20 a 25 horas semanais, de acordo com a necessidade da rede de ensino. O processo seletivo simplificado tem a finalidade de formação de cadastro de reserva de profissionais em contratação temporária. As vagas previstas serão preenchidas temporariamente até a convocação de candidatos de concurso público de provimento efetivo.
O salário é de acordo com a titulação dos profissionais inscritos, indo de R$ 2.502 para a graduados em licenciaturas até R$ 4.376,58 para licenciados com doutorado em educação.
O processo seletivo será todo pela internet, por meio do site.

Veja Também

Concurso da PM do ES: sai edital de convocação para teste físico

184 concursos abertos têm mais de 21 mil vagas no Brasil; veja lista

Como ficam os concursos públicos federais com a eleição do Lula?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados