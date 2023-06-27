Câmara Municipal de Vitória prepara novo concurso Crédito: Fernando Madeira

A Câmara de Vitória vai abrir concurso público com 15 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.503,38 a R$ 4.585,30 mensais. A previsão é de que o edital seja publicado ainda este ano.

Os vereadores da Capital aprovaram na última segunda-feira (26) o acréscimo de seis cargos de nível superior à estrutura da Casa. Os postos serão para analista legislativo (Tecnologia da Informação), analista legislativo (contador), procurador, analista legislativo (Administração), analista legislativo (Comunicação) e consultor legislativo (bacharel em Direito).

Além disso, o projeto prevê a ocupação de nove vagas remanescentes de concursos anteriores. Com isso, serão seis oportunidades para funções de nível médio, uma de nível técnico e oito para candidatos de nível superior. O próximo passo será a escolha da banca que ficará responsável pelo processo seletivo.

O último certame da Câmara de Vitória foi realizado há quase 10 anos, com 19 chances. Na ocasião, a Funcab foi a empresa organizadora da seleção.

O chefe do Poder Legislativo municipal, Leandro Piquet (Republicanos), destaca que a contratação de funcionários efetivos garante o fortalecimento da instituição para um parlamento autônomo e independente.