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Níveis médio e superior

Câmara de Vitória vai abrir concurso público com 15 vagas

Salários variam de R$ 2.503,38 a R$ 4.585,30 mensais; ampliação do quadro de pessoal foi aprovada na Câmara de Vereadores. Edital deve ser publicado ainda este ano
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 jun 2023 às 13:08

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 13:08

Câmara Municipal de Vitória
Câmara Municipal de Vitória prepara novo concurso Crédito: Fernando Madeira
A Câmara de Vitória vai abrir concurso público com 15 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.503,38 a R$ 4.585,30 mensais. A previsão é de que o edital seja publicado ainda este ano.
Os vereadores da Capital aprovaram na última segunda-feira (26) o acréscimo de seis cargos de nível superior à estrutura da Casa. Os postos serão para analista legislativo (Tecnologia da Informação), analista legislativo (contador), procurador, analista legislativo (Administração), analista legislativo (Comunicação) e consultor legislativo (bacharel em Direito).
Além disso, o projeto prevê a ocupação de nove vagas remanescentes de concursos anteriores. Com isso, serão seis oportunidades para funções de nível médio, uma de nível técnico e oito para candidatos de nível superior. O próximo passo será a escolha da banca que ficará responsável pelo processo seletivo.
O último certame da Câmara de Vitória foi realizado há quase 10 anos, com 19 chances. Na ocasião, a Funcab foi a empresa organizadora da seleção.
O chefe do Poder Legislativo municipal, Leandro Piquet (Republicanos), destaca que a contratação de funcionários efetivos garante o fortalecimento da instituição para um parlamento autônomo e independente.
“Esses cargos serão ocupados por servidores efetivos, por meio de concurso público de provas e de títulos. Incluiremos o mínimo para garantir a boa tramitação da Casa. É o servidor efetivo que guarda a memória da Casa”, afirma Piquet.

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