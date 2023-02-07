Câmara de Vitória prepara concurso público para ainda este ano

Câmara Municipal de Vitória contará com novos servidores em breve Crédito: Fernando Madeira

A Câmara de Vitória deve abrir concurso público ainda este ano para a contratação de novos servidores. Os trabalhos para elaboração do certame já começaram com a formação da comissão especial de estudos técnicos, que vai identificar os cargos e o total de vagas necessárias para a composição do quadro efetivo.

A expectativa é de que o edital seja divulgado até dezembro. Os participantes da comissão vão elaborar o plano de abertura do processo seletivo que contará com provas objetivas e avaliação de títulos.

O documento vai subsidiar a Mesa Diretora da Câmara na realização do concurso. O grupo de trabalho, composto por servidores efetivos, terá prazo de 20 dias para elaboração do plano, podendo ser prorrogado uma vez.

O último concurso da Câmara de Vitória foi realizado em 2014 e trouxe uma oferta de 19 vagas em cargos de níveis médio e superior. Na época, a Funcab foi a empresa organizadora da seleção. As oportunidades foram para cargos como agente de segurança legislativo, analista de tecnologia da informação, arquivista e analista legislativo. Os salários chegavam a R$ 3.264,82.

“Percebemos a necessidade de recomposição do quadro de servidores, pois algumas ocupações estão sem servidores. Além disso, a nova lei de licitações demandou a criação de outras atividades administrativas, que não têm na Casa”, informa o presidente da Câmara, Leandro Piquet.

Ele destaca que a comissão vai mapear as necessidades dos setores, proporão medidas de modernização e aperfeiçoamento da organização administrativa. “A Mesa Diretora analisará as propostas e faremos o concurso”, finaliza.

Atribuições da comissão