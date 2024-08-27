A Câmara de São Mateus, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 30 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade. O certame também vai preencher cadastro de reserva.
Os salários variam de R$ 1.400 a R$ 3.605,12, além de auxílio-alimentação de R$ 500. Os novos servidores vão atuar em jornada de 20 a 30 horas semanais de trabalho.
As inscrições começam nesta quarta-feira (28) e seguem até 23 de setembro de 2024, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pela seleção.
A taxa de participação é de R$ 35 para os cargos de nível fundamental, R$ 62 para os de níveis médio e técnico e de R$ 80 para as funções de nível superior.
O candidato hipossuficiente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, membros de família de baixa renda, pode pedir isenção do valor. As solicitações devem ser feitas nos dias 28 e 29 de agosto.
Câmara de São Mateus abre concurso público com 30 oportunidades
O concurso contará com prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 20 de outubro de 2024. Para o cargo de procurador legislativo, também haverá prova discursiva.
O prazo de validade do concurso será de um ano, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.
Confira as vagas
- NÍVEL FUNDAMENTAL
- Auxiliar administrativo (7)
- Almoxarife (1)
- Motorista (1)
- NÍVEL MÉDIO
- Assistente administrativo (4)
- Assistente legislativo (4)
- NÍVEL TÉCNICO
- Técnico em informática (2)
- Técnico em contabilidade (1)
- NÍVEL SUPERIOR
- Arquivista (1)
- Ouvidor legislativo (1)
- Agente de suprimentos, contratos e patrimônio (1)
- Psicólogo (1)
- Analista administrativo (1)
- Analista legislativo (1)
- Contador (1)
- Controlador interno legislativo (1)
- Procurador legislativo (2)