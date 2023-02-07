Câmara de Vitória prepara concurso público para ainda este ano

A Câmara de Vitória deve abrir concurso público ainda este ano para a contratação de novos servidores. Os trabalhos para elaboração do certame já começaram com a formação da comissão especial de estudos técnicos, que vai identificar os cargos e o total de vagas necessárias para a composição do quadro efetivo.
A expectativa é de que o edital seja divulgado até dezembro. Os participantes da comissão vão elaborar o plano de abertura do processo seletivo que contará com provas objetivas e avaliação de títulos.
O documento vai subsidiar a Mesa Diretora da Câmara na realização do concurso. O grupo de trabalho, composto por servidores efetivos, terá prazo de 20 dias para elaboração do plano, podendo ser prorrogado uma vez.
O último concurso da Câmara de Vitória foi realizado em 2014 e trouxe uma oferta de 19 vagas em cargos de níveis médio e superior. Na época, a Funcab foi a empresa organizadora da seleção. As oportunidades foram para cargos como agente de segurança legislativo, analista de tecnologia da informação, arquivista e analista legislativo. Os salários chegavam a R$ 3.264,82.
“Percebemos a necessidade de recomposição do quadro de servidores, pois algumas ocupações estão sem servidores. Além disso, a nova lei de licitações demandou a criação de outras atividades administrativas, que não têm na Casa”, informa o presidente da Câmara, Leandro Piquet.
Ele destaca que a comissão vai mapear as necessidades dos setores, proporão medidas de modernização e aperfeiçoamento da organização administrativa. “A Mesa Diretora analisará as propostas e faremos o concurso”, finaliza.
Atribuições da comissão
- Identificar cargos e seus quantitativos a serem providos, de acordo com as respectivas atribuições legais das diversas funções, exercidas no âmbito da Câmara Municipal, observadas as legislações referentes à organização administrativa e ao plano de cargos e salários;
- Propor medidas de racionalização, modernização, orientação e aperfeiçoamento das legislações de organização administrativa e de pessoal com a finalidade de promover adequação de número de vagas nas respectivas carreiras, instituir ou modificar atribuições de cargos ou funções gratificadas, de modo a promover a qualidade dos recursos humanos e a eficiência na execução dos serviços;
- Sugerir cronograma com descrição das atividades a serem realizadas pelo Poder Legislativo para a realização do Concurso Público;
- Desempenhar outras atribuições decorrentes, necessárias à consecução de seus objetivos.