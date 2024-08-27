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Provas em outubro

Câmara de São Mateus abre concurso público com 30 oportunidades

Salários variam de R$ 1.400 a R$ 3.605,12, além de auxílio-alimentação de R$ 500. Os novos servidores vão atuar em jornada de 20 a 30 horas semanais de trabalho

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 14:17

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 ago 2024 às 14:17
Câmara Municipal de São Mateus, Norte do ES
Câmara de São Mateus vai contratar novos servidores efetivos Crédito: Divulgação/ Câmara de Vereadores de São Mateus
A Câmara de São Mateus, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 30 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. O certame também vai preencher cadastro de reserva.
Os salários variam de R$ 1.400 a R$ 3.605,12, além de auxílio-alimentação de R$ 500. Os novos servidores vão atuar em jornada de 20 a 30 horas semanais de trabalho.
As inscrições começam nesta quarta-feira (28) e seguem até 23 de setembro de 2024, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pela seleção. 
A taxa de participação é de R$ 35 para os cargos de nível fundamental, R$ 62 para os de níveis médio e técnico e de R$ 80 para as funções de nível superior.
O candidato hipossuficiente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, membros de família de baixa renda, pode pedir isenção do valor. As solicitações devem ser feitas nos dias 28 e 29 de agosto.
Câmara de São Mateus abre concurso público com 30 oportunidades
O concurso contará com prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 20 de outubro de 2024. Para o cargo de procurador legislativo, também haverá prova discursiva.
O prazo de validade do concurso será de um ano, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.

Confira as vagas

  • NÍVEL FUNDAMENTAL
  • Auxiliar administrativo (7)
  • Almoxarife (1)
  • Motorista (1)
  • NÍVEL MÉDIO
  • Assistente administrativo (4)
  • Assistente legislativo (4)
  • NÍVEL TÉCNICO
  • Técnico em informática (2)
  • Técnico em contabilidade (1)
  • NÍVEL SUPERIOR
  • Arquivista (1)
  • Ouvidor legislativo (1)
  • Agente de suprimentos, contratos e patrimônio (1)
  • Psicólogo (1)
  • Analista administrativo (1)
  • Analista legislativo (1)
  • Contador (1)
  • Controlador interno legislativo (1)
  • Procurador legislativo (2)

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