Câmara de São Mateus abre concurso público com 30 oportunidades

Câmara de São Mateus vai contratar novos servidores efetivos Crédito: Divulgação/ Câmara de Vereadores de São Mateus

A Câmara de São Mateus, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 30 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. O certame também vai preencher cadastro de reserva.

Os salários variam de R$ 1.400 a R$ 3.605,12, além de auxílio-alimentação de R$ 500. Os novos servidores vão atuar em jornada de 20 a 30 horas semanais de trabalho.

A taxa de participação é de R$ 35 para os cargos de nível fundamental, R$ 62 para os de níveis médio e técnico e de R$ 80 para as funções de nível superior.

O candidato hipossuficiente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, membros de família de baixa renda, pode pedir isenção do valor. As solicitações devem ser feitas nos dias 28 e 29 de agosto.

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O concurso contará com prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 20 de outubro de 2024. Para o cargo de procurador legislativo, também haverá prova discursiva.

O prazo de validade do concurso será de um ano, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.

Confira as vagas

NÍVEL FUNDAMENTAL

Auxiliar administrativo (7)

Almoxarife (1)

Motorista (1)

NÍVEL MÉDIO

Assistente administrativo (4)

Assistente legislativo (4)

NÍVEL TÉCNICO

Técnico em informática (2)

Técnico em contabilidade (1)