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Oportunidade

Câmara de Vereadores do ES abre concurso público com 30 vagas e salários de até R$ 3.605,12

Entre as oportunidades, há vagas para os cargos de auxiliar administrativo, psicólogo e procurador legislativo. Inscrições vão até o dia 8 de maio

Publicado em 30 de Março de 2023 às 12:10

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

30 mar 2023 às 12:10
Câmara Municipal de São Mateus, Norte do ES
Câmara Municipal de São Mateus, Norte do ES Crédito: Divulgação/ Câmara de Vereadores de São Mateus

Correção

31/03/2023 - 9:03
A primeira versão deste texto trazia erroneamente que o concurso era da Prefeitura de São Mateus. Mas o certame é da Câmara de Vereadores da cidade. A informação foi corrigida
A Câmara de Vereadores de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, publicou dois editais nesta terça-feira (28) referentes a concursos públicos com o objetivo de contratar novos servidores para o Poder Legislativo do município. Ao todo, estão sendo ofertadas 30 vagas para profissionais de nível médio, técnico e os salários variam entre R$ 1.400 e R$ 3.605,12. 
Um dos editais é específico para o preenchimento de duas vagas no cargo de Procurador Legislativo. O outro é referente a contratação de diversos profissionais, entre psicólogo, contador, auxiliar administrativo e analista legislativo. 

Inscrições

Realizado pelo  Instituto de Integração de Políticas Públicas (IIPP), as inscrições dos dois certames seguem até o dia 8 de maio e devem ser feitas exclusivamente pelo site da banca organizadora. 
As taxas de inscrição são R$ 70,00 (ensino fundamental), R$ 80,00 (ensino médio), R$ 110,00 (ensino superior) e R$ 140,00 (para o cargo de Procurador Legislativo).
De acordo com o edital, conforme determinação da lei, três vagas serão destinadas para cotas raciais, sendo uma para assistente administrativo, uma para auxiliar administrativo e uma para assistente legislativo.

Provas

Com exceção do cargo de Procurador Legislativo, a prova objetiva de todos os demais cargos está definida para o dia 4 de junho. No caso de Procurador Legislativo, a prova objetiva e discursiva será aplicada no dia 11 de junho. Para todos os cargos, os dias 11 e 12 de julho estão destinados para a apresentação de títulos. A publicação dos resultados finais está marcada para 15 de agosto.
De acordo com a banca organizadora, os cronogramas que integram os editais têm caráter orientador e poderão ser alterados em função da necessidade de ajustes operacionais, garantida a publicidade legal nos meios de comunicação definidos nas disposições preliminares dos editais que regem o concurso público.
Para todos os cargos, os dias 11 e 12 de julho estão destinados para a apresentação de títulos. A publicação dos resultados finais está marcada para 15 de agosto.

Vagas

As vagas ofertadas são para os seguintes cargos efetivos:
  • Auxiliar Administrativo (7)
  • Almoxarife (1)
  • Arquivista (1)
  • Motorista (1)
  • Assistente Administrativo (4)
  • Assistente Legislativo (4)
  • Técnico em Informática (2)
  • Técnico em Contabilidade (1)
  • Ouvidor Legislativo (1)
  • Agente de Suprimentos, Contratos e Patrimônio (1)
  • Psicólogo (1)
  • Analista Administrativo (1)
  • Analista Legislativo (1)
  • Contador (1)
  • Controlador Interno Legislativo (1)
  • Procurador Legislativo (2).

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