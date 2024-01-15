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Legislativo da Capital

Câmara de Vitória publica edital para concurso com 16 vagas

Os salários vão de R$ 2.678,61 a R$ 4.906,27 para vagas distribuídas por cargos de níveis médio e superior

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 20:08

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

15 jan 2024 às 20:08
Sede da Câmara de Vitória
Sede da Câmara de Vitória Crédito: Ednalva Andrade
Câmara de Vitória publicou, nesta segunda-feira (15), o edital do concurso para preencher 16 vagas em diversas áreas de atuação, distribuídas para cargos de níveis médio e superior.  
Publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do Poder Legislativo, há vagas distribuídas entre cargos como assistente administrativo, técnico em tecnologia da informação, auditor interno, contador, analista em administração, analista em tecnologia da informação, consultor legislativo (Direito), procurador e jornalista.
Os salários vão de R$ 2.678,62 a R$ 4.906,27, dependendo da função. A carga horária é de 40 horas semanais. A posição de procurador se destaca por oferecer um acréscimo de 40% por representação judicial, aumentando seu atrativo para profissionais do Direito. A Câmara oferece ainda vale-alimentação de R$ 1.197,60.
Câmara de Vitória publica edital para concurso com 16 vagas
O concurso será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), e as provas estão agendadas para o dia 10 de março. As inscrições podem ser feitas no site www.idcap.org.br. A taxa de inscrição vai de R$ 66,97 a R$ 122,65, a depender do nível da vaga.
A seleção será composta por prova objetiva e de redação. Os cargos de nível superior também vão passar por prova de títulos. Já os candidatos ao cargo de procurador fazem prova discursiva no lugar da de redação.
O presidente da Câmara, Leandro Piquet, falou sobre a importância do concurso.
"A realização desse concurso, após dez anos, é um marco fundamental para a Câmara Municipal de Vitória. É uma demonstração clara do nosso compromisso em fortalecer o quadro de servidores efetivos, essenciais para a eficiência e a transparência dos trabalhos legislativos", afirmou, acrescentando. "Esses profissionais trarão novas ideias e competências que são vitais para a evolução e o aprimoramento contínuo dos serviços do Poder Legislativo da Capital," disse.

Veja os cargos

  • Assistente Administrativo
  • Vagas: 6  
  • Salário 40 horas: R$ 2.678,61
  • Técnico em Tecnologia da Informação
  • Vagas: 1  
  • Salário 40 horas: R$ 3.561,61
  • Auditor Interno
  • Vagas: 1  
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27
  • Analista em Tecnologia da Informação
  • Vagas: 1  
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27
  • Analista Legislativo - Administração
  • Vagas: 1  
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27
  • Analista Legislativo - Contador
  • Vagas: 2
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27
  • Analista em Comunicação Legislativa
  • Vagas: 1  
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27
  • Consultor Legislativo - Bacharel em Direito
  • Vagas: 1  
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27
  • Procurador Legislativo
  • Vagas: 2  
  • Salário 40 horas: R$ 4.906,27 (Acrescenta 40% de representação).

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