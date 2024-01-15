Câmara de Vitória publica edital para concurso com 16 vagas

Sede da Câmara de Vitória Crédito: Ednalva Andrade

Câmara de Vitória publicou, nesta segunda-feira (15), o edital do concurso para preencher 16 vagas em diversas áreas de atuação, distribuídas para cargos de níveis médio e superior.

Publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do Poder Legislativo, há vagas distribuídas entre cargos como assistente administrativo, técnico em tecnologia da informação, auditor interno, contador, analista em administração, analista em tecnologia da informação, consultor legislativo (Direito), procurador e jornalista.

Os salários vão de R$ 2.678,62 a R$ 4.906,27, dependendo da função. A carga horária é de 40 horas semanais. A posição de procurador se destaca por oferecer um acréscimo de 40% por representação judicial, aumentando seu atrativo para profissionais do Direito. A Câmara oferece ainda vale-alimentação de R$ 1.197,60.

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O concurso será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), e as provas estão agendadas para o dia 10 de março. As inscrições podem ser feitas no site www.idcap.org.br. A taxa de inscrição vai de R$ 66,97 a R$ 122,65, a depender do nível da vaga.

A seleção será composta por prova objetiva e de redação. Os cargos de nível superior também vão passar por prova de títulos. Já os candidatos ao cargo de procurador fazem prova discursiva no lugar da de redação.

O presidente da Câmara, Leandro Piquet, falou sobre a importância do concurso.

"A realização desse concurso, após dez anos, é um marco fundamental para a Câmara Municipal de Vitória. É uma demonstração clara do nosso compromisso em fortalecer o quadro de servidores efetivos, essenciais para a eficiência e a transparência dos trabalhos legislativos", afirmou, acrescentando. "Esses profissionais trarão novas ideias e competências que são vitais para a evolução e o aprimoramento contínuo dos serviços do Poder Legislativo da Capital," disse.

Veja os cargos

Assistente Administrativo

Vagas: 6

Salário 40 horas: R$ 2.678,61



Técnico em Tecnologia da Informação

Vagas: 1

Salário 40 horas: R$ 3.561,61



Auditor Interno

Vagas: 1

Salário 40 horas: R$ 4.906,27



Analista em Tecnologia da Informação

Vagas: 1

Salário 40 horas: R$ 4.906,27



Analista Legislativo - Administração

Vagas: 1

Salário 40 horas: R$ 4.906,27



Analista Legislativo - Contador

Vagas: 2

Salário 40 horas: R$ 4.906,27



Analista em Comunicação Legislativa

Vagas: 1

Salário 40 horas: R$ 4.906,27



Consultor Legislativo - Bacharel em Direito

Vagas: 1

Salário 40 horas: R$ 4.906,27

